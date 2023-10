Diese Versicherer und Vertriebe erhalten beste Noten für ihre Kundenhotlines

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Das Analysehaus hat zum zweiten Mal untersucht, welche Unternehmen durch eine besondere Servicequalität bei Verbrauchern punkten. Wer sich in diesem Jahr an die Spitze des Rankings gesetzt hat. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Verbraucher haben bewertet, welche Unternehmen in Deutschland mit ihrem Kundenservice überzeugen und wer in seinem Geschäftsfeld den besten Job macht. Es wurden auch Direktversicherer, Finanzvertriebe und Versicherer ausgezeichnet. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

12.10.2023 –

Welche Firmen den Titel „Service-Champion“ verdienen und wer in seinem Geschäftsfeld den besten Job macht, hat Servicevalue in einer Verbraucherumfrage mit über zwei Millionen Bewertungsstimmen ermittelt. Für die Assekuranz weist das Ranking Gewinner in 15 Segmenten aus. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...