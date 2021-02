Diese Versicherer haben die größte Reichweite im Netz

10.2.2021 – Die Akzeptanz und Nutzung digitaler Kommunikations-Möglichkeiten nehmen bei Versicherungskunden weiter zu. Profitieren können davon besonders Versicherungs-Apps und Kundenportale. Wichtigster digitaler Kontaktweg bleibt die E-Mail. Die größte Reichweite im Netz verzeichnen aktuell die Allianz, die Ergo und die Huk24. Mit hoher digitaler Kundenbindung punkten die Huk24 und die Cosmosdirekt. Dennoch bleibt der Wunsch der Versicherungskunden nach einem persönlichen Ansprechpartner ungebrochen.

Der Trend setzt sich fort: Versicherungskunden akzeptieren und nutzen seit der Pandemie immer stärker digitale Kommunikationskanäle. Das zeigt der aktuelle „Techmonitor Assekuranz“ der Heute und Morgen GmbH.

Das Marktforschungsinstitut hat Ende 2020 rund 1.000 Bundesbürger ab 18 Jahren zu ihren digitalen Kontaktpunkten und präferierten Kommunikationskanälen im Bereich Versicherungen innerhalb von sechs Monaten interviewt.

Mehr als 20 digitale Touchpoints und Kontaktanlässe wurden abgefragt. Ebenso die Reichweite im Netz von 22 Versicherungs-Unternehmen, die als „Digital Touchpoint Index“ (DTI) angegeben wird. Zeitreihenvergleiche liegen für Sommer 2019, Frühjahr 2020 und Herbst 2020 vor (VersicherungsJournal 29.5.2020, Medienspiegel 19.11.2019).

Allianz ist weiterhin online am sichtbarsten

Beim DTI für den Gesamtmarkt liegt die Allianz-Gruppe mit einem Wert von 47 Punkten unangefochten an erster Stelle. Sie verbessert sich im Vergleich zu 2019 um acht Indexpunkte. Damit hatte jeder erwachsene Bundesbürger in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 innerhalb von sechs Monaten 0,47 digitale Kontakte zur Allianz.

Auf dem zweiten Platz folgt die Ergo-Gruppe (Indexwert 30, plus fünf Indexpunkte). Dahinter rangiert die Huk24 AG (25; plus sechs). Sie überholte ihre Konzernmutter, die Huk-Coburg Versicherungen (25, plus drei). Im Durchschnitt aller untersuchten Versicherungsmarken bewegt sich der Indexwert aktuell bei elf Punkten.

Huk24 bleibt Spitzenreiter bei der digitalen Kontaktfrequenz

Beim DTI für die eigene Kundenbasis schafft es die Huk24 erneut nach ganz vorne (Indexwert 143). Das bedeutet, dass die Huk24-Kunden im Beobachtungszeitraum im Schnitt 1,43 digitale Kontakte zu ihrem Versicherer hatten. Es schließen sich die Cosmosdirekt-Gruppe (120) und die Allianz (113) an.

Im Vergleich zu 2019 haben sich damit auf den ersten drei Plätzen des Rankings keine Veränderungen ergeben. Allerdings erhöhten sich die Kontaktfrequenzen. Der Indexwert kletterte beispielsweise bei der Huk24 innerhalb von zwei Jahren von 113 auf 143 Punkte.

Kontaktstärke der Versicherer auf den digitalen Kanälen. Zum Vergrößern Bild klicken.(Bild: Heute und Morgen)

Die wichtigsten digitalen Kommunikationswege

Der häufigste digitale Kontaktweg zwischen Assekuranz und Kunde ist nach wie vor die E-Mail. Vor allem der E-Mail-Kontakt mit Vertretern oder persönlichen Ansprechpartnern bei der Versicherungs-Gesellschaft hat in den vergangenen zwölf Monaten deutlich zugenommen.

Führend im Bereich Vertreter-Kontakte via E-Mail sind die Allianz, die DEVK Versicherungen, die Ergo und die LVM Versicherungen. In punkto Kontakthäufigkeit mit der Zentrale per E-Mail sind dies erneut die Allianz, die Huk24 und die Huk-Coburg.

Darüber hinaus gewinnen Instant Messenger wie WhatsApp an Bedeutung. Dies ist besonders bei unabhängigen Versicherungsmaklern der Fall.

Der Anteil von App-Nutzern zum Thema Versicherungen steigt auf 23 Prozent

Weiter gestiegen ist zudem die Zahl derjenigen, die Versicherungs-Apps auf ihrem Smartphone oder Tablet installiert haben. Ihr Anteil hat sich innerhalb von 14 Monaten um sieben Prozentpunkte auf 23 Prozent erhöht. Eine Rechnungs-App zum Einreichen von Arztrechnungen haben mittlerweile 15 Prozent aufgespielt, sechs Prozent eine Schaden-App.

Auch die Nutzung von Kundenportalen nimmt deutlich zu. Im Zeitraum von einem guten Jahr kletterte der Anteil der Befragten, die Zugriff auf den passwortgeschützten Bereich eines Versicherers haben, um zehn Prozentpunkte auf 54 Prozent. Zugang zum Kundenbereich eines Vergleichsrechners oder eines anderen unabhängigen Finanzdienstleisters haben derzeit zehn Prozent (September 2019: acht Prozent).

Wunsch nach persönlichem Ansprechpartner bleibt aber ungebrochen

Dennoch hat sich die Einstellung der Kunden zur Kommunikation mit Versicherungs-Unternehmen nicht grundlegend geändert. Die große Mehrheit wünscht sich nach wie vor einen persönlichen Ansprechpartner. Seit 2016 sind dies nahezu unverändert rund 60 Prozent. Weiterhin ein gutes Drittel möchte künftig größtenteils Versicherungs-Angelegenheiten online regeln.

„Versicherer sollten daher genau differenzieren, für welche Anlässe und im Hinblick auf welche Kundensegmente und Zielgruppen, welche digitalen und personalen Kontaktkanäle den größten Sinn machen und die vorhandenen Kundenbedarfe bestmöglich treffen“, rät deshalb Axel Stempel, Geschäftsführer von Heute und Morgen.

Die rund 75-seitige aktuelle Ausgabe des „Techmonitor Assekuranz“ enthält Ergebnisse zu den digitalen und personalen Kontaktwegen und Kontaktpräferenzen, zu verschiedenen Kundensegmenten und zu den digitalen Kontaktstärken einzelner Versicherungs-Gesellschaften. Sie kann über diesen Link direkt bei Heute und Morgen bezogen werden.