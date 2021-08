Digitalisierung ist gut, Datenschutz ist besser

11.8.2021 – Gerade die jüngere Generation erwartet technischen Fortschritt von der Versicherungsbranche. Das trifft insbesondere dann zu, wenn sie sich davon Vorteile versprechen. Dennoch geht die Sicherheit der eigenen Daten für die Mehrheit der Verbraucher vor. Das zeigt eine aktuelle Studie von Heute und Morgen.

Wie bewerten Konsumenten die fortschreitende Digitalisierung in der Versicherungsbranche? Bringt den Kunden die technische Entwicklung aus ihrer Sicht etwas oder eher nicht? Diesen Fragen geht eine aktuelle Trendstudie der Heute und Morgen GmbH in Zusammenarbeit mit Professor Dr. Florian Elert der Hamburg School of Business Administration (HSBA) nach.

Insgesamt zeigen sich die Verbraucher für eine fortschreitende Digitalisierung im Geschäftsmodell Versicherungen offen, insbesondere die Zielgruppe junger Männer sieht hier die Chancen. Misstrauisch sind die Kunden dagegen, wenn es um das Thema Datenschutz geht. Das betrifft insbesondere Personenversicherungen.

Zum Studiendesign

Für die vorliegende Auswertung befragte Heute und Morgen online 1.537 Kunden, die im eigenen Haushalt über den Versicherungsabschluss entscheiden oder mitentscheiden. Den Erhebungszeitraum geben die Marktforscher vom 4. bis 11. Juni 2021 an. Die Befragten sind zwischen 18 und 65 Jahren alt.

Die Studie trägt den Titel „Chancen und Herausforderungen von datengetriebenen und digitalen Ansätzen im Geschäftsmodell Versicherung – Wie sollten zukünftig Beratung, Betreuung & Schadenregulierung aus Sicht der Kunden ablaufen?“. Die Auswertung kann ab sofort über Heute und Morgen bezogen werden.

Verbraucher bescheinigen Versicherern noch Nachholbedarf

Als Ziele des Reports geben die Autoren in den Unterlagen die Identifikation von Chancen und Herausforderungen datengetriebener und digitaler Lösungen im Versicherungsgeschäft an. Dafür analysierten sie die Akzeptanz und Nutzungsbereitschaft der Verbraucher sowie die Vorteile und Bedenken der Kunden.

54 Prozent der Befragten sprechen sich für digitale Prozesse und Produkte im Versicherungsgeschäft aus. Gerade die jüngere Klientel erwartet hier verstärkt Angebote und Abschlusswege. Männer von 18 bis 39 Jahren finden, dass die Assekuranz im Vergleich zu anderen Branchen im virtuellen Geschäft noch Nachholbedarf hat.

Knackpunkt ist für viele Teilnehmer aber der Datenschutz. Nur Jüngere bis 29 Jahre, insbesondere Männer, sowie Verbraucher mit einem höheren Einkommen sowie einer besseren Ausbildung sind „vergleichsweise am offensten für neue digitale und datengeschützte Anwendungen“, heißt es in der Mitteilung zur Studie.

Umfrage Digitalisierung (Bild: Heute und Morgen)

Vertrauen in Versicherungsvermittler am größten

Die genannten Zielgruppen sind auch bereit, ihre Daten mit dem jeweiligen Versicherer zu teilen, wenn sie den Mehrwert erkennen oder einen konkreten Nutzen davon haben. Am ehesten sind die Kunden bereit, ihrem Versicherungsvermittler Daten zur Verfügung zu stellen.

Entsprechend fällt die Antwort auf folgende Frage aus: „Wem würden Sie Zugriff auf Daten wie Bilder und Videos, Daten von Sensoren und Smart-Geräten oder den Einsatz von Satellitenbildern und Drohnenaufnahmen gewähren, um eine optimal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Versicherungsberatung zu erhalten?“

46 Prozent würden diese Informationen mit dem eigenen Berater in Versicherungsfragen teilen. Mit großem Abstand nannten die Befragten danach ihren Bankberater (26 Prozent) oder einen Versicherer, bei dem sie bereits Kunde sind (25 Prozent).

„Einem neuen Versicherungsberater für die Erstberatung“ würden nur neun Prozent der Teilnehmer die aufgezählten Daten zur Verfügung stellen.

Die Bereitschaft, [...] Bilder und Videos vom eigenen Gesicht oder Körper [...] in den Beratungsprozess einfließen zu lassen, ist nur sehr gering ausgeprägt.

Gesundheitsdaten sind tabu

Über die Hälfte der Verbraucher würde die Punkteanzahl in Flensburg und ein Video des Autos in die Beratung einfließen lassen, immerhin mehr als jeder Dritte auch Telematik-Daten. Gegenüber Videos zum Fahrverhalten herrscht aber Skepsis, ist den Studienunterlagen zu entnehmen.

Kann man bestimmte Zielgruppen in der Sachversicherung noch als relativ offen bezeichnen, wendet sich das Blatt bei den Personenversicherungen. „Die Bereitschaft, selbst erstellte Bilder und Videos vom eigenen Gesicht oder Körper zur Analyse des Gesundheitszustands in den Beratungsprozess einfließen zu lassen, ist nur sehr gering ausgeprägt“, so die Studienautoren.

Eventuell würden die Teilnehmer noch Daten aus ihrem Fitness-Tracker oder aus ihrer digitalen Gesundheitsakte teilen.

Mehrheit fürchtet Datenmissbrauch

Bei den digitalen Prozessen im Schadenfall erkennen die Verbraucher dagegen einen Mehrwert für die eigenen Anliegen. Insgesamt 46 Prozent der Befragten sprechen sich dafür aus, dass der Versicherer im Schadenfall in Echtzeit informiert wird. Die Mehrheit (42 Prozent), denkt daran, dass damit direkt Hilfe geholt und etwaige Folgeschäden verhindert werden könnten.

Dennoch bleibt die Skepsis unter den Versicherungskunden hoch, gerade was die Sicherheit individueller Informationen betrifft. 78 Prozent befürchten, dass ihre Daten zu anderen Zwecken als der Prozess- und Angebotsoptimierung verwendet werden.

Neuen Mitspielern im Versicherungsgeschäft wie Amazon oder Google scheint eine Minderheit von 18 Prozent aber zu vertrauen. Sie würden bei den US-Konzernen eine Kfz- oder Haftpflichtversicherung abschließen.