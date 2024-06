Ein höherer Verkauf kann nicht die Lösung des Problems sein

5.6.2024 – Verbrauchern werden oft unpassende Verträge vermittelt, schreibt der Finanzberater Tobias Vetter in seinem Gastbeitrag. Das liege zum einen daran, dass sich Kunden zu wenig mit ihren Bedürfnissen auseinandersetzten. Zum anderen sei der Verkaufsdruck in vielen Vertrieben zu hoch. Regulierung und Regelwerke schafften noch mehr Komplexität. Gefordert sei eine richtige Balance aus Regulierung, Aufklärung und einem angemessenen Umfeld für Beratung.

Durch mangelnde Aufklärung ist die Versicherungsbranche ein komplexes Feld mit unpassenden oder sogar falschen Produkten. Die richtige Beratung wäre jedoch flächendeckend notwendig. Wie ist der aktuelle Stand der Branche und welche Wege können gegangen werden, um Gewissen und finanzielle Sicherheit zu vereinen?

Für Kunden unpassende Verträge

Aktuell wird eine relevante Menge an unpassenden Verträgen an den Endverbraucher weitergetragen und verkauft.

Prominente Beispiele sind Sterbegeld- oder Unfallversicherungen. Während der finanzielle Nutzen im ersten Fall überschaubar ist, nehmen Verbraucher im zweiten Fall an, für jegliche Art von Unfällen eine Entschädigung zu erhalten.

Versicherer zahlen jedoch nicht bei typischen Krankheitsbildern wie Knochenbrüchen, sondern erst bei dauerhafter Invalidität, die sich auf zwei Prozent der Unfälle begrenzt. Dennoch wird dieses Produkt antiproportional verkauft.

Kunden sind insbesondere Eltern, die ihre Kinder beim regelmäßigen Fußballspielen absichern möchten. Eine Anpassung an das tatsächliche Risiko-Rendite-Verhältnis wäre wünschenswert.

Wer trägt die Schuld?

Hier laufen mehrere Faktoren zusammen. Zum einen orientieren sich Menschen vorrangig an ihrem Umfeld, ohne die tatsächlichen Bedürfnisse zu hinterfragen. Es ist wichtig, sich mit den eigenen Wünschen und Risikofaktoren auseinanderzusetzen sowie die Empfehlungen von Laien kritisch zu hinterfragen. Welchen finanziellen Status lebt die befragte Person aktuell und was sind ihre Wünsche für die Zukunft?

Hinzu kommt, dass Verkäufer in Strukturvertrieben das Ziel verfolgen, zu verkaufen, um höhere Provisionen zu erhalten. Ein höherer Verkauf kann aber nicht die Lösung des Problems sein. Der Fokus ist viel mehr auf Nachhaltigkeit und maßgeschneiderte Produkte zu legen, die zur Lebenssituation passen und echten Mehrwert bieten.

Intransparenz und Regulierung

Auch Intransparenz spielt eine tragende Rolle. Versicherungsverträge sind seitenlange, komplexe Dokumente mit juristischen Klauseln, die selbst Berater nicht umfassend durchdringen. Diese Komplexität führt häufig dazu, dass Eckpunkte und Regularien nur überschaubar erklärt werden.

Verbraucherschützer fordern häufig noch mehr Regulierungen. Der Wunsch ist verständlich; denn durch schlechte Beratung und Umschichtungen erlitten Verbraucher in der Vergangenheit finanzielle Verluste.

In der Realität führt ein ausgeschmücktes Regelwerk jedoch zu Undurchsichtigkeit, gehemmter Innovationskraft und fehlender Flexibilität der Branche. Wir brauchen stattdessen eine gesunde Balance aus Regulierung, Aufklärung der Verbraucher und der Schaffung eines Umfeldes, in dem Berater flexibel und individuell auf die Bedürfnisse ihrer Kunden eingehen können.

Bildung als Schlüssel

Das Problem löst die Bildung von Laien. Diese müsste früh beginnen, den Verbraucher mündiger machen und ihm die Möglichkeit geben, Risiko und Wert von Produkten besser zu durchdringen.

Bestenfalls werden solche Themen in der Schule in Form von finanzieller Bildung vermittelt.

Herausforderungen in Strukturvertrieben

Die ganze Thematik ist differenziert zu betrachten, da sie stark von Position und Vertriebsnetzwerk abhängt. Insbesondere in Strukturvertrieben besteht die Herausforderung, dass in unteren Positionen wenig und in oberen Positionen an Erfolg mitverdient wird. Hier wird belohnt, wer lange bleibt und möglichst viele Partner gewinnt.

Viele Berater verlieren die Motivation, da sie trotz harter Arbeit nur geringe Provisionen erhalten. Dann wird zu Mitteln gegriffen, um an den gewünschten Abschluss zu kommen.

Ein bekanntes Beispiel ist die Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht. Beispielsweise werden bei der Beratung zur Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) häufiger gesundheitliche Probleme unter den Teppich gekehrt. Es greift der Bias der „Sunken Cost Fallacy“, da der Kunde bereits aufwendig akquiriert und beraten wurde und auch zum Abschluss bereit wäre.

Beim Blick auf langfristige Kundenbindungen, die Schadensfälle der Versicherungsnehmer und Stornohaftung sollte Nachhaltigkeit in der Beratung in den Vordergrund rücken.

Wie gelingt Unabhängigkeit und Ethik?

Der einfachste Weg hierfür ist meines Erachtens, direkt die IHK-Prüfungen zu absolvieren und als unabhängiger Makler zu starten, anstatt in einen Maklervertrieb zu gehen. Berater können so unabhängig arbeiten und müssen ihre Werte nicht kompromittieren. Es besteht auch ein finanzieller Vorteil, da Provisionsansprüche nicht mit anderen geteilt werden müssen.

Die Beratungsphilosophie kann demnach im eigenen Ermessen und ohne Zwänge umgesetzt werden. Trotz Herausforderungen im Rahmen von ethischen Fragen und Transparenz besteht die Chance auf positive Entwicklungen.

Wir müssen den Bildungsauftrag ernst nehmen und durch individuelle Beratungen die Bedürfnisse der Kunden besser verstehen. Durch Unabhängigkeit und ein starkes ethisches Fundament können Berater auch heute noch erfolgreich und zeitgleich fair agieren.

Es liegt also in der Hand jedes Beraters, die Branche durch integratives Handeln und kundenorientierte Beratung zu verbessern, so dass das Vertrauen hergestellt und positive Reputation folgt.

Tobias Vetter

Der Autor ist Finanzberater und Inhaber der Vetter Consulting GmbH, einem Unternehmen für Finanzberatung und Versicherungsmakler.