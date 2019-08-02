Diese Versicherer und Vertriebe empfehlen Kunden am häufigsten weiter

5.2.2026 – Servicevalue hat in Kooperation mit der Bild-Zeitung einen Branchenvergleich in Sachen Weiterempfehlungen durchgeführt. Als Branchensieger vom Platz gingen Verti (Direktversicherer), BD24 (E-Bike-Versicherer), Formaxx (Finanzvertriebe) und IKK Classic (Krankenkassen).

Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit der Bild-Zeitung auch in diesem Jahr wieder untersucht, welche Unternehmen Verbraucher ihren Verwandten, Freunden und Kollegen empfehlen beziehungsweise von welchen sie abraten würden.

Über 400.000 Kundenurteile eingeholt

Die Auswertung mit dem Titel „Von Kunden zu Kunde“ basiert nach Angaben der Meinungsforscher auf rund 420.000 Kundenurteilen von Verbrauchern zu 1.860 Anbietern in 107 Kategorien, darunter auch einige aus dem Assekuranzbereich.

Die Urteile wurden im Rahmen einer Onlinebefragung zwischen Dezember 2025 und Januar 2026 eingeholt. Dazu wurden sogenannte Panelisten eingeladen, die eine überschaubare Auswahl von Unternehmen und Marken zur Bewertung erhielten. Wie viele Kundenstimmen die Marktforscher pro Firma anstrebten, dazu liegen keine Informationen vor.

Zur Messung der Empfehlungsbereitschaft ...

Für die Bewertung wurde auf folgende konkrete Fragestellung zurückgegriffen: „Würden Sie die folgenden Unternehmen /Marken Ihren Freunden, Verwandten oder Kollegen empfehlen oder von diesen abraten?“ Die fünf Antwortmöglichkeiten lauteten:

empfehle ich ungefragt (1),

empfehle ich auf Nachfrage (2),

empfehle ich nicht, rate aber auch nicht von ab (3),

rate ich auf Nachfrage von ab (4),

rate ich ungefragt von ab.

... und zur Bewertung der Unternehmen

Aus den eingegangenen Antworten wurde für jeden Testkandidaten eine Empfehlungsquote berechnet nach der Formel: „Differenz des Prozentwertes an Promotoren (Antworten 1 und 2) und Detraktoren (Antworten 4 und 5)“. Theoretisch kann der errechnete Wert zwischen minus 100 und plus 100 liegen.

Anhand der Quoten wurden branchenspezifische Rankings erstellt. Wer besser als der Durchschnitt der Branche abschnitt, erhielt die Auszeichnung „hohe Empfehlung“. Das Prädikat „sehr hohe Empfehlung“ wurde an diejenigen Unternehmen vergeben, die besser als der Durchschnitt der Gruppe mit „hoher Empfehlung“ waren.

Der Testkandidat mit der höchsten Empfehlungsquote jedes Wirtschaftszweigs bekam die Auszeichnung „höchste Weiterempfehlung“.

Versicherungsbranche weit abgeschlagen

Auf die höchste Empfehlungsquote unter allen geprüften Unternehmen kam der Haushaltsgerätehersteller Samsung (57,6). Den Silber- und Bronzerang sicherten sich Bosch (55,6) und Midea (53,8) aus derselben Branche.

Von solchen Empfehlungsquoten können die Vertreter aus der Assekuranz nur träumen. Keiner schaffte es auch nur annähernd in die Nähe der Top 20 der Branchensieger.

Verti gewinnt bei den Direkt-, BD24 bei den E-Bike-Versicherern

Am besten aus der Versicherungsbranche schnitt die Verti Versicherung AG ab. Mit einer Empfehlungsquote von 27,2 gewann sie die Kategorie „Direktversicherer“ und darf sich mit dem Prädikat „höchste Empfehlung“ schmücken.

Auf dem Treppchen landeten mit den Cosmos Versicherungen (26,2) auch der Branchensieger der beiden Vorjahre (VersicherungsJournal 5.2.2025, 6.2.2024) sowie erneut an dritter Stelle die Admiraldirekt.de GmbH (25,1).

Wie die beiden vorgenannten Akteure zur Gruppe mit „sehr hoher Empfehlung“ gehören darüber hinaus nur noch erneut die Allianz Direct Versicherungs-AG (23,5) sowie neuerdings die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt; 23,4). Aus dieser Gruppe herausgefallen ist die Huk24 AG.

Bei den E-Bike-Versicherer siegte die BD24 Berlin Direkt Versicherung AG (Empfehlungsquote: 25,8; „höchste Weiterempfehlung“). Dahinter folgen mit jeweils „sehr hoher Empfehlung“ die Helden.de GmbH (25,3) und der Vorjahressieger GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG (23,9).

Formaxx siegt bei den Finanzvertrieben

Unter den Finanzvertrieben setzte sich wie im Vorjahr die Formaxx AG gegen die Wettbewerber durch. Eine Empfehlungsquote von 14,3 reichte für die Auszeichnung „höchste Empfehlung“.

Dahinter folgen mit jeweils „sehr hoher Empfehlung“ neuerdings die Finanzprofi AG (13,6), die Vorjahrszweite Telis Finanz AG (11,3), die Vorjahresdritte Postbank Finanzberatung AG (11,1) und als Aufsteiger die Global-Finanz AG (10,5) Nicht mehr zur Verfolgergruppe gehören die MLP SE und die Finum.Private Finance AG.

Bei den Krankenkassen gewann erneut die IKK Classic (25,2; „höchste Empfehlung“). In einem engen Rennen um den Silberrang setzte sich die Barmer (24,6) gegen die gleichauf an dritter Stelle liegenden Akteure BKK Gildemeister Seidensticker und Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS; je 23,4) durch.

Der Branchenrangliste zufolge schafften es neben den drei letztgenannten Körperschaften sieben weitere in die Gruppe der Akteure mit „sehr hoher Empfehlung“. Der Studiensteckbrief steht auf dieser Internetseite zum Download bereit. Dort können auch die vollständigen Branchenrankings eingesehen werden.