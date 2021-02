Entwurf für den Provisionsdeckel liegt vor

5.2.2021 – In einem Gesetzentwurf zur Deckelung von Abschlussprovisionen in der Restschuldversicherung des Bundes-Finanzministeriums wird die Vergütung auf 2,5 Prozent der Darlehenssumme begrenzt. Dabei wird der Begriff der Abschlussvergütung erheblich erweitert, auch für andere Sparten. Und Schlupflöcher sollen gestopft werden. Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute lehnt das Vorhaben ab.

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat nach Medienberichten am Mittwoch einen „Entwurf zur Deckelung von Abschlussprovisionen in der Restschuldversicherung“ an Interessenverbände zur Stellungnahme übersandt. Dieser informelle Gesetzentwurf zur Änderung des Versicherungsaufsichts-Gesetzes (VAG) liegt dem VersicherungsJournal vor.

Demnach darf bei der Vermittlung von Restschuld-Versicherungen ab Januar 2022 „die gewährte Vergütung 2,5 Prozent des durch die Restschuldversicherung abgesicherten Darlehensbetrages oder sonstigen Geldbetrages nicht übersteigen.“

Ist der Versicherungsbeitrag Teil des Darlehens, so ist der für die Provisionsgrenze maßgebliche Darlehensbetrag entsprechend zu kürzen.

Pro Darlehen erhält der Vermittler nur eine Provision

Weiter heißt es in dem Entwurf. „Der Abschluss von mehr als einer Restschuldversicherung, die sich auf denselben Versicherungsnehmer bezieht und denselben Darlehensbetrag oder sonstigen Geldbetrag zum Gegenstand hat, ist unwirksam.“ Das gilt auch, wenn mehrere Verträge bei verschiedenen Risikoträgern abgeschlossen werden.

Das zielt offenbar auf die übliche Praxis, beim Aufstocken bestehender Darlehen die bestehende Police zu stornieren und über die volle erweiterte Kreditsumme eine neue Versicherung abzuschließen. Dabei fallen bislang für die bisherige Restschuld erneut Abschlusskosten an.

Bestandsprovisionen werden dem Abschluss zugerechnet

Neu ist auch die Definition der Abschlussprovision. Dazu gehören nach dem Entwurf sämtliche Vertriebsvergütungen, „die an den Abschluss oder den Fortbestand eines Vertrages oder mehrerer Verträge oder einen sonstigen Erfolg zur Förderung des Abschlusses oder Fortbestands oder der Änderung eines oder mehrerer Verträge anknüpft“.

Auch Boni und sonstige Anreizsysteme wie Reisen fallen darunter. Auch weitere Umgehungsmöglichkeiten, etwa durch Dienstleistungs-Vereinbarungen oder Gruppenverträge, will das Finanzministerium gesetzlich stoppen.

Diese Bestimmungen beziehen sich nicht nur auf die Restschuld-Versicherung, sondern sollen Sparten-übergreifend gelten.

Nicht auszuschließen ist zudem, dass mit diesen Regelungen ein erweiterter Provisionsdeckel allgemein für die Lebensversicherung zumindest vorbereitet wird. Professor Dr. Matthias Beenken, Fachhochschule Dortmund

Auch die Kranken- und die Lebensversicherung könnten betroffen sein

Matthias Beenken (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Das könnte sich beispielweise in der Krankenversicherung auswirken, schreibt Professor Dr. Matthias Beenken von der Fachhochschule Dortmund im Versicherungsmagazin:

„Insbesondere in der substitutiven Krankenversicherung ist der Aufsicht bekannt, dass der in § 49 VAG festgeschriebene Provisionsdeckel durch solche Dienstleistungsentgelte an Großvertriebe umgangen wird. Auf diesen Provisionsdeckel für die Vollversicherung nimmt die Gesetzesbegründung ausdrücklich Bezug.

Zudem schließt sie dort ausdrücklich nur die Schaden-/Unfallversicherung von einem Deckel aus, nicht namentlich die sonstigen Lebensversicherungen außer der Restschuldversicherung. Das kann ein Flüchtigkeitsfehler sein, vielleicht aber auch nicht.

Nicht auszuschließen ist zudem, dass mit diesen Regelungen ein erweiterter Provisionsdeckel allgemein für die Lebensversicherung zumindest vorbereitet wird. Denn dieses Ziel wird wohl mindestens die SPD auch nach der Bundestagswahl weiterverfolgen.“

BVK fordert Regulierungsmoratorium

Michael H. Heinz (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Als erste Interessenvertretung hat sich der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) zu dem Vorhaben geäußert. Er lehnt das Gesetz ab und fordert ein Regulierungsmoratorium.

Verbandspräsident Michael H. Heinz kritisiert „einen beispiellosen ordnungspolitischen Eingriff in die Privatautonomie der Versicherungskaufleute und ihrer Freiheit, die Höhe der Provisionen selbst zu bestimmen.

Aus ideologischen Gründen wird hier ein Projekt verfolgt, das für die Rendite und Ablaufleistung der Versicherungsverträge keine Effekte hätte, aber uns die Luft abschnüren und unzählige Arbeitsplätze gefährden würde.

Und das in diesen schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie. Das ist für uns inakzeptabel.“

Damit soll ein ganzer Berufsstand unter den Generalverdacht des Missbrauchs gestellt und kontrolliert werden. Michael H. Heinz, Präsident des BVK

Kein Bedarf für Neudefinition der Abschlussprovision

Der Verband lehnt zudem ab, dass die Bestandsvergütungen den Abschlussprovisionen zugeschlagen werden sollen: „Diese Neudefinition hat bei der beabsichtigten Regulierung der Restschuldversicherung nichts zu suchen.“

Zudem wendet sich der BVK gegen den Plan, auch Dienstleistungsentgelte zwischen den Unternehmen und den Vermittlern auf marktübliche Vergütungen zu begrenzen. Das kommentiert Heinz so: „Abgesehen davon, dass das ziemlich schwammig ist, soll damit ein ganzer Berufsstand unter den Generalverdacht des Missbrauchs gestellt und kontrolliert werden.

Wie auch immer, werden wir unsere ganze Verbandskraft dafür einsetzen, dass diese marktfeindlichen Regelungen nicht Wirklichkeit werden.“

Koalition erscheint entschlossen

Bisher hat der Widerstand der Branche und die Uneinigkeit der Partner in der Regierungskoalition einen seit langem geforderten umfassenden Provisionsdeckel in der Lebensversicherung (VersicherungsJournal Archiv) verhindert.

Zuletzt vermittelten Fachpolitiker beider Fraktion den Eindruck, dass sie sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen konnten und zumindest die Vergütungsbegrenzung bei den Restschuldpolicen entschlossen umsetzen wollen (4.2.2021).