Diese Versicherer bieten den besten Onlineabschluss

5.3.2026 – Kunden der Cosmos sind mit dem Vertragsschluss via Internet oder App am zufriedensten. Zur 15-köpfigen Verfolgergruppe gehören Ergo, Allianz Direct, Huk-Coburg, Huk24, Hannoversche, Allianz, ADAC, GVO, Admiraldirekt.de, R+V, Barmeniagothaer, Provinzial, WGV, GHV und Verti.

Fast jeder fünfte Vertragsabschluss ist in den letzten beiden Jahren rein digital erfolgt, also über eine App oder Webseite ohne Zutun eines weiteren Menschen.

Laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) unterscheidet sich die Bedeutung des Direktversicherungsgeschäftes stark nach Sparte. In der Lebensversicherung betrug der seit mehreren Jahren rückläufige Anteil der digitalen Neuabschlüsse zuletzt nicht einmal mehr 2,5 Prozent (VersicherungsJournal 17.9.2025).

In der privaten Krankenversicherung (PKV) wird – getragen von der Zusatzversicherung – mittlerweile jeder zehnte Vertrag online abgeschlossen (18.9.2025). In der Kfz-Versicherung ist es sogar erstmals mehr als jeder fünfte (24.9.2025). In der Regel gilt: Bei beratungsintensiven Verträgen bevorzugen Kunden einen persönlichen Kontakt.

Servicevalue zeichnet die besten Anbieter im Direktgeschäft aus

Vor dem Hintergrund dieser Zahlen hat die Servicevalue GmbH in Kooperation mit der Zeitung Die Welt erneut Kunden befragt, mit welchen Online-Anbietern sie bei ihren Käufen, Buchungen und Vertragsabschlüssen am zufriedensten sind.

Berücksichtigt wurden dabei nicht allein Versicherer, sondern insgesamt 1.769 Unternehmen aus 95 unterschiedlichen Branchen. Diese wurden in die Bereiche „Abschluss“ und „Kauf“ unterteilt. Die Versicherer befinden sich entsprechend in der Kategorie „Online-Abschluss“.

So wurden Verbraucher befragt ...

Die Untersuchung basiert auf einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage über ein Online-Panel. Darüber wurden im Januar und Februar 2026 etwa 338.000 Verbraucherurteile eingeholt.

Die Befragten sollten dabei folgende Frage beantworten: „Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dem Kauf von Waren und/oder Dienstleistungen über das Internet bei folgenden Unternehmen/Anbietern?“ Die Befragten konnten auf einer Skala von eins bis fünf aus den nachfolgenden Antworten wählen:

  • „sehr zufrieden“ (1)
  • „zufrieden“ (2)
  • „weder noch“ (3)
  • „eher nicht zufrieden“ (4)
  • „unzufrieden“ (5)
  • „kann ich nicht beurteilen“ (-)

... und Unternehmen bewertet

Aus allen Bewertungen zu einem Unternehmen wurde dann der ungewichtete Mittelwert berechnet. Das bedeutet, alle Verbraucherurteile werden zu gleichen Teilen ins Ergebnis einbezogen. Je niedriger der Wert oder Score, desto besser das Ergebnis.

Lag der Mittelwert eines Unternehmens unter dem Gesamtmittelwert der Branche, wurde diesem Unternehmen eine „hohe Kundenzufriedenheit“ zugesprochen. Anbieter, deren Mittelwert noch besser war als der Mittelwert der überdurchschnittlich guten Unternehmen, erhielten die Auszeichnung „sehr hohe Kundenzufriedenheit“. An jeden Branchensieger wurde das Prädikat „Nummer eins“ vergeben.

Cosmos behauptet erneut Spitzenplatz

Der Branchenmittelwert für die Versicherer wird mit 2,60 angegeben. Dies liegt etwas näher an der Antwortoption „weder noch“ als an „zufrieden“. Am besten schnitten erneut (5.3.2025) die Cosmos Versicherungen ab. Ein Mittelwert von 2,33 bedeutet die Auszeichnung „Online-Abschluss: Nummer eins in der Kundenzufriedenheit“.

Damit erzielte die Cosmos das viertbeste Ergebnis aller Testkandidaten in der Rubrik „Online-Handel: Abschluss“. Lediglich die drei Energieversorger Envia Mitteldeutsche Energie AG (2,27), Mainova AG (2,29) und Octopus Energy Germany GmbH (2,30) kamen noch besser weg.

Die Versicherer auf den weiteren Plätzen

Deutlich überdurchschnittlich (Auszeichnung „sehr hohe Kundenzufriedenheit“ mit dem Onlineabschluss) schnitten folgende 15 Assekuranzunternehmen ab:

Aus der Verfolgergruppe ausgeschieden sind die SV Sparkassenversicherungen, die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt), die Bavariadirekt Versicherung AG und die Arag Versicherungen.

Das vollständige Branchenranking mit den Ergebnissen von 16 weiteren überdurchschnittlichen Marktteilnehmern („hohe Kundenzufriedenheit“ mit dem Onlineabschluss) sowie die alphabetisch sortierte Liste der 31 nicht überdurchschnittlichen Akteure kann auf dieser Internetseite eingesehen werden.

Weitere Untersuchung zum Onlineabschluss

Im vergangenen September haben die Kölner Marktforscher für die Zeitschrift Chip die Zufriedenheit mit dem Onlinevertragsabschluss in 17 verschiedenen Leistungsbereichen der Assekuranz unter die Lupe genommen (29.9.2025).

Ergebnis: Nur ein einziger Marktteilnehmer konnte in mehr als einer Versicherungskategorie gewinnen. Dies waren die ADAC Versicherungen, die in den Geschäftsfeldern Auslandskranken-, Kfz- (7.10.2025), Rechtsschutz- und Reiserücktrittsversicherung auf dem Spitzenplatz landeten.

Björn Wichert

Schlagwörter zu diesem Artikel
App · Betriebliche Altersversorgung · Direktversicherung · Direktvertrieb · Haftpflichtversicherung · Kfz-Versicherung · Kompositversicherung · Kundenzufriedenheit · Lebensversicherung · Marktforschung · Private Krankenversicherung · Ranking · Rechtsschutz · Strategie · Versicherungsvertrieb
 
