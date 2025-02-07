Diese Versicherer und Vermittler sind mit ihren Produkten und Services besonders heiß begehrt

6.2.2026 – Im Wettbewerb „Deutschlands begehrteste Produkte und Services 2026“ von Servicevalue und dem F.A.Z.-Institut gelang folgenden Akteuren der Branchensieg: Allianz (Versicherungen), S-Direkt (Direktversicherer), Swiss Life Select Deutschland (Finanz- und Anlageberater), MRH Trowe (Versicherungsmakler), Fonds Finanz (Maklerpools) und Allvest (digitale Finanz- und Versicherungsexperten). Die Untersuchung basiert auf der Methode des Social Listenings.

Im Wettbewerb der Unternehmen und Marken kann es einen großen Unterschied machen, ob das Angebot nur als nützlich oder aber als regelrecht begehrenswert gilt. Welche Firmen mit ihren Produkten und Dienstleistungen besonders positiv auffallen, hat die Servicevalue GmbH in Kooperation mit dem F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH jetzt ermittelt.

Zweistufiges Webmonitoringverfahren

Die Studie „Deutschlands begehrteste Produkte und Services 2026“ basiert auf den Daten eines Social Listenings. Methodisch griffen die Analysten dabei auf ein zweistufiges Webmonitoringverfahren zurück.

In der ersten Stufe des Verfahrens, dem sogenannten Crawling, wurden zwischen dem 1. Dezember 2023 und dem 31. Dezember 2025 mehrere 100 Millionen öffentliche deutsche Internetquellen durchsucht.

In der zweiten Stufe, dem Processing, wurden die im Crawling gesammelten Daten mit Hilfe künstlicher Intelligenz ausgewertet und analysiert. Für jedes Unternehmen wurde für jeden verwendeten Eventtyp die Tonalität anhand von Textfragmenten dahingehend untersucht, ob die Erwähnungen als positiv, negativ oder neutral einzustufen sind, wird erläutert.

In die Punktwerte eines Unternehmens floss neben der Tonalität auch die Reichweite ein. Dabei wurde zunächst die Differenz von positiven und negativen Fragmenten für jeden Eventtyp be- und anschließend ein Gesamtreichweitenwert errechnet.

Auszeichnung erfolgt branchenspezifisch

Es wurden sechs Eventtypen berücksichtigt. Dies waren Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenzufriedenheit, Qualität, Service, Weiterempfehlung und Begehrtheit. Diese gingen gleichgewichtet zu insgesamt 80 Prozent in die Gesamtwertung ein.

Mit jeweils zehn Prozent gewichtet wurden die Prüfpunkte „Emojis“ und „Viralität“. Mit Letzterem ist die Häufigkeit gemeint, mit der ein Post kommentiert, retweetet oder geteilt wurde, und wie die Resonanz ausfiel. Für die Emojis wurde nur ein Tonalitätswert ermittelt, für die Informationsweitergabe im Netz zusätzlich auch ein Reichweitenwert.

In einem letzten Schritt wurden die Punktwerte für alle Unternehmen und Marken branchenbezogen normiert. Der Beste seiner Branche bildete mit 100 Punkten die Benchmark und darf sich mit dem Prädikat „Branchensieger“ schmücken. Zudem wurde in jeder Branche der durchschnittliche Punktwert aller Teilnehmer ermittelt. Dieser bildete die Untergrenze für die Vergabe der Auszeichnung „Sieger“.

S-Direkt siegt bei den Direktversicherern ...

Insgesamt wurden etwa 800.000 Emojis, mehr als 563 Millionen Viralitäten und rund 3,6 Millionen themenbezogene Nennungen zu etwa 16.600 Unternehmen aus 168 Branchen erfasst. Unter den Wirtschaftszweigen waren auch einige mit Versicherungsbezug.

Bei den Direktversicherern setzte sich die Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt) gegen die Wettbewerber durch. 100 normierte Punkte bedeuten die Auszeichnung „Branchensieger“. In die Siegerliste trugen sich sieben weitere Marktteilnehmer ein. Dies waren

... und die Allianz bei den Versicherern

Branchensieger in der Kategorie „Versicherer“ wurden die Allianz Versicherungen (100 Punkte). In die Top Ten schafften es auch

Neun weitere Akteure trugen sich wie die neun vorgenannten Unternehmen in die Siegerliste ein.

MRH Trowe und Swiss Life Select siegen bei den Vermittlern

In der Rubrik „Versicherungsmakler“ behielt die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) die Oberhand. Sie erreichte normierte 100 Punkte und darf sich mit dem Prädikat „Branchensieger“ schmücken. Folgende sieben Unternehmen schnitten überdurchschnittlich ab und gehören zu den „Siegern“:

Eine weitere Kategorie mit Finanzbezug war „Finanz- & Anlageberater“. In diesem Segment ließ die Swiss Life Select Deutschland GmbH (normierte 100 Punkte) alle Wettbewerber hinter sich und wurde Branchensieger.

Die Sieger in der Kategorie Finanz- & Anlageberater

In die Siegerliste trug sich unter anderem die FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung mbH (99,2 Zähler) ein. Sie besitzt neben der Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler (§ 34f Absatz 1 GewO) auch eine Erlaubnis als Versicherungsmakler (§ 34d Absatz 1 GewO).

Nach welchen Kriterien die Studienautoren die Einordnung in die Kategorien „Versicherungsmakler“ oder „Finanz- und Anlageberater“ vorgenommen haben, ist nicht bekannt. Zur Gruppe der „Sieger“ bei Letzteren gehören ferner

Weitere Sieger aus Branchen mit Assekuranzbezug

In der Kategorie „Maklerpools“ gewann die Fonds Finanz Maklerservice GmbH (normierte 100 Zähler; Auszeichnung „Branchensieger“) vor den beiden „Siegern“ Apella AG (97,0) und Wifo GmbH (90,6). Vor Jahresfrist hatte Apella noch vor Wifo und Fonds Finanz gelegen.

In der Rubrik „digitale Finanz- und Versicherungsexperten“ siegte die Allvest GmbH mit normierten 100 Punkten und darf sich mit dem Prädikat „Branchensieger“ schmücken. Dahinter folgen die „Sieger“

Die Rankings in den 168 untersuchten Branchen sind auf dieser Internetseite zu finden. Aufgelistet werden allerdings nur die ausgezeichneten (weil überdurchschnittlich bewerteten) Unternehmen.