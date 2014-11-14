Diese Versicherer haben besonders zufriedene Kunden

5.9.2025 – Eine aktuelle Assekurata-Studie zeigt, dass die Europa Lebensversicherung, die Nürnberger Krankenversicherung und die Huk-Coburg in ihren Sparten die höchste Kundenzufriedenheit erzielen. Im Vergleich zur Umfrage vor zwei Jahren haben sich die Werte der Versicherer in allen Sparten verbessert.
Die Assekurata Solutions GmbH hat zum dritten Mal die Kundenzufriedenheit in drei Versicherungsbereichen untersucht. Ende 2024 wurden dafür online 4.800 Kunden ab 18 Jahren befragt.
„In einem Markt, der von Fachkräftemangel, Kostendruck, Digitalisierung und Regulierung geprägt ist, sind zufriedene Versicherungskunden keine Selbstverständlichkeit. Umso wichtiger ist es, regelmäßig ein aktuelles Stimmungsbild einzuholen“, begründet Analystin Juliane Löffler das Interesse am Thema auf dem Assekurata-Unternehmensblog.
Die Teilnehmer wurden über ein Online-Panel rekrutiert. Es handelt sich um registrierte Personen, die sich bereit erklärt haben, wiederholt an Onlinestudien teilzunehmen. In die Auswertung flossen 1.749 Teilnehmer aus der Sparte Leben, 1.554 aus der Sparte Kranken und 1.497 aus der Sparte Schaden/Unfall ein.
In der Befragung sollten die Teilnehmer verschiedene Aspekte der Kundenerfahrung mit ihrem Versicherer bewerten – insbesondere die kundennahen Prozesse und Kontaktpunkte. Dazu zählen:
Die einzelnen Bewertungen wurden in einen Indexwert von null bis 100 übersetzt. Wie genau sich dieser Index errechnet, legt das Analysehaus jedoch nicht offen.
Bei der Bewertung der Gesamtzufriedenheit mit ihrem Versicherer wurden die Teilnehmer gefragt: „Wenn Sie alles in allem betrachten, wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Versicherung?“
Das Analysehaus beobachtete, dass die Gesamtzufriedenheit mit dem Versicherer seit der letzten Studie 2022 (VersicherungsJournal 10.2.2023) spartenübergreifend um durchschnittlich drei Punkte gestiegen ist. Zugleich vergrößert sich die Kluft zwischen den am besten und am schlechtesten bewerteten Unternehmen:
„Die Ergebnisse zeigen: Die Versicherer haben die Herausforderungen der vergangenen Jahre genutzt, um ihre Servicequalität deutlich zu verbessern, und das schlägt sich positiv in der Kundenzufriedenheit nieder. In allen drei Sparten ist ein klarer Aufwärtstrend erkennbar“, kommentiert die Analystin Löffler.
Auf Anfrage hat Assekurata dem VersicherungsJournal die jeweils fünf bestplatzierten Unternehmen je Branche genannt. In der Lebensversicherung haben folgende Unternehmen die höchste Gesamtzufriedenheit erreicht:
In der Krankenversicherung weisen folgende Anbieter den höchsten Indexwert auf:
In der Schaden- und Unfallversicherung konnten folgende Unternehmen die höchste Punktzahl erzielen:
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.