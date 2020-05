Diese Versicherer meistern die Krise digital

11.5.2020 – Mediaworx hat in einem Studienextra untersucht, welche Versicherungs-Gesellschaften ihre Kunden digital in der aktuellen Ausnahmesituation unterstützen. Die beste Krisenkommunikation auf ihren Webseiten bieten die Allianz, die Arag, die Zurich, die Gothaer, der HDI, die Huk-Coburg, die Axa, die R+V und die Nürnberger.

Wie haben sich die Kundenbedürfnisse in der Coronakrise geändert? Was erwarten Verbraucher jetzt von ihrem Versicherer? Und welche Antworten gibt die Assekuranz im Netz? Mit diesen Fragen hat sich die Digitalagentur Mediaworx Berlin AG in einem Studienextra beschäftigt. Es steht Interessenten nach der Registrierung als Whitepaper kostenfrei zur Verfügung.

Ihr Extra verstehen die Autoren als Ergänzung zu ihrer Auswertung „Die Superversicherer – die digitalen Customer Journeys der Versicherer im Mediaworx-Vergleich“ vom Vorjahr (VersicherungsJournal 5.11.2019). Die Agentur wollte hier den Status quo der Gesellschaften und künftige Potenziale aufzeigen sowie die aktuellen „Best-Practice-Beispiele der Branche“ vorstellen.

20 Versicherer in der Analyse

Im Studienextra nehmen die Berliner „die digitale Krisenkommunikation“ ihrer 20 „Superversicherer“ unter die Lupe. Im Vordergrund steht bei der Analyse die Webseite des jeweiligen Versicherers.

Um herauszufinden, auf welcher Homepage die Krisenkommunikation im Sinne des Nutzers am besten funktioniert, haben die Autoren vier Kriterien zur Bewertung genutzt, die im Leitfaden „Krisenkommunikation des BMI“ (Bundesinnenministerium) verankert sind:

Schnelligkeit (aktiv und frühzeitig),

Wahrhaftigkeit (sachlich, transparent und wahr),

Verständlichkeit (kurz, einfach, unkompliziert, bildhaft),

Konsistenz (einheitlich, koordiniert und kontinuierlich).

Angaben zur Methodik

Zusätzlich hat Mediaworx nach eigenen Angaben drei weitere Fragestellungen in die Bewertung des Studienextras einfließen lassen:

Gibt es auf der Webseite Informationen zur Krise und sind diese Infos gut auffindbar?

Gibt es auf der Webseite eine Krisenhotline und ist diese Hotline gut auffindbar?

Decken sich die Informationen auf der Webseite mit den Kundenbedürfnissen?

Als Stichtag für die Auswertung der Webseiten der Versicherer gibt die Agentur den 30. April in den Studienunterlagen an.

Zur Analyse der Kundenbedürfnisse, die in der aktuellen Krise im Vordergrund stehen, beruft sich Mediaworx auf andere Studienergebnisse. Herangezogen wurde zum Beispiel eine Adhoc-Umfrage der Heute und Morgen GmbH zu aktuellen Anforderungen der Verbraucher. Die Marktforscher hatten einen erhöhten Informationsbedarf festgestellt (2.4.2020).

Zusätzlich führte die Agentur 20-minütige Nutzerinterviews mit sieben Teilnehmern (drei Männer, vier Frauen) durch. Befragt wurden Versicherungsnehmer, die sich digital zu Absicherungsfragen informieren, von der Krise finanziell betroffen und in leitenden Positionen tätig sind.

Gewinner und Verlierer

Neun Versicherer lagen bei der Wertung, der Erfüllung der definierten Kriterien von Mediaworx, über 70 Prozent, elf Gesellschaften darunter. Deutlich überzeugen mit ihrer digitalen Krisenkommunikation konnten die Anbieter Allianz mit einer Wertung von 97 Prozent und Arag mit 91 Prozent.

Digitale Krisenkommunikation: Versicherer im Vergleich Rang Versicherer Wertung 1 Allianz 97 Prozent 2 Arag 91 Prozent 3 Zurich 89 Prozent 4 Gothaer 83 Prozent 4 HDI 83 Prozent 5 Huk-Coburg 80 Prozent 6 Axa 77 Prozent 7 R+V 74 Prozent 8 Nürnberger 71 Prozent

Eine Wertung von 69 Prozent erreichten die Versicherungsgruppe die Bayerische, die DEVK Versicherungen und die Württembergische Versicherung. Gefolgt werden sie von den Anbietern Signal Iduna und Cosmosdirekt (beide 66 Prozent) sowie Hansemerkur mit 63 Prozent.

Knapp über dem Durchschnitt lagen die Versicherer Barmenia (57 Prozent), Ergo (57 Prozent) und Basler (51 Prozent). Unterdurchschnittliche Bewertungen für ihre digitale Krisenkommunikation erhielten die Zurich-Tochter DA Direkt (49 Prozent) und der Anbieter VHV (46 Prozent).