Digitale Schadenabwicklung ist Zukunftsmusik

7.5.2020 – Die Verbraucher sind insgesamt mit dem Angebot verschiedener digitaler Kanäle zur Kommunikation mit ihrem Versicherer zufrieden. Dennoch greifen sie am liebsten zum Telefon. Und die wenigsten konnten einen Leistungsfall mit ihrer Gesellschaft komplett digital abwickeln.

Die digitale Kommunikation mit dem Versicherer läuft insgesamt gut, im Schadenfall hapert es aber noch. Das ergab eine Umfrage, welche die Bitkom Research GmbH im Auftrag des Digitalverbands Bitkom e.V. unter 1.004 Erwachsenen telefonisch durchgeführt hat. Darunter waren 446 Personen, die in den letzten zwei Jahren Kontakt zu einem ihrer Versicherer hatten, 85 Personen wegen eines Schaden- oder Leistungsfalls.

Nur sechs Prozent der Befragten, die in den vergangenen zwei Jahren einen Schaden- oder Leistungsfall hatten, konnten ihn komplett digital abwickeln. Dabei sind die Verbraucher mit der digitalen Kommunikation ihres Versicherers im Allgemeinen eigentlich zufrieden, auch im Schadenfall, zur Vertrags- oder Stammdaten-Anpassung oder bei Nachfragen.

Austausch via App wird von Kunden als gut befunden

Das ergibt sich aus der Bewertung durch die Kunden, die in den vergangenen zwei Jahren Kontakt zu ihrem Versicherer hatten und eine Beurteilung zum entsprechenden Kommunikationskanal abgeben konnten.

Jeweils rund zwei Drittel der Verbraucher bezeichnete den Austausch über die Smartphone-App des Versicherers (64 Prozent) als „gut“ oder sogar „sehr gut“. Ähnlich sieht es für den Text-Chat auf der Website (64 Prozent) und Messenger-Apps (63 Prozent) aus.

Knapp dahinter folgt das klassische Onlinekontaktformular (61 Prozent), dicht gefolgt von der persönlichen Beratung in Büro oder Filiale (60 Prozent). Eine Mehrheit äußert sich ebenfalls noch positiv über den Kontakt per Telefon (57 Prozent) und per E-Mail (54 Prozent).

Weniger gut schneiden Video-Chats sowie der Kontakt in sozialen Netzwerken ab, die nur 40 Prozent oder 39 Prozent als „sehr gut“ oder „eher gut“ bezeichneten.

n = 1.0004; Mehrfachnennungen möglich (Bild: Bitkom Research)

Mittel der Wahl bleibt das Telefon

Laut Bitkom-Umfrage gaben die Befragten zu 84 Prozent an, dass sie telefonischen Kontakt mit ihrem Versicherer nutzen würden, wenn sie die freie Wahl hätten. Dahinter folgt die E-Mail (71 Prozent), deutlich vor der persönlichen Beratung vor Ort (49 Prozent).

Unter den Jüngeren zwischen 18 und 29 Jahren ist dagegen die E-Mail zusammen mit dem Telefon das beliebteste Kommunikationsmittel (jeweils 81 Prozent), deutlich vor der persönlichen Beratung vor Ort (40 Prozent). Nur knapp dahinter folgt bei den jungen Kunden schon der Messenger (36 Prozent).

„Wir erleben aber gerade durch die Coronakrise auch, wie sich digitale Kommunikation zum Beispiel über Video-Chats quer durch alle Bevölkerungsschichten verbreitet. Dies eröffnet den Versicherern nicht nur ein großes Potenzial, es verpflichtet sie auch, noch digitaler zu werden“, lässt sich Bitkom-Präsident Achim Berg in der Mitteilung zur Umfrage zitieren.