Fonds Finanz bietet BU-Einheitsantrag

18.8.2020 – Zur Absicherung von Berufs- und Erwerbsunfähigkeit stellt Fonds Finanz seinen angeschlossenen Maklern jetzt einen Einheitsantrag zur Verfügung. Gerade Vermittlern mit wenig Erfahrung in der Biometrie könnte das Formular die Arbeit erleichtern. BU-Experten sehen aber auch Tücken in der Antragsstrecke, auf die der Vertrieb achten sollte.

Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH bewirbt auf ihrer Webseite einen neuen Einheitsantrag (PDF, 1,1 MB) für Berufsunfähigkeits (BU)- und Erwerbsunfähigkeits (EU)-Versicherungen. 20 Lebensversicherer beteiligen sich an dem neuen Angebot.

Das Ziel: Der Arbeitsaufwand für die Antragsstellung soll für die angeschlossenen Makler deutlich reduziert werden. Der Einheitsantrag sei mit jeder teilnehmenden Gesellschaft abgestimmt und freigegeben.

Welche Gesellschaften dabei sind

Vermittler können laut Fonds Finanz mit einem Formular eine BU/EU-Absicherung für ihren jeweiligen Kunden über den Pool bei diesen Lebensversicherern beantragen:

Einheitsantrag BU/EU (Bild. Fonds Finanz)

Ausnahmen werden explizit erwähnt und sind nach wie vor nur über einen Antrag bei der jeweiligen Gesellschaft möglich: „Tarife mit vereinfachten Gesundheitsfragen, Starter BU-Policen und spezielle junge Leute BU-Tarife.

Zudem seien bei der Signal Iduna Polizisten mit dem Einheitsantrag nicht versicherbar, erklärt der Maklerpool.

„Die hohe Akzeptanz unseres KV-Einheitsantrags unter unseren Maklern hat uns dazu bewogen, die Struktur und den Aufbau des BU/EU-Einheitsantrags an die des KV-Einheitsantrags anzulehnen.

Ein weiteres Plus des Antrags ist zudem die geringere Fehlerquote, die sich für die Vermittler durch eine regelmäßige Nutzung und damit einhergehende Vertrautheit mit dem Antrag ergibt“, erklärt Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens auf Nachfrage.

Alle Unterschriftenfelder sind auf einer Seite platziert und sorgen dafür, dass das Vergessen der Unterschrift so gut wie nicht mehr vorkommt. Norbert Porazik, Geschäftsführer der Fonds Finanz Maklerservice GmbH

Antrag bietet Abschluss-Sicherheit

Dafür nennt der Manager Beispiele: Alle Regelungen der Gesundheitsfragen seien im Antrag übersichtlich abgebildet, so könne der Vermittler bei schwer versicherbaren Kunden schneller einen geeigneten Versicherer auswählen.

Einen weiteren Nutzen sieht er in der Abschluss-Sicherheit des Einheitsantrags. „Alle Unterschriftenfelder sind auf einer Seite platziert und sorgen dafür, dass das Vergessen der Unterschrift so gut wie nicht mehr vorkommt“, betont Porazik.

Für uns Makler ist es immer wieder mal ein Problem, wenn wir mit einem Antrag konfrontiert werden, den wir schon länger nicht mehr benutzt haben. Philip Wenzel, Biometrie-Experte bei „WorkSurance“

Einheitsantrag für Vermittler mit weniger Erfahrung

Philip Wenzel (Bild: Doris Köhler)

Wie aber bewerten von Fonds Finanz unabhängige BU-Experten den Einheitsantrag und wo sehen sie die konkreten Vorteile für die Vermittler des Pools?

Als „richtig und gut“ bewerten die Initiative des Unternehmens Oliver Mest, Geschäftsführer des Versicherungsmaklers Optimal-absichern GmbH, und Philip Wenzel, Biometrie-Experte bei dem Versicherungsmakler BSC Neutrale Allfinanz-Vermittlungs-GmbH („WorkSurance“).

„Dafür sind Pools da. Für uns Makler ist es nämlich immer wieder mal ein Problem, wenn wir mit einem Antrag konfrontiert werden, den wir schon länger nicht mehr benutzt haben“, so Wenzel.

