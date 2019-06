Diese Versicherungen kaufen Verbraucher im Internet

18.6.2019 – Die Bereitschaft der Kunden, Standardpolicen im Netz abzuschließen, steigt. Dazu gehören Reiserücktritts- oder Kfz-Versicherungen. Bei Biometrie-Produkten konnte sich der Online-Abschluss dagegen bisher nicht durchsetzen.

Aktuell schließen die Deutschen vor allem vergleichsweise einfache Versicherungen mit einem übersichtlichen Leistungsangebot online ab. Favorit bei den Verbrauchern ist hier derzeit die Reiserücktritts-Versicherung.

Das ergab eine Umfrage, welche die Bitkom Research GmbH im Auftrag des Digitalverbands Bitkom e.V. durchgeführt hat. Dabei befragten die Marktforscher 1.005 Bundesbürger ab 16 Jahren telefonisch. Die Fragestellung lautete: „Wir nennen Ihnen nun einige gängige Versicherungen. Bitte geben Sie uns zu jeder Versicherung an, ob Sie diese zuletzt online oder offline abgeschlossen haben, oder diese nicht besitzen.“

Einfache Produkte liegen online vorne

Vier von zehn Deutschen (44 Prozent), die eine Reiserücktritts-Versicherung abgeschlossen haben, geben an, dass sie dies zuletzt online erledigt haben. Drei von zehn (33 Prozent) Besitzern einer Kfz-Versicherung haben ihre letzte Police online gekauft. Dahinter folgen die Rechtsschutz-Versicherung (25 Prozent) und die Auslandskranken-Versicherung (23 Prozent).

„Je mehr Beratung eine Versicherung erfordert, desto näher liegt es, sich dazu persönlich beraten zu lassen“, sagt Fabian Nadler, Referent Digital Insurance und Insurtech beim Digitalverband Bitkom, zu den Umfrageergebnissen. „Allerdings wird auch online die personalisierte Beratung per Video oder mit Unterstützung von Chatbots und künstlicher Intelligenz künftig an Bedeutung gewinnen.“

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Bitkom)

Komplexe Policen bleiben bei Vermittlern

Entsprechend zurückhaltender sind die Verbraucher bei Produkten, die in ihren Augen erklärungsbedürftig sind. Nur jeder Sechste (17 Prozent), der eine Unfallversicherung besitzt, hat diese zuletzt online abgeschlossen. Bei der Krankenversicherung ist es sogar nur jeder Siebte (14 Prozent).

Noch geringer ist die Onlinequote und Berufsunfähigkeits-Versicherungen (elf Prozent). Schlusslicht bilden laut Bitkom-Umfrage Produkte für die private Altersvorsorge (sieben Prozent) – aber auch die Hausratversicherung (ebenfalls sieben Prozent). Bei den Haftpflicht-Versicherungen liegt der Wert nur etwas höher (zwölf Prozent).

„Wir werden in den kommenden Jahren in allen Bereichen einen Trend hin zum Online-Abschluss sehen, so dass die persönliche Beratung durch Versicherungsvertreter oder -makler sich vor allem auf außergewöhnliche oder komplizierte Fälle konzentrieren kann“, so Nadler.