Fast ein Viertel der Kunden weiß nicht, wie der Vermittler bezahlt wird

24.10.2022 – Laut einer im Auftrag der Liechtenstein Life durchgeführten Umfrage legen Kunden besonderen Wert auf eine faire und unabhängige Beratung – zumindest solche über 29 Jahre. Die junge Altersgruppe hat andere Bedürfnisse und schaut mehr auf den Vermögensaufbau. Außerdem: Maklerlohn per Honorar ist bei vielen unbekannt.

WERBUNG

Was beim Abschluss einer Lebens- oder Rentenversicherung über einen Vermittler aus Kundensicht besonders wichtig ist und wer die Beratungskosten zahlt, wollte die Liechtenstein Life Assurance AG herausfinden.

Sie beauftragte die Meinungsforscher der Civey GmbH mit der Suche. Diese führte vom 10. bis 11. Oktober 2022 eine Online-Umfrage von 2.500 Bürgern ab 18 Jahren durch. Die Ergebnisse wurden zwischen „Gesamtergebnis“ und „Altersgruppe 18 bis 29 Jahre“ aufgeschlüsselt.

Was zählt im Vermittlergespräch

In seinem Gastbeitrag erklärte Thomas Köhler, Geschäftsführer des Bildungsdienstleisters Zaigen GmbH, dass neben allerlei Fragen zum Produkt auch entstehende Kosten und Honorarhöhe in den Fokus des Kunden rücken (VersicherungsJournal 5.8.2022).

Die Civey-Umfrage zeigt, dass sich viele Kunden gar nicht sicher sind, wie der Vermittler überhaupt bezahlt wird. Immerhin fast ein Viertel der insgesamt Befragten – 23 Prozent – wusste es gar nicht oder war sich unsicher.

In der Gesamtheit schätzen 40 Prozent, dass Versicherer den Vermittler aus Kundenbeiträgen bezahlen – also per Courtage. Das wiederum glauben nur 18 Prozent der 18- bis 29-Jährigen. Sie schätzen zu 21 Prozent, dass der Makler vom Kunden ein Honorar bekommt, was wiederum nur acht Prozent der Gesamtbefragten meinten.

Dass sowohl eine Provision wie auch ein Honorar möglich sind, schätzten im Gesamtergebnis lediglich 28 Prozent. Bei den jüngeren Befragten stand diese Antwortmöglichkeit mit 41 Prozent auf Platz eins.

Courtage oder Honorar

Bei der Umfrage wurde nicht abgefragt, ob ein Kunde entweder die eine oder andere Art der Entlohnung bevorzugt. Die Frage nach Courtage oder Honorar ist immer wieder Gegenstand von Diskussionen – im September wurde dazu auf dem Norddeutschen Versicherungstag in Hamburg debattiert (1.9.2022).

Dabei wurde auch das Einmischen der Politik in die Diskussion besprochen, die Professor Dr. Hans-Wilhelm Zeidler eine reale Gefahr nannte. Laut einem Artikel der Fonds professionell online sei das Honorar für Kunden aber durchaus ein mögliches Modell.

Makler punkten im Gesamtergebnis mit Unabhängigkeit und Fairness

Was die Umfrage sonst noch zeigt: 46 Prozent der Befragten haben „Faire und unabhängige Beratung“ als wichtigsten Punkt genannt. 35 Prozent gaben „geringe Kosten, schneller Vermögensaufbau“ an. Nur 21 Prozent nannten die „Transparenz über Bezahlung des Vermittlers“ als Priorität. Mit „Weiß nicht/Nichts davon“ antworteten 32 Prozent.

Befragte aus der Altersgruppe 18 bis 29 Jahre haben der Umfrage zufolge anders gewichtet. Bei ihnen steht „Geringe Kosten, schneller Vermögensaufbau“ mit 58 Prozent auf Platz eins. Danach folgt die „Faire und unabhängige Beratung“ mit 41 Prozent. Die „Transparent über Bezahlung des Vermittels“ bleibt mit 21 Prozent deckungsgleich zum Gesamtergebnis. Nur 19 Prozent gaben „Weiß nicht/nichts davon“ an.

Für Fairness zählt die innere Einstellung

Eine faire Beratung sollten sich Vermittler laut der verstorbenen Dr. Susanne Kleinhenz ohnehin auf die Fahnen schreiben (14.4.2022). Das Image von Vermittlern habe in den vergangenen Jahren immer wieder gelitten, daher sei die Branche von Chef bis Vermittler gefragt, die eigene Einstellung zu überprüfen.