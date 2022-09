Extremwetter: Die Deutschen fürchten vermehrt Schäden am Eigentum

2.9.2022 – Eine Studie der Huk-Coburg zeigt, dass sich vor allem Frauen und ältere Menschen allgemein Sorgen um Wetteranomalien machen. Geht es um Schäden am eigenen Besitz, sind die Ängste bei den Männern größer als bei den Frauen. Befürchtungen, dass das Eigentum durch Naturgefahren zu Schaden kommen könnte, äußern vor allem die 40- bis 49-Jährigen und die 50- bis 59-Jährigen.

WERBUNG

Wie ist Ihre Einstellung zu extremen Wettereignissen? Welche persönlichen Erfahrungen haben Sie mit Wetteranomalien gemacht? Diese Fragen hat die Kantar Deutschland GmbH im Auftrag der Huk-Coburg Versicherungen mehr als 500 Menschen gestellt.

Die Umfrage erfolgte im Rahmen der Untersuchung „Fairness-Radar“ des Versicherers. Dazu wurde die Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren zwischen Mai und Juli 2022 repräsentativ dazu befragt, was sie unter Fairness versteht und wie fair sie sich in unterschiedlichen Lebensbereichen behandelt fühlt. Zusätzlich wurde der Bereich Extremwetter-Ereignisse tiefergehend beleuchtet.

Männer und Jüngere sind allgemein sorgloser

Das Ergebnis: Wetteranomalien werden künftig das Leben entscheidend prägen. Davon geht ein Großteil der Bürger in Deutschland aus, berichtet der Versicherer.

Allerdings sind Männer und Jüngere sorgloser. Die Aussage „Über extreme Wetterereignisse und deren mögliche Auswirkungen auf mein Leben mache ich mir keine Gedanken“ bejahte jeder Dritte männliche Studienteilnehmer. Bei den Frauen war es hingegen fast jede Vierte (23 Prozent).

Bei den 18- bis 29-Jährigen bestätigten 30 Prozent und bei den 30- bis 39-Jährigen 34 Prozent diese Äußerung. Dagegen stimmten nur 17 Prozent der 50- bis 59-Jährigen zu.

Bei einem Drittel hat Extremwetter bereits zu Schäden geführt

Von Wetterphänomenen wie Stürmen und Hochwasser waren schon einmal 35 Prozent betroffen. Davon mussten zwei Prozent „sehr hohe“, vier Prozent „hohe“ und 29 Prozent „geringe“ Schäden in Kauf nehmen.

Besonders die Älteren kennen bereits diese Situation. Bei 46 Prozent der 50- bis 59-Jährigen haben extreme Naturereignisse schon einmal zu Schäden am Eigentum geführt. Dagegen haben nur 20 Prozent der 30- bis 39-Jährigen zerstörerische Wetterkapriolen persönlich erlebt.

Im mittleren Alter ist die Angst um den eigenen Besitz am größten

Sorgen, dass das Eigentum durch Naturgefahren zu Schaden kommen könnte, machen sich vor allem die 40- bis 49-Jährigen (51 Prozent). Dahinter folgen die 50- bis 59-Jährigen (45 Prozent) und 18- bis 29-Jährigen (41 Prozent). Fast gleichauf liegen bei dieser Frage die über 60-Jährigen (39 Prozent) und die 30- bis 39-Jährigen (38 Prozent).

Wenn es um den eigenen Besitz geht, sind Männer besorgter als Frauen. 44 Prozent der männlichen Befragten haben Angst vor Schäden durch Extremwetter-Ereignisse. Bei den Frauen sind es 40 Prozent.

(Bild: Huk-Coburg)

Flut hat sich ins kollektive Gedächtnis der Deutschen eingebrannt

Die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 prägt bis heute die Ängste der Deutschen – trotz Ukraine-Krieg, Inflation und Gaskrise. Dies zeigt eine Studie der R+V Versicherungen. Demnach ist die Furcht vor Extremwetterereignissen seit „Bernd“ außergewöhnlich hoch. 60 Prozent fürchten sich vor immer häufigeren Naturkatastrophen (VersicherungsJournal 14.7.2022).

Die Mehrheit befürwortet eine Versicherungspflicht gegen Elementarschäden. Dies hat eine Studie des Sachverständigenrates für Verbraucherfragen (SVRV) ergeben (3.6.2022).

Auch die Forsa Politik und Sozialforschung GmbH hat im Auftrag des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim eine Umfrage zum Thema durchgeführt. Die Analysten haben ermittelt, dass mehr als zwei Drittel der deutschen Haushalte die Einführung einer Versicherungspflicht gegen Hochwasser und andere Elementarschäden befürworten (3.6.2022).

Tief „Bernd“ hat rund 213.000 Schadensfälle in Höhe von rund 8,5 Milliarden Euro verursacht (7.7.2022). Die Ministerpräsidenten der Länder haben sich kürzlich für die Wiedereinführung einer Pflichtversicherung gegen Elementarschäden ausgesprochen. Der Bund soll nun bis Dezember einen Vorschlag für eine Regelung erarbeiten (3.6.2022).