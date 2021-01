Drastische Servicedefizite bei der Vorsorgeberatung

21.1.2021 – In seiner aktuellen „Servicestudie: Altersvorsorgeberatung bei Versicherern 2021“ attestiert das Disq den Gesellschaften nur eine „ausreichende“ Servicequalität. Massive Defizite gab es vor allem beim nur „mangelhaften“ Kundendienst per E-Mail, aber auch beim „ausreichenden“ Telefonservice. Die Internetauftritte schnitten mit „befriedigend“ am besten ab. Eine „sehr gute“ oder ein „gute“ Bewertung erreichte keiner der untersuchten Anbieter. Testsieger wurde die LV 1871.

Für die „Servicestudie: Altersvorsorgeberatung bei Versicherern 2021“ hat das Deutsche Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG (Disq) im Auftrag des Nachrichtensenders N-TV zwischen Ende August und Anfang Oktober 2020 unter anderem den Kundenservice und die Kundenorientierung von privaten Rentenversicherern untersucht.

30 Gesellschaften beteiligt

Untersucht wurden den Institutsangaben zufolge die 30 im Jahr 2018 nach verdienten Bruttoprämien größten regionalen und überregionalen Versicherer. Dabei wurde auf die Erstversicherungs-Statistik der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) zurückgegriffen. Hierzu gehören laut Disq in alphabetischer Reihenfolge:

So wurde getestet

Die Servicequalität am Telefon und per E-Mail wurde in der Untersuchung mit jeweils zehn Kontakten pro Versicherer untersucht und bewertet, und zwar mit verdeckten Tests (Mystery Shopping). Dabei „verwendeten die geschulten Testkunden für die Anfragen per Telefon und E-Mail spezifische Rollenspiele mit themenspezifischen Fragestellungen“, erläutert das Disq.

In den Rollenspielen ging es unter anderem um Informationen zu Versteuerung und Steuervorteilten der Rente, zur Beitragsgarantie, zu den Kosten einer fondsgebundenen Rente sowie zur Änderung der ursprünglichen Beitragshöhe.

Fünfstufiges Qualitätsurteilsschema

Den Tests liegt nach Institutsangaben ein standardisiertes, objektiv nachprüfbares Messverfahren (Servqual-Methodik) zugrunde. Die Bewertungen erfolgten auf einer standardisierten Likert-Skala mit fünf Ausprägungen.

Die ermittelten Daten wurden dann in ein Punktesystem (null bis 100 Punkte) übertragen. Die Werte wurden schließlich in ein fünfstufiges Qualitätsurteilsschema („sehr gut“ bis „mangelhaft“) überführt.

Darüber hinaus wurden pro Versicherer zehn Nutzerbetrachtungen der Websites vorgenommen und jeder Internetauftritt einer detaillierten Inhaltsanalyse unterzogen. Insgesamt beruht die Untersuchung damit auf 930 Testkontakten. Für die Servicewertung wurden der Kundendienst am Telefon mit 50 Prozent gewichtet, der E-Mail-Service mit 20 Prozent und der Internetauftritt 30 Prozent.

Insgesamt nur „ausreichender“ Service

Die Servicequalität der Vorsorgeberatung der Versicherer insgesamt beurteilt das Disq als „ausreichend“ (55,5 Punkte). Dieses Ergebnis hatte auch eine ähnliche Untersuchung von vor zwei Jahren (VersicherungsJournal 16.1.2019) ergeben.

Da die drei Bewertungskategorien seinerzeit anders gewichtet wurden, wird auf einen Vergleich der Gesamtwerte verzichtet.

Massive Defizite bei der E-Mail-Bearbeitung

Am schlechtesten steht es aus Sicht der Tester um den Service per E-Mail. Hier reichte es mit 33,3 von 100 möglichen Punkten nur für ein „mangelhaft“. Dies ist noch einmal fast fünf Punkte schlechter als vor zwei Jahren.

Als eines der größten Mankos wird die unzuverlässige Bearbeitung dargestellt. So seien rund 44 Prozent der E-Mail-Anfragen im Testzeitraum unbeantwortet geblieben. Kam dann überhaupt eine Antwort, so beinhaltete nach Institutsangaben nur jede fünfte davon eine vollständige Beantwortung. In vielen der übrigen Fälle sei lediglich eine Bitte um Rückruf oder um weitere Kontaktdaten erfolgt.

