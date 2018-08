Finanztip sucht empfehlenswerte Versicherungsmakler

14.8.2018

Die Finanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbH sucht in einem Blogbeitrag erneut „Versicherungsmakler, die gut über die Berufsunfähigkeits-Versicherung und deren Alternativen beraten“. Vermittler, die sich angesprochen fühlen, können sich auf die Ausschreibung zum 31. August online bewerben. Das gilt auch für Versicherungsberater.

Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur und Vorsitzender der Geschäftsführung, kündigt in der Ausschreibung an: „Sollten wir Sie empfehlen, leiten wir Kunden an Sie weiter, die sich bereits umfassend über die Berufsunfähigkeits-Versicherung und deren Alternativen informiert haben.“ Dafür werde keine Gegenleistung verlangt, erklärte Finanztip auf Nachfrage.

Hermann-Josef Tenhagen (Archivbild: Brüss)

Wann die Empfehlungen feststehen, könne noch nicht gesagt werden. Auch bei den Auswahlkriterien hält sich Finanztip bedeckt und bittet „um Geduld, da wir solche Informationen bei einer laufenden Untersuchung grundsätzlich vorab nicht kommunizieren“. Zu dem früheren Auswahlprozess und den derzeit empfohlenen Vermittlern informiert das Verbraucherportal auf dieser Internetseite.