Doppelter Qualifikationsanspruch: Neue VersVermV in Kraft

20.12.2018 – Gestern wurde die Versicherungs-Vermittlungsverordnung im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Das Berufsbildungswerk wies darauf hin, dass für den Vertrieb neben dem Sachkundenachweis jetzt die Weiterbildungspflicht gilt. Nach Einschätzung von Rechtsanwalt und AfW-Vorstand Norman Wirth sollten die neuen Vorgaben einem professionellen Makler keine Probleme bereiten, auch wenn einige bürokratische Vorgaben hinzugekommen seien. Wirth erläuterte, wie eine korrekte Erstinformation für Versicherungsvermittler aussehen könnte.

Seit Donnerstag ist die entsprechend den europäischen Vorgaben überarbeitete Versicherungs-Vermittlungsverordnung in Kraft. Damit würden für den Versicherungsvertrieb jetzt zwei maßgebliche Qualifikationsansprüche gelten, erklärte hierzu das Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V. Neben die bereits 2007 mit der Sachkundeprüfung eingeführte Einstiegsqualifikation trete jetzt die regelmäßige Weiterbildungspflicht.

Verweis auf Brancheninitiative

Das BWV wies darauf hin, dass die Branche bereits 2014 mit der Initiative „gut beraten“ einen Standard für regelmäßige Weiterbildung geschaffen habe, der den neuen Anforderungen auch gerecht werde. Für die im Vertrieb beschäftigten Vermittler gilt eine Weiterbildungspflicht pro Jahr von mindestens 15 Stunden.

BWV-Vorstandsmitglied Dr. Katharina Höhn erklärte, wer Weiterbildung immer als eine Investition in die berufliche Zukunft sehe, dem würden „15 Stunden im Jahr nicht als Last, sondern als Erfolgsfaktor“ erscheinen. Zum Stichtag 30. September hatten 36.045 „gut beraten-Teilnehmer“ bereits den IDD-Nachweis für 2018 erbracht (VersicherungsJournal 9.10.2018).

Wie die Minimalversion der Erstinformationen aussehen könnte

Norman Wirth (Bild: Christoph Rieken)

Die „Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb“ (IDD; VersicherungsJournal 29.6.2018) war am Mittwoch im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden.

Rechtsanwalt Norman Wirth, der dem Vorstand des AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. angehört, verwies in diesem Zusammenhang auf einige Besonderheiten, die die neue VersVermV verlangt. So muss beim ersten Geschäftskontakt dem potenziellen Kunden grundsätzlich auf Papier eine Erstinformation übergeben werden. Falls der Kunde eine E-Mailadresse angegeben habe, sei auch ein Versand per Mail möglich.

Zwingend vorgegeben sei, dass die Erstinformation um die Mitteilung ergänzt werden müsse, ob eine Beratung angeboten werde. Nach deutschem Recht bestehe allerdings grundsätzlich Beratungspflicht, gleichwohl sei diese Angabe zwingend vorgeschrieben. Auch über Art und Herkunft der Vergütung müssten jetzt Angaben gemacht werden, nicht aber deren Höhe, betont Wirth.

Kein Übertrag von Weiterbildungs-Stunden ins nächste Jahr möglich

Wirth weist darauf hin, dass die Weiterbildungspflicht für dieses Jahr von 15 Stunden nicht reduziert worden ist, wie es einmal im Gespräch gewesen sei. Wegen der erheblichen Verzögerung bei der Neufassung der VersVermV könne man davon ausgehen, dass „seitens der Vermittleraufsicht das Jahr 2018, zumindest was die strengen Formalien der VersVermV betrifft, eine ‚pragmatische‘ Betrachtung“ finden werde.

Wer mehr als 15 Weiterbildungsstunden absolviert hat, kann den Überhang nicht ins neue Jahr vortragen. Ausnahmen oder Befreiungen von der Weiterbildungspflicht seien ebenfalls nicht vorgesehen.

Es könne aber in Härtefällen Ermessungs-Entscheidungen der Industrie- und Handelskammern geben, schreibt Wirth weiter. Wichtig sei auch, dass nur bei Weiterbildungs-Maßnahmen im Selbststudium eine nachweisbare Lernerfolgskontrolle erforderlich sei.