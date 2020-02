Endspurt: Leser-Umfrage zur Elementardeckung

21.2.2020 – Gegen die finanziellen Folgen von Starkregen/Überschwemmung/Rückstau, Hochwasser, Schneedruck, Lawinen/Erdrutsch und ähnliches sind nach Angaben des GDV nur 43 Prozent der Wohngebäude in Deutschland versichert. Bis zum 25. Februar läuft hier noch eine aktuelle Umfrage unter den Lesern, die sich mit den Ursachen der geringen Versicherungsdichte beschäftigt.

Je weiter man in den Norden Deutschlands kommt, desto geringer ist die Versicherungsdichte bei der erweiterten Elementarschadendeckung: Im Bundesland Bremen beträgt sie nur 21 Prozent, in Niedersachsen 22 Prozent und in Hamburg 24 Prozent. Auch Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sind mit 25 beziehungsweise 27 Prozent nur wenig stärker versichert.

Aus alter Gewohnheit

Diese Zahlen stammen aus dem letzten Naturgefahrenreport des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (VersicherungsJournal 10.10.2019) und beziehen sich auf den Zeitraum 2013 bis 2018. Aktuell geht der Verband davon aus, dass bundesweit 43 Prozent aller Wohngebäude eine erweiterte Elementarschadendeckung haben.

In Baden-Württemberg sind 94 Prozent aller Gebäude entsprechend abgesichert. Die hohe Quote rührt noch auch Zeiten der Monopolversicherung der Wohngebäude.

Bis zur Umsetzung der Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft im Juli 1994 konnte der Gebäudeversicherer in Deutschland nämlich nicht frei gewählt werden – und in diesem Bundesland musste die Wohngebäudeversicherung die Naturgefahren mit decken.

Viele Versicherer haben die automatische Mitdeckung des Risikos, die vom Kunden aber abgewählt werden kann übernommen. Dennoch bleibt die Versicherungsdichte insgesamt gering – obwohl für diesen Schutz von verschiedenen Seiten immer wieder geworben wird. Woran liegt das?

