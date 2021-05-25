Diese Versicherer kommunizieren mit ihren Kunden besonders gut

9.3.2026 – Die beste Dialogfähigkeit aus Kundensicht besitzen laut einer Servicevalue-Untersuchung die Debeka (Versicherer), die Allianz Direct (Direktversicherer) und die ADAC Versicherungen (Spezialversicherer). In die Bestenliste trugen sich drei weitere Direkt-, sieben weitere Spezial- und 13 weitere Versicherer ein.
Welche Anbieter sind aus Kundensicht besonders dialogfähig? Dieser Frage ist die Servicevalue GmbH im Auftrag der Redaktion der Zeitschrift Focus Money nachgegangen.
Die Studie „Bester Kundendialog 2026“ basiert auf einer Kundenbefragung über ein Online-Panel. Im Rahmen der im Dezember 2025 und Januar 2026 durchgeführten Onlinebefragung kamen 147.911 Klientenurteile zu 1.254 Unternehmen aus 59 Kategorien zusammen.
Die konkrete Fragestellung lautete: „Inwieweit stimmen Sie aus Ihrer persönlichen Erfahrung als Kundin/Kunde zu, dass folgende Anbieter/Unternehmen transparent und vertrauensvoll mit Ihnen kommunizieren?“
Der Kundendialog wurde von den Studieninitiatoren dabei gegenüber den Interviewten definiert als der Austausch von Informationen jeglicher Art (zum Beispiel E-Mail, Telefon, Social Media, Chat, persönliche Gespräche oder Newsletter) zwischen einem Unternehmen und seinen Kunden.
Insgesamt standen den Interviewten sechs Antwortoptionen zur Verfügung. Dabei war die letztgenannte Antwortoption nicht bewertungsrelevant:
Im ersten Schritt wurde für jedes Unternehmen der ungewichtete Mittelwert ermittelt. Unternehmen mit einem niedrigen (= besseren) Mittelwert als der Branchenmittelwert erhielten die Auszeichnung „Top Kundendialog“.
„Liegt der Eigenwert zusätzlich niedriger (= noch besser) als der Mittelwert dieser ‚überdurchschnittlichen‘ Gruppe, erhält das Unternehmen die Auszeichnung ‚Bester Kundendialog‘“, wird zur Methodik weiter erläutert.
Die Versicherer konnten in drei Segmenten Auszeichnungen sammeln. In der Kategorie „Direktversicherer“ setzte sich die Allianz Direct Versicherungs-AG gegen die Wettbewerber durch (Mittelwert: 2,44).
In die Bestenliste mit dem Prädikat „Bester Kundendialog“ trugen sich neben der Allianz Direct auch die Cosmos Versicherungen (2,46), die Hannoversche Lebensversicherung AG (2,50) und die Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt; 2,51) ein.
Im nicht näher definierten Segment „Spezialversicherer“ gewannen die ADAC Versicherungen (Mittelwert: 2,49). Mit dem Prädikat „Bester Kundendialog“ dürfen sich ebenfalls schmücken:
Die 14-köpfige Spitzengruppe der Versicherer wird angeführt von den Debeka Versicherungen (Mittelwert: 2,51). In die Bestenliste (Prädikat „Bester Kundendialog“) trugen sich neben den Koblenzern ein:
Übersichten über alle Branchenrankings sind auf dieser Internetseite zu finden.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.