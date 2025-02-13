Diese Versicherer und Vermittler genießen das höchste Kundenvertrauen

3.12.2025 – Welche Akteure die Bundesbürger für vertrauenswürdig halten, haben Servicevalue und Deutschland Test in einer Untersuchung mittels Social Listening ermittelt. Branchensieger wurden die Debeka (Versicherer), S-Direkt (Direktversicherer), die Helmsauer-Gruppe (Versicherungsmakler) und die FVB (Finanz- und Anlageberater).

Welche Unternehmen und Marken stehen in dem Ruf, besonders vertrauenswürdig zu sein? Dieser Frage ist die Servicevalue GmbH zusammen mit Deutschland Test, einer Marke der Burdaverlag Data Publishing GmbH, Deutsches Institut für Qualität und Finanzen nachgegangen.

Zweistufiges Webmonitoringverfahren

Die Studie „Höchstes Vertrauen 2025“ basiert auf den Daten eines Social Listenings. Methodisch griffen die Analysten dabei auf ein zweistufiges Webmonitoringverfahren zurück. In der ersten Stufe des Verfahrens, dem sogenannten Crawling, wurden zwischen dem 1. Oktober 2023 und dem 30. September 2025 mehrere 100 Millionen öffentliche deutsche Internetquellen durchsucht.

In der zweiten Stufe, dem Processing, wurden die im Crawling gesammelten Daten mit Hilfe künstlicher Intelligenz ausgewertet und analysiert. Für jedes Unternehmen wurde für jeden Eventtyp die Tonalität anhand von Textfragmenten dahingehend untersucht, ob die Erwähnungen als positiv, negativ oder neutral einzustufen sind, wird erläutert.

In die Punktwerte eines Unternehmens floss neben der Tonalität auch die Reichweite ein. Dies erfolgte durch die Berechnung „der Differenz von positiven und negativen Fragmenten je Eventtyp, die gewichtet und zu einem Gesamtreichweitenwert verrechnet werden“, heißt es in der Studiendokumentation (PDF, 418 KB).

Auszeichnung erfolgt branchenspezifisch

Es wurden vier Eventtypen berücksichtigt. Dies waren „Seriosität“, „Qualität“, „Vertrauen“ und „Weiterempfehlung“, die gleichgewichtet mit jeweils 25 Prozent in die Wertung eingingen.

Schließlich wurden die ermittelten Punktwerte für alle Unternehmen branchenbezogen normiert, wobei das beste Unternehmen jeder Branche mit 100 Punkten den Benchmark bildet. Der Beste jeder Kategorie darf sich mit dem Prädikat „Branchensieger“ schmücken. Alle weiteren Testkandidaten mit einer überdurchschnittlichen Punktzahl erhielten die Auszeichnung „Sieger“.

S-Direkt gewinnt bei den Direkt-, Debeka bei den Versicherern

Bei den Direktversicherern setzte sich die Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt) gegen die Wettbewerber durch. 100 normierte Punkte bedeuten die Auszeichnung „Branchensieger“. In die Siegerliste trugen sich fünf weitere Marktteilnehmer ein. Dieses Quintett besteht aus

Branchensieger in der Kategorie „Versicherer“ wurden die Debeka Versicherungen (100 Punkte). Zu den 15 Akteuren mit dem Prädikat „Sieger“ gehören

Helmsauer und FVB siegen bei den Vermittlern

In der Rubrik „Versicherungsmakler“ behielt die Helmsauer-Gruppe die Oberhand. Sie schnitt mit normierten 100 Punkten ab und darf sich mit dem Prädikat „Branchensieger“ schmücken. Folgende zehn Unternehmen schnitten überdurchschnittlich ab und gehören zu den „Siegern“:

Eine weitere Kategorie mit Finanzbezug war „Finanz- & Anlageberatung“. In diesem Segment ließ die FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung mbH (normierte 100 Punkte) alle Wettbewerber hinter sich. Sie besitzt neben der Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler (§ 34f Absatz 1 GewO) auch eine Erlaubnis als Versicherungsmakler (§ 34d Absatz 1 GewO).

An zweiter Stelle aufgelistet wird die OVB Vermögensberatung AG (99,4 Zähler). Sie besitzt laut ihrem Internetimpressum neben der Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler unter anderem auch eine solche als Versicherungsvertreter (§ 34d Absatz 1 GewO).

Weitere Sieger in der Kategorie Finanz- & Anlageberater

Nach welchen Kriterien die Studienautoren die Einordnung in die Kategorien „Versicherungsmakler“ oder „Finanz- und Anlageberater“ vorgenommen haben, ist nicht bekannt. Zur Gruppe der „Sieger“ bei Letzteren gehören neben der OVB auch

Übersichten über alle Branchen-Rankings sind auf dieser Internetseite zu finden.