Weitere Kritikpunkte: In jeweils rund vier von fünf Fällen waren die Antworten auf die virtuellen Kontaktgesuche nicht bedarfsgerecht beziehungsweise enthielten keine einfachen Lösungsvorschläge für das Anliegen.

Auf der Positivseite verbuchte das Disq, dass über 90 Prozent der eingegangenen E-Mail-Antworten inhaltlich korrekt und überwiegend strukturiert gewesen seien. Auch seien kommunikative Standards oft eingehalten worden.

Telefonservice nur „ausreichend“

Punktemäßig etwas besser als die virtuelle Kundendienstqualität kam bei den Testpersonen der telefonische Service weg. Allerdings reichte es hier mit im Schnitt 58,2 Punkten nur zu einem „ausreichend“. 2019 lautete das Urteil noch „befriedigend“ (61,5 Punkte).

Defizite bestehen den Angaben zufolge schon vor dem konkreten Gesprächsbeginn. Bis zur Gesprächsannahme dauerte es im Schnitt nämlich rund 82 (2019: 75) Sekunden. Zudem war laut Disq mehr als jeder dritte Kontaktversuch im ersten Versuch erfolglos.

Als weitere Schwäche hebt das Institut hervor, dass es in jeweils über drei von vier Gesprächen keine ausreichende Bedarfsanalyse gegeben habe und die Auskünfte nicht passgenau auf die Interessenten zugeschnitten gewesen seien. Darüber hätten die Personen am anderen Ende der Leitung in fast der Hälfte der Interaktionen unvollständige Antworten gegeben.

Auf der anderen Seite waren die Auskünfte zur privaten Rentenversicherung bis auf einzelne Ausnahmen inhaltlich korrekt. Den Mitarbeitern am Telefon wird in den Studienunterlagen zudem häufig eine gute Beratungskompetenz zugeschrieben.

Internetauftritte relativ am besten bewertet

Am besten beurteilten die Tester die Internetauftritte der Versicherer. Hier gab es über alle Anbieter gesehen mit wie vor zwei Jahren knapp 66 Punkten ebenfalls ein „befriedigend“. Als positiv hebt das Institut unter anderem hervor, dass bei allen Webseiten eine Produktübersicht über Fondsrenten sowie Produktdetails zur klassischen Privat-Rente vorhanden waren.

„Die nutzerfreundlichen Websites bieten gut strukturierte Inhalte; wichtige Servicehinweise wie Telefonnummer oder Kontaktformular zählen zum Standard. Ein Manko: Vertiefende Informationen zur Altersvorsorge, etwa zum Drei-Schichten-Modell, oder ein Rentenlücken-Rechner suchen Interessenten oft vergebens“, stellt das Disq heraus.

Negativ fiel den Testpersonen auf, dass auf jeweils etwa zwei von drei Internetauftritten Ausfüllhilfen bei Formularen und Auswahlmöglichkeiten bedarfsgerechter Produkte fehlten. Zudem ermöglichte nicht einmal jeder zweite Anbieter die Online-Initiierung eines Beratungstermins.

Keine Anbieter mit „(sehr) gutem“ Service

Insgesamt bietet keiner der getesteten Versicherer eine „sehr gute“ oder „gute“ Kundendienstqualität. 19 Unternehmen erhielten ein „ausreichend“, 13 Anbieter ein „befriedigend“. Testsieger der Serviceanalyse ist die LV 1871, die im schlechtesten Fall an neunter Stelle liegt und den zweitbesten Service per E-Mail bietet.

Hauchdünn dahinter folgt der LVM, der in den drei Dimensionen zwei Mal an fünfter und einmal an vierter Position landete. Den Bronzerang sicherte sich die Huk-Coburg. Ein nur „ausreichender“ Telefonservice verhinderte eine bessere Platzierung. Denn in den beiden anderen Bewertungskategorien gehört die Gesellschaft jeweils zur Top Drei.

Die „Servicestudie: Altersvorsorgeberatung bei Versicherern 2021“ kann gegen eine Schutzgebühr von brutto 476 Euro inklusive Mehrwertsteuer per E-Mail bei Markus Hamer erworben werden.