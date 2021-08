Diese Versicherungsmarken begeistern Kunden am meisten

20.8.2021 – Im Segment Finanzdienstleistungen rufen die Allianz (Kategorie Serviceversicherer), Cosmosdirekt (Direktversicherer) und MLP (Finanzvertriebe) die größte Markenbegeisterung hervor. Im Branchenvergleich landen die vorgenannten Marken und Wirtschaftszweige weit entfernt von den vorderen Rängen. Für die Finanzvertriebe reichte es sogar nur zum drittletzten Platz unter 184 analysierten Branchen.

Bereits zum fünften Mal hat die Servicevalue GmbH im Auftrag der Tageszeitung Die Welt die Markenbegeisterung von Kunden untersucht. Basis der Untersuchung ist der „Brand Fascination Score“ (BFS), der in einer Onlinebefragung im Sommer 2021 ermittelt wurde. Insgesamt wurden über eine Million Urteile zu 2.198 Unternehmen aus 184 Branchen eingeholt.

Zu den Interviews wurden sogenannten Panelisten eingeladen, die eine überschaubare Auswahl von Marken zur Bewertung erhielten, wird zur Methodik erläutert. Pro Unternehmensgruppe wurden mindestens 300 Kundenstimmen angestrebt, heißt es weiter.

So wurde bewertet

Gefragt wurde von Servicevalue: „Bitte geben Sie an, welche Unternehmen/Marken Sie persönlich in ihrem Auftritt und Erscheinungsbild begeistern.“ Insgesamt standen drei Antwortoptionen zur Auswahl:

„Ja, diese Marke begeistert mich in ihrem Auftritt und Erscheinungsbild.“

„Nein, diese Marke begeistert mich nicht in ihrem Auftritt und Erscheinungsbild.“

„Ich kenne diese Marke nicht.“

Aus dem Verhältnis der Antwortoption eins und zwei ergibt sich der „Brand Fascination Score“. Dieser entspricht dem Anteil an aktuellen und ehemaligen Kunden (längstens drei Jahre zurückliegend), bei denen es dem Anbieter gelungen ist, die Befragten von sich zu begeistern, wird zur Erläuterung ausgeführt.

Gold, Silber und Bronze

Die besten 200 Unternehmen beziehungsweise Marken aller untersuchten Anbieter (branchenübergreifend) werden auf einem Goldrang platziert. Die Plätze 201 bis 400 befinden sich im Silberrang, die Plätze 401 bis 600 im Bronzerang.

Servicevalue weist daraufhin, dass die Methode vielleicht zu einfach wirke. Hier müsse man sich aber noch einmal die Zielsetzung des BFS verdeutlichen: „Dieser BFS soll ausschließlich als Gesamt-Gradmesser für die Markenbegeisterung dienen. Die Bewertung einzelner Komponenten einer Marke oder die Suche nach Ursachen für eine Bewertung ist selbstverständlich tiefergehenden und an die Markenführung des Anbieters angepassten Analysen vorbehalten.“

Finanzvertriebe weit abgeschlagen

Auf den höchsten Begeisterungswert (59 Prozent) kamen im Branchenschnitt die Grillhersteller. Dahinter folgen die Kategorien „Bodenreinigungssysteme“, „Werkzeughersteller“ und Drogerien mit einem BFS zwischen 58 und 57 Prozent.

Von solchen Werten können die Vertreter der Assekuranz nur träumen. Der beste Wert wurde in der Rubrik „Direktversicherer“ mit 47,6 Prozent erreicht. Versicherer mit Vermittlernetz kommen lediglich auf einen Wert von 41,1 Prozent. Etwas besser als Letztere schneiden die Krankenkassen und die Elektronikversicherer ab, etwas schlechter die Bausparkassen.

Nur auf dem drittletzten Platz landeten die Finanzvertriebe mit einem BFS von unter 30 Prozent. Das ist noch ein Stück weit schlechter als bei den Untersuchungen vor zwei und drei Jahren (VersicherungsJournal 23.8.2019, 31.8.2018). Noch schlechter schnitten in Sachen Markenbegeisterung nur Baufinanzierungs-Vermittler (29,1 Prozent) sowie Singlebörsen und Partnervermittlungen (27,8 Prozent) ab.

Allianz und Cosmosdirekt bei den (Direkt-) Versicherern in Front

Über die Gesamtbetrachtung hinaus wurden auch Einzelrankings je Wirtschaftszweig erstellt. BFS-Werte werden hierbei jedoch nur für den jeweiligen Spitzenreiter sowie für diejenigen Marken ausgewiesen, die über dem Gesamtdurchschnitt von 50,8 Prozent liegen

Bei den Serviceversicherern traf dies nur auf vier der 27 aufgelisteten Unternehmen zu. Der höchste BFS steht dabei ein weiteres Mal für die Allianz zu Buche (62,8 Prozent). Dahinter folgen relativ dicht beieinander die Huk-Coburg (56,2 Prozent) und die ADAC Versicherungen (55,4 Prozent).

Damit landete die Allianz in der Untersuchung auf dem Gold-Gesamtrang 83. Die Huk-Coburg belegt die 290. und der ADAC die 338. Position, was jeweils für einen Silberrang reichte. An vierter Stelle findet sich die Ergo wieder mit 50,9 Prozent (Bronze-Gesamtrang 598).

Bei den Direktversicherern sicherte sich die Cosmosdirekt (aktuell 58,8 Prozent) den Spitzenplatz. Im Gesamtranking bedeutet das den 182. (Gold-) Platz. Dahinter folgen die Marken Huk24 (56,1 Prozent – Gesamtrang 294) und Europa (53,2 Prozent – insgesamt an 456. Stelle). Die fünf weiteren aufgelisteten Direktversicherer schnitten nur unterdurchschnittlich ab.

Vertriebe: MLP mit dem besten Wert

In der Kategorie Finanzvertriebe setzte sich MLP gegen die Wettbewerber durch. Der BFS-Wert liegt mit 35,0 Prozent allerdings um weit über 25 Punkte hinter dem besten Versicherer zurück. Vor zwei Jahren hatte noch die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) an der Spitze gelegen.

Bei den Krankenkassen verteidigte die Barmer (BFS-Wert: 55,1 Prozent) die Führung vor der Techniker (53,7 Prozent). Bei den Bausparkassen behauptete sich in diesem Jahr die LBS gegen die Konkurrenz.

Branchenchampion bei den Baufinanzierungs-Vermittlern wurde erneut die Interhyp (38,3 Prozent), während bei den digitalen Finanz-/ Versicherungsexperten die Kreditplattform Lendico (55,5 Prozent) an der Spitze liegt.

