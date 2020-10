Eine gute Nische: der Oldtimerschutz

20.10.2020 – Im Jahr 2020 soll die Zahl der Old- und Youngtimer auf 3,3 Millionen steigen. Dabei fatal: 60 Prozent der Besitzer verlassen sich aktuell auf eine Standard-Kfz-Police zur Absicherung ihrer Liebhaberstücke. Nicht nur deswegen ist das Geschäft für den Vermittler interessant. Zum einen wandelt sich der Markt der Classic-Car-Fans immer mehr in die Breite. Zum anderen steht die persönliche Beratung bei Klassikfahrzeugen immer noch hoch im Kurs.

WERBUNG

Ein Kfz-Segment, in dem es ums Geldausgeben geht, ist der Oldtimermarkt. Zum 1. Januar 2020 waren in Deutschland erstmals insgesamt mehr als 500.000 Pkw mit H-Kennzeichen (Kennzeichen historischer Fahrzeuge) gemeldet.

Gegenüber dem 1. Januar 2019 stieg der Bestand von 474.516 auf 525.968 Pkw mit H-Kennzeichen. Das entspricht einem Zuwachs von elf Prozent. So eine aktuelle Auswertung des Oldtimerbestandes in Deutschland durch die BBE Automotive GmbH.

Viele Oldtimer sind „normal“ versichert

Uwe Schmidt-Kasparek (Bild: privat)

Der Trend ist seit Jahren unverändert. Insgesamt prognostiziert die BBE für 2020 die Zahl der Old- und Youngtimer auf 3,3 Millionen (VersicherungsJournal 7.1.2020).

Versicherungsmäßig ist der Liebhabermarkt ein Eldorado. Denn es gibt noch sehr viel Potenzial.

So hatten nach einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Kantar Deutschland GmbH im Auftrag der Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland 2018 nur 40 Prozent der befragten Oldtimerbesitzer einen Spezialtarif für „Classic Cars“ abgeschlossen.

60 Prozent verlassen sich aktuell auf eine Standard-Kfz-Police für ihren Oldtimer. Der Trend hin zur Spezialversicherung ist aber vor allem bei jüngeren Fahrern bis 45 Jahre stärker ausgeprägt, von denen sogar knapp die Hälfte einen speziellen Oldtimertarif abgeschlossen hat.

Markt wird breiter

Zudem wandelt sich der Markt der Classic-Car-Fans immer mehr in die Breite. „Längst kommen Oldtimerbesitzer aus allen Bevölkerungsschichten“, sagt Peter Sauer vom Versicherungsmakler Oldtimer-Assekuranz-Kontor (Olasko). Daher sei die Beratung schon anspruchsvoll. „Unsere Kunst liegt darin, dem Interessenten Vorschläge zu erarbeiten, unter denen er den passenden Versicherungsschutz für sich findet“, so der Experte.

Bei Klassikfahrzeugen steht die persönliche Beratung somit noch hoch im Kurs. Trotzdem hat Désirée Mettraux, Geschäftsführerin der OCC Assekuradeur GmbH, nun eine Onlineversicherung für Liebhaberfahrzeuge geschaffen (7.1.2020). Gleichzeitig können Vermittler hier für ihre Kunden rechnen.

Das Unternehmen steht im Lager der Öffentlichen Versicherer. 2018 hatte der Provinzial-Nordwest-Konzern erst 75 Prozent der Anteile an OCC übernommen. Die restlichen 25 Prozent wurden der Gründungsgesellschafterin, der Martens-&-Prahl-Gruppe aus Lübeck (23.5.2018), dann kürzlich abgekauft. An der strategischen Ausrichtung als auch für die 100 Mitarbeiter des Assekuradeurs soll sich in nächster Zeit nichts ändern, erklärte hierzu die Provinzial (9.10.2020).

Wertanlage Oldtimer

Historische Fahrzeuge werden immer öfter auch als Anlage- oder Spekulationsobjekte gesehen und erfahren nicht selten signifikante Wertsteigerungen.

„Zentral dafür ist der Sammlerwert des Fahrzeugs, für den zum Beispiel limitierte Baureihen, Vorbesitzer und besondere Ausstattung eine Rolle spielen“, erläutert Rainer Peukert, Sachverständiger und Partnership Manager Classic Cars bei Hiscox. Die Zinsentwicklung der letzten Jahre hat zu einer Flucht in Sachwerte geführt. Davon ist der Oldtimermarkt stark betroffen.

Gleichzeitig kommen geburtenstarke Jahrgänge in das Alter, in dem sie plötzlich über Geld verfügen. Die Kinder sind aus dem Studium heraus, das Haus ist abbezahlt. Nun gönnt man sich etwas.

Standards gibt es im Oldtimerversicherungsmarkt noch nicht. Selbst beim eigentlich zusätzlich vorgeschriebenen Alltagsauto. Nicht überall muss dieser Erstwagen auf den Oldtimerbesitzer zugelassen sein. Manchmal reicht die „Verfügbarkeit“. Versicherungsmakler, deren Kunden plötzlich einen Oldtimer ihr Eigen nennen, können auf Nummer sicher gehen und mit einem Spezialisten kooperieren. Grundsätzlich gibt es Bestandsschutz, aber nicht immer eine Courtage.