Diese Vertriebswege bringen das meiste Leben-Neugeschäft

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

28.9.2023 – Der GDV hat neue Zahlen zu den Anteilen der einzelnen Absatzkanäle in der PKV für das Jahr 2022 veröffentlicht. Ein Vertriebsweg dominiert – und die beiden führenden Kanäle bringen mehr als vier Fünftel des Gesamtgeschäfts. (Bild: Wichert) Der GDV hat neue Zahlen zu den Anteilen der einzelnen Absatzkanäle in der PKV für das Jahr 2022 veröffentlicht. Ein Vertriebsweg dominiert – und die beiden führenden Kanäle bringen mehr als vier Fünftel des Gesamtgeschäfts. (Bild: Wichert) mehr ...

6.12.2017 – Über welche Absatzkanäle 2016 das meiste Leben-Neugeschäft in die Bücher der Anbieter gespült wurde, zeigt der aktuelle Vertriebswege-Survey Leben von Willis Towers Watson. Die Marktanteile haben sich deutlich verschoben – und es gibt einen neuen Spitzenreiter. (Bild: Wichert) Über welche Absatzkanäle 2016 das meiste Leben-Neugeschäft in die Bücher der Anbieter gespült wurde, zeigt der aktuelle Vertriebswege-Survey Leben von Willis Towers Watson. Die Marktanteile haben sich deutlich verschoben – und es gibt einen neuen Spitzenreiter. (Bild: Wichert) mehr ...

22.10.2014 – Die Anteile der verschiedenen Vertriebskanäle haben sich nach GDV-Zahlen in den vergangenen Jahren zum Teil deutlich verschoben. Welchen Stellenwert Ausschließlichkeit, Makler, Bank und Direktvertrieb aktuell haben. (Bild: GDV) Die Anteile der verschiedenen Vertriebskanäle haben sich nach GDV-Zahlen in den vergangenen Jahren zum Teil deutlich verschoben. Welchen Stellenwert Ausschließlichkeit, Makler, Bank und Direktvertrieb aktuell haben. (Bild: GDV) mehr ...

22.3.2023 – Der Versicherer hat sich eine neue Vertriebsstrategie auf die Fahnen geschrieben, die alle drei Vertriebswege betrifft. Wie die Hannoveraner auf die Frage reagieren, ob sie damit zumindest im Maklergeschäft zu spät kommen. (Bild: HDI) Der Versicherer hat sich eine neue Vertriebsstrategie auf die Fahnen geschrieben, die alle drei Vertriebswege betrifft. Wie die Hannoveraner auf die Frage reagieren, ob sie damit zumindest im Maklergeschäft zu spät kommen. (Bild: HDI) mehr ...

25.7.2022 – Der GDV hat neue Zahlen zu den Anteilen der digitalen Vertragsabschlüsse sowie der einzelnen Absatzkanäle am Neugeschäft veröffentlicht. In Leben mussten vor allem die Makler Federn lassen. Auch in Kranken gab es zum Teil kräftige Verschiebungen. (Bild: Wichert) Der GDV hat neue Zahlen zu den Anteilen der digitalen Vertragsabschlüsse sowie der einzelnen Absatzkanäle am Neugeschäft veröffentlicht. In Leben mussten vor allem die Makler Federn lassen. Auch in Kranken gab es zum Teil kräftige Verschiebungen. (Bild: Wichert) mehr ...

29.9.2021 – Der GDV hat neue Zahlen zum Anteil der einzelnen Absatzkanäle veröffentlicht. Dabei gab es in den Sparten Leben, Kranken und auch Schaden/Unfall zum Teil kräftige wie auch überraschende Verschiebungen. (Bild: Wichert) Der GDV hat neue Zahlen zum Anteil der einzelnen Absatzkanäle veröffentlicht. Dabei gab es in den Sparten Leben, Kranken und auch Schaden/Unfall zum Teil kräftige wie auch überraschende Verschiebungen. (Bild: Wichert) mehr ...

21.8.2020 – Der GDV hat neue Zahlen zum Anteil der einzelnen Absatzkanäle am Neugeschäft veröffentlicht. Dabei mussten die Einfirmenvertreter in Leben kräftig Federn lassen. Auch in Kranken und Schaden/Unfall gab es zum Teil kräftige Verschiebungen. (Bild: Wichert) Der GDV hat neue Zahlen zum Anteil der einzelnen Absatzkanäle am Neugeschäft veröffentlicht. Dabei mussten die Einfirmenvertreter in Leben kräftig Federn lassen. Auch in Kranken und Schaden/Unfall gab es zum Teil kräftige Verschiebungen. (Bild: Wichert) mehr ...

5.3.2020 – Im Gesamtmarkt Leben liefern sich Ausschließlichkeit, Banken und unabhängige Vermittler beim Neuzugang ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nicht so in der betrieblichen Altersversorgung. Zudem liegen Einfirmenvertreter hier nicht in Front, zeigen aktuelle Daten von Willis Towers Watson. (Bild: Wichert) Im Gesamtmarkt Leben liefern sich Ausschließlichkeit, Banken und unabhängige Vermittler beim Neuzugang ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nicht so in der betrieblichen Altersversorgung. Zudem liegen Einfirmenvertreter hier nicht in Front, zeigen aktuelle Daten von Willis Towers Watson. (Bild: Wichert) mehr ...

18.12.2019 – Über welche Vertriebskanäle 2018 das meiste Neugeschäft in die Bücher der Anbieter gespült wurde, zeigt die aktuelle Vertriebswegestudie zur Lebensversicherung von Willis Towers Watson. Auf Fünfjahressicht betrachtet gab es einige auffällige Verschiebungen. (Bild: Wichert) Über welche Vertriebskanäle 2018 das meiste Neugeschäft in die Bücher der Anbieter gespült wurde, zeigt die aktuelle Vertriebswegestudie zur Lebensversicherung von Willis Towers Watson. Auf Fünfjahressicht betrachtet gab es einige auffällige Verschiebungen. (Bild: Wichert) mehr ...