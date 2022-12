Fazit nach Katastrophensommer: Makler oder doch eher ein „Dompteur im Zirkus“?

8.12.2022 – Zur Aufarbeitung der Regulierungspraxis nach der Flutkatastrophe im Sommer 2021 hätte sich Versicherungsmakler Micheal Pannasch einen Dialog mit Versicherungs-Unternehmen gewünscht. Eine Veränderung der Prozesse in den Unternehmen kann er nicht erkennen. Demgegenüber habe die Flut das Bewusstsein der Kunden für Naturgefahren geschärft, berichtet er gegenüber der Redaktion des VersicherungsJournals.

Heute ist bundesweiter Warntag. Diese Maßnahme ruft Erinnerungen wach an die Hochwasserkatastrophe (VersicherungsJournal Archiv) des vergangenen Jahres, bei der Menschen nicht rechtzeitig über die drohende Gefahr informiert wurden.

Michael Pannasch (Bild: privat)

Unmittelbar nach dem verheerenden Unwetter berichtete Versicherungsmakler Michael Pannasch über die Situation im besonders stark betroffenen Ahrtal (20.7.2021). Mit welchen außergewöhnlichen Herausforderungen er als Vermittler auch vier Monate nach der Sturzflut konfrontiert war, wurde in zwei weiteren Interviews deutlich (16.11.2021, 17.11.2021).

Schadenfälle sind reguliert

Pannasch nahm damals kein Blatt vor den Mund, verteilte sowohl Lob als auch Tadel mit Blick auf die Regulierungspraxis der Versicherungs-Gesellschaften. Kritikpunkte waren unter anderem die schlechte Erreichbarkeit der Versicherer, deren fehlendes Verständnis für die Lage der Menschen und die Dauer der Entscheidungsfindung in den Unternehmen.

Mittlerweile sind alle Schadenfälle seiner Kunden abgeschlossen. „Im August hatte ich die letzten Berührungspunkte mit der Hochwasserkatastrophe. Seitdem ist Ruhe“, erzählt er gegenüber der Redaktion des VersicherungsJournals.

Wunsch nach mehr Kommunikation

Frei nach dem Motto „Never change a running system“, könne er allerdings nicht erkennen, dass auf Seiten der Versicherungs-Unternehmen Lehren aus der Bewältigung des zerstörerischen Naturereignisses gezogen wurden. „Ich merke nicht, dass sich irgendwelche Prozesse groß verändert hätten“, sagt der Makler aus Mechernich.

„Wenn es da Veränderungen gibt, dann sind sie nicht kommuniziert worden oder ich habe es nicht gemerkt, weil ich keinen entsprechenden Schaden hatte. Zu meiner Schande können Neuerungen aber auch an mir vorübergegangen sein. Es kommen immer so viele Informationen herein – es sind nicht alle wahrzunehmen“, bekennt er.

Dennoch hätte er sich gewünscht, dass sich die Unternehmen nach den Erfahrungen der Vermittler vor Ort erkundigen. Ein Anbieter habe angekündigt, zu einer Gesprächsrunde einzuladen – das sei aber wohl im Sande verlaufen.

Wilde Tiere und echte Partner

„Ich fühle mich manchmal wie ein Dompteur im Zirkus und muss gucken, mit welchem Tier ich am besten umgehen kann – und das nehme ich dann“, führt Pannasch als Vergleich an auf die Frage, welches Fazit er persönlich zieht. „Versicherer sind bisweilen wie wilde Tiere, und wenn sie können, beißen sie halt zu. Das ist inzwischen mein Eindruck als Versicherungsmakler.“

Es gebe aber auch Gesellschaften, die er als echte Partner wahrnehme. Dazu gehöre beispielsweise die Versicherungsgruppe die Bayerische.

Positiv hebt er die veränderte Einstellung der Kunden gegenüber Elementarschutz seit der Hochwasserkatastrophe hervor. „Das Bewusstsein für Gefahren ist geschärft worden. Die Diskussion um Elementarschutz gibt es de facto nicht mehr“, berichtet er.