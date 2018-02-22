19.3.2026 – Die höchste Beratungsqualität bieten aus Kundensicht die ADAC Versicherungen (Kategorie Versicherer), die Helmsauer-Gruppe (Versicherungsmakler) und die Postbank Finanzberatung (Finanzvertriebe). Dies hat eine Untersuchung von Servicevalue und der Zeitung Die Welt ergeben.

Die Servicevalue GmbH hat für die Tageszeitung Die Welt erneut eine Untersuchung zur Begeisterung in Sachen Kundenberatung durchgeführt. In den Ergebnislisten werden 1.180 Unternehmen aus 58 Wirtschaftskategorien aufgeführt. Angaben zur Gesamtzahl der Kundenurteile „der breit angelegten Studie“ machen die Studienautoren nicht.

Basis der Untersuchung ist der „Customer Advisory Score“ (CAS), der in einer Onlinebefragung im Frühjahr 2024 ermittelt wurde. Dazu wurden sogenannte Panelisten eingeladen, die eine überschaubare Auswahl von Unternehmen und Marken zur Bewertung erhielten. Pro Unternehmen beziehungsweise Marke wurden mindestens 300 Kundenstimmen angestrebt.

So wurde bewertet

Der konkrete Fragenkomplex der Studie war laut Servicevalue:

„1. Sind oder waren Sie in den letzten 36 Monaten Kunde bei [Unternehmen /Marke]?“

„2. Haben Sie bei [Unternehmen /Marke] eine sehr gute Kundenberatung erlebt?“

Als Antwortmöglichkeiten konnten die Interviewten jeweils zwischen „Ja“ und „Nein“ wählen.

Im Ergebnis erhält man den CAS, der dem prozentualen Anteil an aktuellen und ehemaligen Kunden (Kontakt längstens drei Jahre zurückliegend) entspricht, bei dem es dem Anbieter „tatsächlich gelungen ist, Kundenberatung erlebbar zu machen“, heißt es im Studiensteckbrief (PDF, 238 KB).

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ADAC Versicherungen auf Platz vier im Gesamtranking

Auf die höchsten Begeisterungswerte kamen die drei Privatbanken Merck Finck (74,5 Prozent), HSBC (73,4 Prozent) und Donner & Reuschel (72,5 Prozent). An vierter Stelle liegen die ADAC Versicherungen mit 71,5 Prozent.

Zu den Abstufungen in den folgenden Branchenrankings teilt Servicevalue mit: „Unternehmen, deren CAS höher ist als der Gesamt-Mittelwert der jeweiligen Branche, werden mit ‚Hohe Beratungsqualität‘ gekennzeichnet.

Anbieter wiederum, deren CAS über dem Durchschnitt der mit ‚Hohe Beratungsqualität‘ gekennzeichneten Anbieter liegen, bekommen die Bewertung ‚Sehr hohe Beratungsqualität‘. Unternehmen mit dem besten/höchsten CAS innerhalb ihrer Branche erhalten das Prädikat ‚Höchste Beratungsqualität‘.“

Welche Versicherer besonders überzeugen konnten

Hinter den ADAC Versicherungen, die sich mit dem Siegel „höchste Beratungsqualität“ schmücken können, schafften es zehn weitere Versicherer in die Verfolgergruppe mit „sehr hoher Beratungsqualität“.

Hierzu gehören mit Werten zwischen 70 und 68 Prozent neben den Debeka Versicherungen, die vor zwei Jahren von ganz oben gegrüßt hatten (VersicherungsJournal 21.3.2024), auch die Allianz Versicherungen und die Huk-Coburg Versicherungen.

Die Positionen fünf bis elf belegen mit CAS-Werten von 67,5 bis 64,9 Prozent die LVM Versicherungen, die WWK Versicherungen, die Arag Versicherungen, die Concordia Versicherungen, die R+V Versicherungen, die Barmeniagothaer Versicherungen und die Axa Versicherungen.

Die Topakteure bei den Vertrieben und Maklern

In der Kategorie Versicherungsmakler gewann die Helmsauer-Gruppe mit einem CAS von 67,5 Prozent (Prädikat: „höchste Beratungsqualität“). Dahinter folgen mit jeweils „sehr hoher Beratungsqualität“ die A+G Rettig GmbH Versicherungsmakler, die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe), die Global Gruppe, die FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung mbH, die Dittmeier Versicherungsmakler GmbH und die FG Finanz-Service AG.

Bei den Finanzvertrieben setzte sich die Postbank Finanzberatung AG (65,9 Prozent) gegen die Wettbewerber durch. Das Prädikat „sehr hohe Beratungsqualität“ schafften die Telis Finanz AG (65,2 Prozent), die MLP SE (64,9 Prozent), die Finanzprofi AG (64,2 Prozent), die Formaxx AG (63,7 Prozent) und die Swiss Life Select Deutschland GmbH (62,2 Prozent).

Die Branchenrankings, in denen neben den Akteuren mit „hoher Beratungsqualität“ auch die nicht überdurchschnittlichen Testkandidaten aufgeführt sind, können auf dieser Internetseite eingesehen werden.