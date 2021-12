„Driving Home for Christmas“: Das kann teuer werden

13.12.2021 – Kurz vor den Feiertagen fällt den meisten wieder ein: Weihnachten steht vor der Tür. Hektisch werden dann Grußkarten und -botschaften zusammengestellt – mit Bildern und Tönen, für die man keine Nutzungsrechte besitzt. Michaela Koch und Alexander Karst von der Agentur Die Bildbeschaffer erklären in einem Gastbeitrag, worauf es ankommt.

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und vereinzelt flattern schon die ersten Weihnachtskarten in den analogen oder digitalen Briefkasten. Stimmt, da war ja was.

Michaela Koch (Bild: Die Bildbeschaffer/GEO)

Die hektische Suche im eigenen Fotoarchiv beginnt. Oder lieber doch ein kurzes Video aufnehmen, mit einem besinnlichen Lied hinterlegen und als bewegten Weihnachtsgruß an die Kundinnen und Kunden schicken?

Egal, ob Sie sich für eine gedruckte Karte oder eine digitale Videobotschaft entscheiden – vergessen Sie trotz der knappen Zeit nicht, die Rechte an den Bildern und gegebenenfalls auch der Musik zu klären.

Aufführungsrechte Gema-pflichtiger Musik klären

Auf dem Weg zum Arbeitsplatz oder im Homeoffice erschallt das bekannte Weihnachtslied „Driving Home for Christmas“. Der Gedanke liegt nahe: Das ließe sich doch wunderbar hinter das Material legen, das die Kolleginnen und Kollegen jüngst für die diesjährige Videobotschaft aufgenommen haben.

Smartphone und Video-Apps sei Dank, lässt sich das heute ja schon recht einfach selber gestalten – und wirkt so viel besser als die peinlich unprofessionellen Weihnachtskarten, die auf kostenlosen Portalen zum Verschicken bereitstehen.

Stimmt – und doch müssen Sie auf den Song leider verzichten, solange die Rechte nicht geklärt sind. Die Aufführungsrechte Gema-pflichtiger Musik lassen sich für einen geringen Kostenaufwand zwar über die Verwertungsgesellschaft einholen. Das Werksnutzungsrecht ist jedoch gesondert einzuholen und sprengt in der Regel den finanziellen Rahmen einer selbst gestalteten Weihnachtskarte.

Nutzungsrechte einholen

Wie wäre es also, die Firmenband zu fragen, die kürzlich auf der Weihnachtsfeier so wunderbar spritzige Musik gespielt hat?

Alexander Karst (Bild: Die Bildbeschaffer/Michael Koch)

Auch hier gilt: gute Idee! Aber auch nur, wenn es sich entweder um eigens komponierte Musik handelt, der Komponist des Werks die Rechte nicht mehr besitzt oder die Nutzungsrechte eingeholt werden.

Erst kürzlich wurde der Werkschutz von 50 auf 75 Jahre nach Erscheinen hochgesetzt. Bei „Driving Home for Christmas“ und anderen aktuellen Weihnachtssongs lässt sich also nicht viel ausrichten.

Es gibt mittlerweile aber durchaus Stockmaterial, das sich hören lassen kann. In Sachen Qualität und Lizenzierung sind hier zwar Unterschiede auszumachen, dazu aber an anderer Stelle mehr.

Urheber- und Persönlichkeitsrechte

Bleiben wir also auf die Schnelle lieber bei der guten, alten Weihnachtskarte oder dem visuellen Weihnachtsgruß per E-Mail. Achten Sie hier darauf, dass Sie sich für ein Motiv entscheiden, dessen Urheber- und Persönlichkeitsrechte geklärt sind. Andernfalls könnte es ziemlich teuer werden.

Egal, an wie viele Personen die Weihnachtspost geht, der Urheber des Fotos muss sein Einverständnis gegeben haben. Auch die Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Personen sind vorab zu klären.

So muss beim Motiv des Rentiers zuvor lediglich geklärt werden, ob der Fotograf mit einer Veröffentlichung einverstanden ist. Sind Menschen zu sehen, müssen auch diese ein sogenanntes Model Release für die Nutzung gegeben haben – auch dann, wenn die Karte nur an 30 Kunden gehen sollte.

Agenturbild ist nicht gleich Agenturbild

Bei vielen Agenturen sind die Urheber- und Persönlichkeitsrechte in der Regel geklärt und für Zwecke wie diesen abgedeckt. Dann gibt es da aber noch die kostenlosen Stockanbieter. Unsplash & Co. bieten Bilder zwar auch für Weihnachtskarten kostenfrei an. Hier kann es aber durchaus vorkommen, dass sich die abgebildeten Personen nie mit einer Veröffentlichung einverstanden erklärt haben.

Teilweise wissen nicht einmal die Fotografen, dass die Bilder, die sie auf das Portal laden, nicht nur als eigenes Portfolio dienen, sondern weitergegeben werden an Dritte (wie zum Beispiel Versicherungs-Unternehmen). Hinzu kommt, dass der unmittelbaren Konkurrenz zum Teil dieselben Bilder in der Suche angezeigt werden, wenn sie bei den gängigen Agenturen nach Stichworten wie „Rentier“, „Weihnachten“, „Tannenbaum“ suchen.

Im Zweifel ist also das eigens fürs Unternehmen angefertigte Bild die klügere und noch dazu persönlichere Wahl. Wenn Sie das Kleingedruckte beim Agenturbildmaterial studieren und prüfen (lassen), ob und wo das Bild anderweitig zum Einsatz kommt, ist der Griff in die Stockbildkiste durchaus eine legitime Möglichkeit, solange die Lizenz geklärt ist.

Ob die Frau ihr Einverständnis gegeben hat, auf einer Weihnachtskarte zu erscheinen? Während wir das Bild an dieser Stelle redaktionell nutzen, ist die Nutzung als Weihnachtskarte rechtlich kniffliger. Sobald das Motiv als Weihnachtskarte an andere geschickt wird, ist es weder eine redaktionelle noch eine private Nutzung und das Model Release muss geklärt sein (Bild: Freestocks on Unsplash)

Fragenkatalog zur Orientierung

Zur besseren Orientierung seien hier noch einige Fragen aufgelistet, die wir Bildbeschaffer immer wieder auf dem Schreibtisch liegen haben und die auch bei der Bebilderung der Weihnachtskarte als Checkliste helfen können:

Darf ich das Bild nutzen?

Muss ich die Fotocredit nennen?

Sind Personen auf dem Bild erkennbar und sind sie mit der Nutzung einverstanden?

Darf ich das Bild auch in andere Länder verschicken?

Gibt es Einschränkungen für Medien wie unsere sozialen Netzwerke?

Darf ich das Bild nach der Nutzung archivieren?

Was muss ich hinsichtlich der Lizenzbedingungen beachten?

Was kompliziert klingt, ist am Ende meist gar nicht mal so schwierig. Wer die richtigen Fragen stellt, erntet statt böser Überraschungen im neuen Jahr am Ende höchstens Lob und Dankesantworten im eigenen Briefkasten.

In diesem Sinne: Ein bildschönes Fest!

Michaela Koch, Alexander Karst

Die Autoren sind Gründer der Agentur Die Bildbeschaffer. Die Hamburger sind spezialisiert auf Bildeinkauf, Recherchen, Rechteklärung, Verwaltung und dazugehörige Dienstleistungen und Seminare und arbeiten mit einem Netzwerk aus Rechtsanwälten, Informatikern und Druckspezialisten zusammen.