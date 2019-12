Finanztest rät von Makler-Apps ab

16.12.2019 – Die Beratungsleistung von Versicherungsmakler-Apps bewertet die Stiftung Warentest kritisch. Treefin und Knip schnitten mit dem Gesamturteil „befriedigend“ am besten ab. Clark, Verivox, Wefox und Check24 bekamen bei dem in Finanztest 1/2020 veröffentlichten Vergleich die Note „ausreichend“.

In ihrer Zeitschrift Finanztest Ausgabe 1/2020 hat die Stiftung Warentest einen Vergleich von fünf Versicherungsmakler-Apps veröffentlicht. Als sechster Anbieter nahm das Versicherungscenter in der Check24-App teil.

Die Überschrift zum Artikel verrät dem Leser bereits, zu welchem Urteil die Redakteure kamen: „Davon raten wir app“. Die Begründung in Kurzform lautet, dass keine der Anwendungen den Kunden im Test überzeugend beraten hat.

Kriterien und Bewertung

Voraussetzung für die teilnehmenden Unternehmen: Die Tools müssen für den Endkunden kostenlos sein, für Android und iOS erhältlich sein und „mindestens 10.000 Downloads aufweisen“. Der Test fand von Ende Mai bis Anfang August 2019 statt.

Für die Auswertung haben geschulte Personen den Anbietern bestimmte Fragen gestellt. Die Tester baten um Einschätzung eines konkreten Versicherungstarifs. Zusätzlich wollten die Redakteure eine Gesamtanalyse der eigenen Versicherungssituation (hier blieb das Versicherungscenter von Check24 außen vor).

Bei der Beratung zu konkreten Tarifen ging es den Testern um folgende Produkte: private Haftpflicht, Zahnzusatz und Berufsunfähigkeits-Versicherung. Vier Kriterien flossen in die Bewertung von Finanztest ein:

die Beratungsleistung mit 65 Prozent,

Information über Maklerstatus mit 20 Prozent,

die Dokumentation mit zehn Prozent,

Import der Verträge in die jeweilige App mit fünf Prozent.

Zusätzlich achteten die Redakteure auf Mängel in Maklermandat und Maklervollmacht, in den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs), in der Datenschutzerklärung und im Datensende-Verhalten. „Deutliche Mängel in den AGBs und in der Datenschutzerklärung führten zu einer Abwertung des Finanztest-Qualitätsurteils“, wird im Beitrag erklärt.

Die Test-Kandidaten

Im Vergleich zum Test vor zwei Jahren fällt das Urteil diesmal deutlich negativer aus. 2017 schnitten die beiden Anwendungen von Clark Germany GmbH und der Knip (Deutschland) GmbH mit „gut“ ab (VersicherungsJournal 29.9.2017).

Allerdings sei ein Vergleich zum Test von vor zwei Jahren nicht möglich, da Finanztest die Methode geändert habe. „Mit dem Testszenario (‚Bin ich insgesamt gut versichert‘) haben wir erstmals die ganzheitliche Beratung unter die Lupe genommen, wie sie von allen Apps außer Check24 angeboten wurde […]. Diesmal erreichte keine App ein Gut.“

In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift nahm die Redaktion Angebote von folgenden Unternehmen unter die Lupe:

Treefin GmbH (mein Finanzmanager);

Knip (Versicherungsmakler);

Clark (Dein Versicherungsmanager);

Verivox GmbH (Versicherungsmanager, hieß vor der Übernahme Getsafe);

Wefox Germany GmbH (Wallet – Versicherung),

Check24-Gruppe (Versicherungscenter).

Warum die Wahl auf diese fünf Apps fiel und warum das Versicherungscenter von Check24 ebenfalls bewertet wurde, erklärt Finanztest nicht. Gemeinsamkeit der sechs Offerten: Hinter allen Tools steht ein Versicherungsmakler, wie die Tester im Beitrag erklären.

So bewertet Finanztest Makler-Apps Anbieter Finanztest-Qualitätsurteil Beratungsleistung (65%) Treefin Befriedigend (3,0) Befriedigend (3,4) Knip Befriedigend (3,5) Ausreichend (4,2) Clark Ausreichend (4,0) Mangelhaft (4,6) Verivox Ausreichend (4,0) Befriedigend (3,3) Wefox Ausreichend (4,2) Ausreichend (4,5) Check24 Versicherungscenter Ausreichend (3,9) Ausreichend (4,0)*

Fazit fällt negativ aus

Das Testfazit von Finanztest lautet: „Die digitalen Makler sind kaum empfehlenswert.“ Nur zwei der Tools, Treefin und Knip, schafften das Qualitätsurteil „befriedigend“. Clark musste bei der Beratungsleistung sogar ein „mangelhaft“ einstecken.

Die Apps bezeichnen die Tester für Verbraucher als nur „bedingt geeignet“. „Infrage kommt eine App allenfalls für Kunden, die keinen großen Beratungsbedarf haben“, so der Rat an die Leser.

Die Zeitschrift Finanztest 1/2020 ist für 6,10 Euro im Zeitschriftenhandel zu kaufen. Das Heft ist auch als E-Paper für 4,99 Euro online erhältlich. Der Artikel „Davon raten wir app“ kostet zwei Euro.

Wie die Anbieter den Test werten

Nur drei Anbieter haben sich auf Nachfrage bis Redaktionsschluss zu der Veröffentlichung geäußert. Die W&W-Gruppe, Mutter von Treefin, schreibt:

„Insgesamt fällt die Stiftung Warentest zwar ein recht kritisches Urteil zu den Versicherungsmakler-Apps, wobei Treefin allerdings deutlich – mit einer halben Schulnote Vorsprung – das beste Gesamtpaket attestiert wird.“ Nach dem ersten Platz bei der Untersuchung des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) im September (27.9.2019) sei dies bereits der zweite Testsieg in kurzer Zeit.

Auch Verivox bewertet das Ergebnis eher positiv: „Im wichtigsten Teil des Tests – der Beratungsleistung – hat der Verivox Versicherungsmanager unter allen getesteten Apps am besten abgeschnitten. Wir werten den Test jetzt gründlich aus“, so ein Sprecher des Vergleichsportals gegenüber dem VersicherungsJournal.

„Die Bewertung unseres Produktes im aktuellen Test entspricht nicht unserem eigenen Anspruch […]. Die große Mehrheit unserer Kunden ist mit Clark zufrieden. Der von Stiftung Warentest/Finanztest vorgenommene Test bezog sich auf einige wenige Testszenarien“, so Clark. Zur besseren Analyse habe man die Testergebnisse bei der Stiftung Warentest bereits angefragt.