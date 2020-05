Easy Login erleichtert Datenaustausch mit weiteren Versicherern

6.5.2020 – Versicherungsmakler können nun über Easy Login sechs weitere Versicherer per Einmal-Anmeldung erreichen. Gleichzeitig wurde eine neue Homepage der Brancheninitiative überarbeitet. Schon in der zweiten Jahreshälfte wird das neue Portal technisch auch die bisherige Website vereinheitlichen und sicherer machen.

Nun können Versicherungsmakler über die Seite Einfach-einmal-einloggen.de insgesamt 49 Versicherer erreichen.

Neu im Portal sind die Allianz Versicherungs-AG, die Nürnberger Versicherung AG, die Versicherungskammer Bayern, die Stuttgarter Versicherung AG, die Dialog Versicherung AG und Provinzial Nordwest Lebensversicherung AG.

Sichere Cloud-Technik im Hintergrund

„Drei weitere Assekuranzen wollen 2020 die Anbindung beginnen“, sagte Marek Ullrich, Geschäftsführer der Easy Login GmbH.

Die konnten an das Portal angeschlossen werden, weil der Betreiber mit der Trusted German Insurance Cloud (TGIC) des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) seit Ende 2018 kooperiert (VersicherungsJournal 20.11.2018, 7.11.2017).

Bei TGIC handelt es sich um eine sicherheits-zertifizierte Cloud-Lösung, die die Anforderungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) für die standardisierte Kommunikation von Versicherungs-Unternehmen mit Behörden und Geschäftspartnern erfüllt. Diese Technik wird im Hintergrund des neuen Portals eingesetzt.

Das Portal ist für Versicherungsmakler kostenlos nutzbar

Dafür hat die Brancheninitiative einen Servicevertrag mit der GDV-Dienstleistungs-GmbH abgeschlossen. „Weiterhin ist die Nutzung unseres Service für Versicherungsmakler kostenlos. Finanziert werden unsere Leistungen von den Versicherern“, so Ullrich. Wie eine Übersicht des Portals zeigt, gibt es bisher für die neuen Gesellschaften lediglich einen Zugriff auf die Linkliste.

Teilnehmer können somit nach einmaliger Aktivierung auf das jeweilige Versicherungsportal zugreifen. Ist eine Anmeldung mit den Zugangsdaten der jeweiligen Portale notwendig, können die Zugangsdaten im easy Client gespeichert werden.

Auf weitere Features – wie den unternehmens-übergreifenden Postkorb, den Portal-Komforteinstieg, der ohne Navigation einen gezielten Einstieg ermöglicht oder die Produktsuche – gibt es bei fünf der neuen Versicherer keinen Zugriff. Allein die Stuttgarter bietet schon Postkorb und Komforteinstieg an.

Noch in der Pilotphase

Die neue Website Einfach-einmal-einloggen.de befindet sich laut Ullrich derzeit noch in einer „produktive Pilotphase“. Die Vermittler könnten sich aber schon mit ihren bestehenden Zugangsdaten anmelden und ihre freigeschalteten Versicherer „unverändert“ erreichen. „Wir sammeln Feedback von unseren Nutzern, um in Sachen Usability weiter zu optimieren“, so der Manager.

Die neue Website und das neue Portal sei Ende 2019 einem Penetrationstest unterzogen worden. Danach habe die Syss GmbH die hohe Sicherheit des Internetauftritts bestätigt. Trotzdem erscheint aktuell auf der Website noch der Hinweis, dass sich der Auftritt in einer „Pilotphase“ befindet. Fehler können gemeldet werden.

Alte Website läuft weiter

Davon ist seit dem 22. April die Württembergische Versicherung AG betroffen. Scheinbar ist über das Portal kein Zugang möglich.

Es besteht aber für die 22.000 derzeitigen Nutzer kein grundsätzliches Zugangsproblem, weil sie weiterhin parallel das bisherige Portal Easy-login.de erreichen könnten. In der zweiten Jahreshälfte sollen beide Seiten technisch zusammengeschaltet werden.

Zum Einstieg in das Portal äußerte sich Dr. Rolf Wiswesser, Mitglied des Vorstands der Allianz Versicherungs-AG:

„Wir sind froh, dass durch die Zusammenarbeit von Easy Login und TGIC ein einheitliches Single Sign-On im Markt geschaffen werden konnte. Die sicherheits-zertifizierte Technologie der TGIC gepaart mit dem Erfahrungsschatz von Easy Login stellt für uns eine vielversprechende und zukunftsorientiere Lösung dar.“

Mehr Service für Makler

Bestandskunden können laut der Brancheninitiative sofort alle neu angebundenen Versicherer erreichen, wenn sie ihren Einstieg einmalig umstellen. Das funktioniert über „Account erweitern“. „Selbstverständlich kann der Makler im Anschluss direkt weiterarbeiten“, erläutert der Geschäftsführer. Eine Anleitung wird in einem Video und auf einer Ratgeberseite angeboten.

Künftig soll das Verwalten von Accounts sowie das Freischalten von Gesellschaften für bestehende Nutzerkonten erleichtert werden. Ullrich: „Maklerfirmen sollen die Accounts ihrer Mitarbeiter einsehen und verwalten können.“ Das Portal sieht sich als „Schlüssel“ zur sicheren digitalen Kommunikation zwischen Maklern, Softwareanbietern und Produktgebern.

80 Versicherer erreichbar

Derzeit sind 27 Software- beziehungsweise Dienstleistungs-Unternehmen bei Easy Login aktiv, wie eine Übersicht zeigt.

Darunter sind bekannte Unternehmen wie die Assfinet GmbH, die Blau direkt GmbH & Co. KG oder die Vema Versicherungsmakler-Genossenschaft eG. Auch die Zeitsprung GmbH & Co. KG ist angeschlossen.

Das Unternehmen ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass über die Brancheninitiative „MeinMVP“ insgesamt rund 80 Versicherer erreicht werden können (VersicherungsJournal, 21.11.2019). Damit ist das kostenfreie Makler-Verwaltungsprogramm, das erst Ende 2018 auf den Markt kam, Easy Login noch voraus.