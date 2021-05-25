WERBUNG

Diese Versicherer kommunizieren mit ihren Kunden besonders gut

9.3.2026 – Die beste Dialogfähigkeit aus Kundensicht besitzen laut einer Servicevalue-Untersuchung die Debeka (Versicherer), die Allianz Direct (Direktversicherer) und die ADAC Versicherungen (Spezialversicherer). In die Bestenliste trugen sich drei weitere Direkt-, sieben weitere Spezial- und 13 weitere Versicherer ein.

Welche Anbieter sind aus Kundensicht besonders dialogfähig? Dieser Frage ist die Servicevalue GmbH im Auftrag der Redaktion der Zeitschrift Focus Money nachgegangen.

Die Studie „Bester Kundendialog 2026“ basiert auf einer Kundenbefragung über ein Online-Panel. Im Rahmen der im Dezember 2025 und Januar 2026 durchgeführten Onlinebefragung kamen 147.911 Klientenurteile zu 1.254 Unternehmen aus 59 Kategorien zusammen.

Hintergründe zur Methodik

Die konkrete Fragestellung lautete: „Inwieweit stimmen Sie aus Ihrer persönlichen Erfahrung als Kundin/Kunde zu, dass folgende Anbieter/Unternehmen transparent und vertrauensvoll mit Ihnen kommunizieren?“

Der Kundendialog wurde von den Studieninitiatoren dabei gegenüber den Interviewten definiert als der Austausch von Informationen jeglicher Art (zum Beispiel E-Mail, Telefon, Social Media, Chat, persönliche Gespräche oder Newsletter) zwischen einem Unternehmen und seinen Kunden.

Insgesamt standen den Interviewten sechs Antwortoptionen zur Verfügung. Dabei war die letztgenannte Antwortoption nicht bewertungsrelevant:

  • „stimme voll und ganz zu“ (1),
  • „stimme zu“ (2),
  • „stimme eher zu“ (3),
  • „stimme eher nicht zu“ (4),
  • „stimme nicht zu“ (5) und
  • „kann ich nicht beurteilen“.
Nach welcher Maßgabe die Auszeichnungen vergeben wurden

Im ersten Schritt wurde für jedes Unternehmen der ungewichtete Mittelwert ermittelt. Unternehmen mit einem niedrigen (= besseren) Mittelwert als der Branchenmittelwert erhielten die Auszeichnung „Top Kundendialog“.

„Liegt der Eigenwert zusätzlich niedriger (= noch besser) als der Mittelwert dieser ‚überdurchschnittlichen‘ Gruppe, erhält das Unternehmen die Auszeichnung ‚Bester Kundendialog‘“, wird zur Methodik weiter erläutert.

Die Besten unter den Direktversicherern ...

Die Versicherer konnten in drei Segmenten Auszeichnungen sammeln. In der Kategorie „Direktversicherer“ setzte sich die Allianz Direct Versicherungs-AG gegen die Wettbewerber durch (Mittelwert: 2,44).

In die Bestenliste mit dem Prädikat „Bester Kundendialog“ trugen sich neben der Allianz Direct auch die Cosmos Versicherungen (2,46), die Hannoversche Lebensversicherung AG (2,50) und die Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt; 2,51) ein.

... und den Spezialversicherern

Im nicht näher definierten Segment „Spezialversicherer“ gewannen die ADAC Versicherungen (Mittelwert: 2,49). Mit dem Prädikat „Bester Kundendialog“ dürfen sich ebenfalls schmücken:

Debeka gewinnt bei den Versicherern

Die 14-köpfige Spitzengruppe der Versicherer wird angeführt von den Debeka Versicherungen (Mittelwert: 2,51). In die Bestenliste (Prädikat „Bester Kundendialog“) trugen sich neben den Koblenzern ein:

Übersichten über alle Branchenrankings sind auf dieser Internetseite zu finden.

Björn Wichert

Schlagwörter zu diesem Artikel
Berufsunfähigkeit · Direktversicherung · Direktvertrieb · Lebensversicherung · Marktforschung · Rechtsschutz · Social Media
 