Vorteil Zeitgewinn

„Die Aufmachung mit Einheitsantrag, Ausfüllhinweisen und Anleitungen lässt vermuten, dass man gerade auf solche Kolleginnen und Kollegen abzielt, die nicht so oft BU oder EU vermitteln“, meint Matthias Helberg, Geschäftsführer der Matthias Helberg Versicherungsmakler e.K.

Ähnlich bewertet das Bert Heidekamp, Inhaber der Kanzlei für Versicherungs-Vermittlung und Investmentberatung: „Die Vorteile für den Vermittler liegen natürlich in der Komprimierung, Fokussierung und möglichen Zeitgewinnung.

Eine vereinheitlichte Gesundheitsprüfung unter mehreren Versichern ermöglicht zudem eine schnellere Antragsprüfung und kann den Abschlussprozesses beschleunigen.“

Das Formular macht daher Sinn für Personen ohne irgendeine Vorerkrankung. Und das ist in der Praxis nur sehr selten der Fall. Oliver Mest, Versicherungsmakler

Erweiterte Gesundheitsfragen

Oliver Mest (Bild: Blau direkt)

Der Antrag selber enthalte viele Hinweise und Abweichungen, für welchen Versicherer nun der eine oder andere Abfragezeitraum oder eine bestimmte Regelung gelten solle, kommentiert Helberg. Er ergänzt: „Man muss als Vermittler also immer genau aufpassen, ob etwas hier nun einzutragen ist oder nicht. Da könnte man auch gleich den Original-Antrag des jeweiligen Versicherers nehmen.“

Helberg und Mest weisen ausdrücklich auf die Gesundheitsfragen im Einheitsantrag hin.

Frage zehn lautet: „Sind oder waren Sie in den letzten fünf Jahren wegen Krankheiten oder Beschwerden bei Ärzten, Heilpraktikern, Physio-, Psychotherapeuten oder sonstigen nichtärztlichen Therapeuten in Beratung, Behandlung oder Untersuchung? Bestehen oder bestanden in den letzten fünf Jahren Krankheiten, Störungen oder Beschwerden?“

Das Formular des Pools fragt nach unspezifischen „Störungen oder Beschwerden“ in einem Zeitraum von fünf Jahren. Viele Versicherer wollten von sogenannten „Beschwerden“ aber nichts wissen. „Hier schaden die Fragen im Einheitsantrag dem Kunden“, meint Mest. „Das Formular macht daher Sinn für Personen ohne irgendeine Vorerkrankung. Und das ist in der Praxis nur sehr selten der Fall.“

„Da die Fragen im Einheitsantrag zu den Fragen des Versicherers werden, muss sie der Kunde auch vollständig und korrekt beantworten. Man muss also beispielsweise regelmäßige Migräneanfälle, wegen denen man nicht beim Arzt war, angeben. Und zwar auch dann, wenn der auserwählte Versicherer wie die Allianz oder die Dialog selber gar nicht danach fragen würden“, so Helberg.

Anbieter bleiben für Kunden außen vor

Matthias Helberg (Bild: Uwe Lewandowski)

Zusätzlich könnten Versicherer im Vermittlungs- und Beratungsprozess unberücksichtigt bleiben, die bei dem Einheitsantrag des Pools nicht mitmachen.

„Die Folge daraus könnte sein, dass Tarife mit eventuell besseren Bedingungsmerkmalen (je nach Zielgruppe) keine Bedeutung in der Beratung finden. Inwieweit ein Versicherungsmakler seine Beratungs-Verpflichtung damit erfüllt, könnte eine weitere, anschließende Frage sein.

In der Dokumentation und im Maklervertrag sollte eine mögliche Einschränkung sicherheitshalber fixiert werden“, merkt Heidekamp an.

Helberg erklärt zudem, dass im Einheitsantrag Daten zu unterschiedlichen Fragestellungen regelrecht „gesammelt“ würden. „Das gilt zum Beispiel für die Frage nach der Anzahl der Kinder oder nach selbstgenutztem Wohneigentum, wonach die meisten Versicherer selber gar nicht fragen.“ Kunden, die in Sachen Datenschutz sensibilisiert seien, könnte das stören.