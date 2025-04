Diese Versicherer und Vertriebe gelten als besonders vertrauenswürdig

9.4.2025 – In Sachen Vertrauenswürdigkeit bilden die Versicherer Allianz, Debeka und ADAC Versicherungen das Spitzentrio unter 994 Unternehmen aus 48 Branchen. Dies zeigt eine Untersuchung von Servicevalue und der Bild-Zeitung. Branchensieger wurden neben der Allianz (Versicherer) auch Cosmos (Direktversicherer), Roland (Spezialversicherer) und MLP (Finanzvertriebe).

WERBUNG

Die Servicevalue GmbH hat für die Bild-Zeitung erstmals eine Untersuchung zur Vertrauenswürdigkeit deutscher Unternehmen durchgeführt. Die Studie „Vertrauens-Könige 2025“ basiert auf einer großangelegten Verbraucherumfrage.

Die Teilnehmer waren sogenannte Panelisten, die eine überschaubare Auswahl von Unternehmen zur Bewertung erhielten. Insgesamt kamen 121.642 Verbraucherurteile zu 994 Unternehmen aus 48 Branchen zusammen.

Vier bewertungsrelevante Antwortoptionen

Die konkrete Fragestellung der Studie war laut Servicevalue: „Bitte geben Sie aus eigener Erfahrung als Verbraucher*in an, inwieweit Unternehmen XY vertrauenswürdig ist.“ Insgesamt standen den Interviewten diese Antwortoptionen zur Verfügung:

„sehr vertrauenswürdig“,

„vertrauenswürdig“,

„eher nicht vertrauenswürdig“,

„nicht vertrauenswürdig“ und

„kann ich nicht beurteilen/keine eigene Erfahrung“.

Dabei war die letztgenannte Antwortoption nicht bewertungsrelevant.

Branchensieger bekommen Prädikat „stärkstes Vertrauen“

Für die Branchenrankings wurde für jedes Unternehmen der ungewichtete Mittelwert ermittelt. Wer besser als der Gesamtmittelwert der Branche abschnitt, bekam die Auszeichnung „starkes Vertrauen“.

„Liegt der Eigenwert zusätzlich noch niedriger als der Mittelwert dieser bereits überdurchschnittlichen Gruppe, wird das Unternehmen mit ‚sehr starkes Vertrauen‘ ausgezeichnet“, wird zur Methodik weiter erläutert. Die Branchensieger dürfen sich mit dem Prädikat „stärkstes Vertrauen“ schmücken.

Allianz ist das vertrauenswürdigste Unternehmen

Den insgesamt über alle Testkandidaten gesehen niedrigsten Score-Wert erzielten die Allianz Versicherungen (1,63). Damit gewannen sie auch in der 52-köpfigen Kategorie „Versicherer“ (Auszeichnung: „stärkstes Vertrauen“).

Dahinter folgen die Debeka Versicherungen (1,64) und die ADAC Versicherungen (1,65). Die Koblenzer landeten auch insgesamt an zweiter Stelle. Den drittbesten Score-Wert in Sachen Vertrauenswürdigkeit mussten sich die ADAC Versicherungen mit der Direktbank Norisbank teilen.

Hinter der Allianz erhielten unter den Versicherern neben Debeka und ADAC acht weitere Marktteilnehmer die Auszeichnung „sehr starkes Vertrauen“, weil sie deutlich besser als der Branchendurchschnitt bewertet wurden. Dies waren

Direktversicherer: Cosmos vor Huk24 vor Allianz Direct

Bei den Direktversicherern holten die Cosmos Versicherungen den Branchensieg (Mittelwert: 1,73; „stärkstes Vertrauen“). Den Silberrang sicherte sich die Huk24 AG (1,76) vor der Allianz Direct Versicherungs-AG (1,80).

Zur Gruppe der Direktversicherer mit „sehr starkem Vertrauen“ gehören wie die beiden vorgenannten Akteure die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt; 1,81), die GVV Direktversicherung AG (1,81) sowie die Verti Versicherung AG (1,82). Insgesamt gab es in dieser Rubrik 19 Testkandidaten.

Roland gewinnt bei den Spezialversicherern

In der Rubrik „Spezialversicherer“ ließ die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG mit einem Mittelwert von 1,70 alle 27 in der Rangliste geführten Wettbewerber hinter sich. Sie darf sich mit dem Prädikat „stärkstes Vertrauen“ schmücken.

Dahinter folgen mit jeweils „sehr starkem Vertrauen“ die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871; Mittelwert: 1,75), die Advocard Rechtsschutzversicherung AG (1,77), die Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G. (1,78), die Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH; 1,80), Figo, eine Marke der Tiergarant Versicherungsdienst GmbH (1,81) sowie die Grundeigentümer-Versicherung VVaG (GEV; 1,82).

Die Sieger bei den Finanzvertrieben

Unter den 22 Finanzvertrieben schnitt die MLP SE am besten ab. Der Mittelwert von 1,73 bedeutet das Siegel „stärkstes Vertrauen“ in diesem Segment. Die Auszeichnung „sehr starkes Vertrauen“ ging an

Die vollständigen Ergebnislisten in den 48 untersuchten Branchen, inklusive auch der nicht-überdurchschnittlichen Marktteilnehmer, können auf dieser Servicevalue-Internetseite eingesehen werden.