Erfolgskiller in Ihrem Kopf abschalten

9.6.2023 – „Das Versicherungsgeschäft ist schwierig geworden“. Es gibt negative Sätze, die blockieren und den Blick versperren auf Möglichkeiten, die vor einem liegen. Aber es heißt auch „Spiele gewinnt man im Kopf“. Das bedeutet, festgefahrene Überzeugungen zu überwinden und eine Vorstellung davon zu bekommen, was die Zukunft bringen soll.

„Das schaffe ich nie!“ Kennen Sie solche Sätze, die Sie in Ihrer Tätigkeit begrenzen, so dass Sie nicht richtig von der Stelle kommen und erfolgreich sind? Vergleichbare Sätze sind: „Kunden zahlen für diese Versicherung nicht mehr.“ Oder: „Ich bin kein guter Verkäufer“. Oder: „Das Versicherungsgeschäft ist schwierig geworden“.

Derartige Sätze haben Sie sich schon so oft gesagt, dass es für Sie Wahrheiten sind: negative Glaubenssätze. Dadurch beschränken Sie Ihre Sicht auf die (Berufs-) Welt und sabotieren sich selbst.

„Spiele gewinnt man im Kopf“

Die Älteren kennen noch den Satz von Boris Becker: „Spiele gewinnt man im Kopf“. Wenn der Tennisspieler greinend auf dem Platz stand, konnte man als Zuschauer sicher sein: Das wird heute nichts.

Wenn Sie Erfolg haben wollen, müssen Sie deshalb zuerst Ihre Gedanken auf Erfolg umprogrammieren. Allerdings ist das leichter gesagt als getan. Denn, was sich über Jahre festgesetzt hat, löst sich nicht mit dem Lesen dieses Texten und ein paar Gedanken leicht auf. Dazu im folgenden drei Schritte.

WERBUNG

Schritt eins

Listen Sie Ihre negativen Glaubenssätze auf.

Allein das Auflisten macht Ihnen manchmal bereits klar, woran es hängt, und Sie können einen Realitätscheck machen. „Ich bin ein schlechter Verkäufer“ – aber komisch, dass die Anzahl der Kunden steigt oder der durchschnittliche Umsatz pro Kunde. So grundsätzlich scheint Ihre Auffassung also nicht zu stimmen.

Schritt zwei

So sieht die Zukunft aus.

Versetzen Sie sich dann in die Welt in zwei, drei, fünf Jahren. Wie wird es sein, wenn Sie diesen negativen Glaubenssatz überwunden haben, wie fühlen Sie sich und wo steht Ihr Unternehmen?

Beschreiben Sie diese Zukunft so genau wie möglich. Leitende Fragen können sein: Was werden Sie denken? Was werden Sie nicht mehr tun? Wie sehen Ihre positiven Glaubenssätze aus?

Schritt drei

So tun als ob.

„Fake it till you make it“, jetzt tun wir mal so, als ob du es geschafft hättest. Viele Sportler visualisieren beispielsweise vor wichtigen Wettkämpfen ihre Ehrung als Sieger.

Haben Sie etwa die Zukunftsvision: Ich konzentriere mich auf große Kunden und lasse einige kleine Projekte sausen. Dann machen Sie das jetzt sofort. Vielleicht denken Sie, das kann ich doch nicht machen, da fehlt mir dann der Umsatz. Machen Sie es trotzdem, wenn es wirklich Ihr Ziel ist. Oder investieren Sie zumindest weniger Zeit in weniger kleine Kunden.

Festgefahrene Überzeugungen überwinden

Kleine, konkrete Änderungen geben einen Vorgeschmack auf das Gefühl ohne diesen negativen Glaubenssatz. Schlüpfen Sie wie ein Schauspieler in die neue Rolle. So fangen Sie an, festgefahrene Überzeugungen zu überwinden.

Ein wichtiger positiver Nebeneffekt: Ihr Leben als Vermittler verändert sich, Sie werden dabei eine Menge Spaß haben und interessante Erfahrungen machen.