Ein halber Erfolg kann das ganze Honorar kosten

20.2.2019 – Lässt sich ein Versicherungsberater durch Allgemeine Geschäftsbedingungen ein Erfolgshonorar für den Fall versprechen, dass der Versicherungsnehmer in einen von dem Berater vorgeschlagenen Tarif wechselt, so ist das Honorar nicht verdient, wenn der Versicherungsnehmer in einen anderen Tarif wechselt, der ihm nicht vorgeschlagen wurde. Das hat das Oberlandesgericht Stuttgart mit Urteil vom 28. November 2018 entschieden (3 U 63/18).

WERBUNG

Geklagt hatte ein Versicherungsberater, der sich um ein Erfolgshonorar von mehr als 7.500 Euro betrogen fühlte.

Wunsch nach Tarifwechsel

Vorausgegangen war die Beratung eines Kunden, dem die Beiträge für sich und seine Ehefrau zur privaten Krankenversicherung über den Kopf wuchsen. Bei einer jährlichen Selbstbeteiligung von 720 Euro betrug der Monatsbeitrag knapp 1.300 Euro.

Der Versicherungsberater schlug seinem Kunden daraufhin einen Wechsel in einen Tarif vor, bei dem die Selbstbeteiligung zwar 2.880 Euro betragen sollte. Der Monatsbeitrag verringerte sich bei diesem Tarif dafür aber auf rund 960 Euro. Dazu erstellte der Berater eine schriftliche Ausarbeitung.

Nach dem Erhalt der Expertise bemängelte der Kunde, dass ihm nicht ein Wechsel in einen vergleichbaren Tarif des Versicherers, bei welchem der Monatsbeitrag lediglich 682 Euro betrug, vorgeschlagen wurde. In diesen Tarif wechselte der Kunde schließlich und zwar ohne Zutun des Versicherungsberaters.

Erfolgreiche Berufung

Der verlangte von dem Kunden gleichwohl die Zahlung eines Beratungshonorars in Höhe von mehr als 7.500 Euro. Zur Begründung berief er sich auf den Wortlaut des Beratungsvertrages in dem es unter anderem hieß: „Setze ich einen durch die C... erstellten Vorschlag innerhalb der nächsten 36 Monate mit oder ohne weiteres Zutun der C... um, so wird ein einmaliges Beratungshonorar fällig, mit dem alle Kosten vollständig gedeckt sind.“

Der Kunde war der Meinung, dass der Versicherungsberater keinen Anspruch auf die Zahlung eines Honorars habe. Denn er sei nicht in einen von diesem vorgeschlagenen Tarif gewechselt. Das sei aber nach dem Wortlaut der Honorarvereinbarung eine zwingende Voraussetzung für einen Honoraranspruch.

Dieser Argumentation schloss sich das Stuttgarter Oberlandesgericht an. Es gab der Berufung des Beklagten gegen ein Urteil des Stuttgarter Landgerichts statt. Dieses hatte den Kunden verurteilt, das Honorar zu zahlen.

Doppelte Ersparnis

Nach Ansicht des Berufungsgerichts hätte der Versicherungsberater nur dann einen Anspruch auf Zahlung eines Honorars gehabt, wenn der Mann in den von ihm vorgeschlagenen oder einen vergleichbaren Tarif gewechselt wäre.

Nach dem Einwand des Beklagten sei ihm zwar auch eine Ausarbeitung für den von diesem auserkorenen Tarif überlassen worden. Das sei jedoch erst geschehen, nachdem der Tarifwechsel bereits vollzogen worden war.

Ein Vorschlag zur Prämienersparnis, welcher erst unterbreitet werde, nachdem der Versicherungsnehmer die Prämienersparnis durch Tarifwechsel bereits selbst realisiert habe, könne jedoch kein Erfolgshonorar auslösen – so das Gericht.

Der von dem Berater vorgeschlagene Tarif hätte sich im Übrigen wesentlich von dem vom Kunden letztlich abgeschlossenen Tarif unterschieden. „Denn während der von dem Kläger vorgeschlagene Tarifwechsel eine Prämienersparnis um monatlich 316,68 Euro bedeutet hätte, hat der Beklagte mit der tatsächlich durchgeführten Änderung seine Prämienbelastung nach der Berechnung der Klägerin um monatlich 618,14 Euro vermindert. Die Ersparnis ist daher nahezu doppelt so hoch wie bei dem von der Klägerin unterbreiteten Vorschlag“ – heißt es dazu wörtlich in der Urteilsbegründung.

Eine Frage der Zielsetzung

Der Berater könne sich auch nicht darauf berufen, dass der von dem Kunden gewählte Tarif geringwertiger sei, weil er zum Beispiel keine Erstattung von Heilpraktikerleistungen vorsehe. Denn darauf habe der Versicherte keinen Wert gelegt.

Die vom Beklagten mit der Beauftragung des Beraters verfolgte Zielsetzung habe vielmehr darin bestanden, ohne allzu schmerzhafte Einschnitte beim Leistungsumfang einen möglichst günstigen Versicherungstarif ausfindig zu machen.

Dieses Ziel sei mit der Empfehlung des klagenden Beraters verfehlt worden. Es stehe ihm daher kein Honoraranspruch zu. Die Richter sahen keine Veranlassung, ein Rechtsmittel gegen ihre Entscheidung zuzulassen.

Das Urteil steht nach einem Mausklick auf diesen Link im Wortlaut zur Verfügung.