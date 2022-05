FDP schließt Provisionsbegrenzung durch Bafin aus

20.5.2022 – Im Streit um die Befugnis der Bafin hat ein liberaler Abgeordneter nun ein klares Statement abgegeben. Die Aufseher sind nicht befugt und für das Thema Provisionsdeckel gibt es in der Regierung kein Votum.

Einen Provisionsdeckel oder Provisionsrichtwert wird es nicht geben. Das machte jetzt der Bundestagsabgeordnete der FDP, Maximilian Mordhorst, sehr deutlich.

Michael H. Heinz (Bild: BVK)

„Über eine solche Regelung entscheidet nicht die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht, sondern das Bundesministerium für Finanzen“, sagte Mordhorst am Freitag auf der Fachtagung „Europäische Finanzregulierung und neue Bundesregierung – Auswirkungen auf den deutschen Vermittlermarkt“, die der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) veranstaltete.

FDP: Provisionsdeckel niemals gefordert

„Eine solche Richtlinie wird es nicht geben“, unterstrich Mordhorst, der ordentliches Mitglied des Finanzausschuss des Bundestages ist. Es gebe keine FDP-Position, die sich in irgendeiner Weise für eine Provisionsdeckelung ausspreche.

Mit diesem deutlichen Statement der FDP will BVK-Präsident Michael H. Heinz nun dem Exekutivdirektor Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin), Frank Grund, in einem in rund 14 Tagen anstehenden Verbändegespräch konfrontieren.

Provisionsrichtwert von Grund angekündigt

Grund hatte in der Bafin-Jahrespressekonferenz Ende Mai einen Provisionsrichtwert für den Herbst angekündigt (VersicherungsJournal 6.5.2022, 12.5.2022, 19.05.2022). Vorher hatte die Untersuchung „Wenn Lebensversicherungen zu viel kosten“, welche die Bafin im März im eigenen Journal veröffentlicht hatte, für Furore gesorgt (21.3.2022).

„Ich werde mit dem Verweis auf die FDP und das Bundesfinanzministerium Herrn Dr. Grund bitten, seine Pläne direkt wieder einzustellen“, sagte Heinz.

Deckel durch die Hintertür

In einer Pressekonferenz hatte Gerald Archangeli, BVK-Vizepräsident, vorher nochmals deutlich gemacht, dass der Gesetzgeber sich gegen eine Provisionsbegrenzung entschieden hat. Archangeli: „Die Aktion der Bafin wäre die Einführung eines Provisionsdeckels durch die Hintertür.“

BVK-Präsident Heinz macht aber gleichzeitig deutlich, dass er jede Fehlentwicklung bei der Vergütung von Vermittlern ebenfalls bekämpfen möchte. „Hier hat die Bafin wohl tief in die Häuser der Versicherer geleuchtet und Verwerfungen gefunden, die wir nicht mehr geglaubt haben.“ Heinz forderte von der Aufsicht ein sehr differenziertes Vorgehen.