Diese Versicherer bieten den besten Maklerservice

18.3.2024 – Den besten Service aus Sicht von unabhängigen Vermittlern liefern die die Bayerische (Leben, Kranken und Gewerbesach), die NV Versicherungen (Schaden) und die Auxilia (Rechtsschutz). Dies zeigt eine aktuelle Untersuchung zu den „Makler-Champions 2024“, die von Servicevalue in Kooperation mit dem Versicherungsmagazin durchgeführt wurde. Sie basiert auf knapp 1.500 Vermittlerurteilen.

Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit dem Versicherungsmagazin zum inzwischen 14. Mal ermittelt, wer aus Maklersicht die servicestärksten Versicherungsgesellschaften in verschiedenen Bereichen sind. Dazu gehört neben der Lebens-, Kranken-, Schaden- und Rechtsschutz-Versicherung zum fünften Mal (VersicherungsJournal 27.3.2020) auch die Gewerbesachversicherung.

Basis der Untersuchung „Makler-Champions 2024“ ist eine zwischen September 2023 und Januar 2024 durchgeführte Onlineumfrage unter Versicherungsmaklern. Die Befragung hat zu insgesamt 1.456 Vermittlerurteilen geführt.

So wurde bewertet

Die Teilnehmer hatten die Produktgeber getrennt nach den Zweigen in bis zu über zwei Dutzend geschlossenen Service- und Leistungskriterien aus den drei Teilkategorien, „Integration“, „Befähigung“ und „Zusatznutzen“ zu bewerten.

Unter Integrationsleistung wird ermittelt, ob die vom Versicherer gebotenen Serviceleistungen mit den Strukturen und Prozessen des Maklers kompatibel sind. Unter Befähigungspotenzial ist zu verstehen, ob die Leistungen einen entscheidenden Beitrag zum Vertriebserfolg des Geschäftspartners liefern. Zusatznutzen meint, ob die Versicherer einen echten Mehrwert für den Vermittler schaffen.

Zu Bewertung stand den Interviewten eine fünfstufige Skala zur Verfügung. Diese reichte von 1 = „ausgezeichnet“ über 2 = „sehr gut“, 3 = „gut“ und 4 = „mittelmäßig“ bis 5 = „schlecht“. Die drei Teilkategorien wurden in einem weiteren Schritt zum sogenannten Servicewert „P“ zusammengeführt, der maximal 100 Punkte erreichen kann.

Lebensversicherung: Die Bayerische erneut an der Spitze

In der Lebensversicherung konnte die BL die Bayerische Lebensversicherung AG den Spitzenplatz zum dritten Mal verteidigen (28.3.2023, 28.3.2022, 29.3.2021). Das Unternehmen erzielte 78 Zähler. Im Teilbereich Zusatznutzen reichte es für die alleinige Spitzenposition, in den beiden anderen Dimensionen liegt die BL gemeinsam mit zwei Wettbewerbern an erster Stelle.

In einem engen Rennen um den Silberrang setzte sich die der Standard Life Versicherung, Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life International DAC (77 Punkte) gegen die WWK Lebensversicherung a.G. und die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. (jeweils 76 Zähler) durch.

Die Standard Life erzielte in den Segmenten Integration und Befähigung zusammen mit der Bayerischen die höchste Punktzahl. Dies gelang der WWK bei der Befähigung und dem Volkswohl Bund bei der Integration.

Dabei verbesserte sich die Standard Life um einen Platz, der Volkswohl Bund um zwei Positionen und die WKK um drei Ränge.

Krankenversicherung: die Bayerische bleibt an erster Stelle

In der Krankenversicherung wiederholte die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG ihren Sieg aus dem Vorjahr. Sie erhielt aktuell 80 Punkte und konnte die Wettbewerber vor allem in Sachen Integration (sieben Zähler Vorsprung) und Zusatznutzen (sechs Punkte) distanzieren.

Dahinter folgt unverändert die Münchener Verein Krankenversicherung a.G. (75 Zähler), die vor zwei Jahren noch an der Spitze gelegen hatte. Sie konnte nur bei der Befähigung mithalten und schaffte in diesem Bereich die mit der Bayerischen geteilte Spitzenposition.

Den Bronzerang sicherte sich die Barmenia Krankenversicherung AG mit 70 Punkten knapp vor der Hansemerkur Krankenversicherung AG mit 69 Zählern. Die Wuppertaler verbesserten sich um vier Positionen, während die Hamburger sich um eine Stelle nach oben schoben.

Auffällig ist, dass in Leben und Kranken klar weniger Punkte für den Spartensieg reichten als vor Jahresfrist. In Kranken etwa erzielte die Bayerische nur noch 80 (2023: 88) Zähler, der Münchener Verein 75 (82) Punkte. In Leben schaffte die Bayerische 78 (86) Zähler. Gründe hierfür gehen aus den Studienunterlagen nicht hervor.

NV verteidigt Rang eins bei den Schadenversicherern

Auch in der Kategorie „Schadenversicherer“ gewann mit dem NV-Versicherungen VVaG der Vorjahressieger. Die Nordlichter konnten mit der besten Befähigung und jeweils Rang zwei bei Integration und Zusatznutzen punkten und kamen insgesamt auf 80 (2023: 83) Zähler.

Einen Punkt dahinter folgen die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG und die Ammerländer Versicherung VVaG an geteilter zweiter Stelle. Erstere verbesserte sich um zwei Zähler und Plätze, während Letztere sieben Punkte hinzu gewann sogar um zehn Ränge nach oben kletterte.

Mit jeweils 77 Zählern teilen sich die Bayerische und die Ergo Versicherung AG die vierte Position. Letztgenannte wurde 2023 nicht in der Rangliste aufgeführt, während die Bayerische sich um fünf Punkte und zwei Plätze verschlechterte.

Die Sieger in Rechtsschutz und Gewerbesach

In Rechtsschutz verteidigte die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG (KS/Auxilia) die Führungsposition mit 73 (2023: 72) Punkten. Den Silberrang belegt mit 70 (72) Zählern die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG, die sich um einen Platz verschlechterte. An dritter (Vorjahr: vierter) Stelle findet sich DMB Rechtsschutz-Versicherung AG wieder mit 69 (67) Punkten.

In Gewerbesach konnte die im Vorjahr nicht aufgelistete BA die Bayerische die Spitzenposition ergattern (80 Zähler). Dahinter folgen die Volkswohl Bund Sachversicherung AG (inklusive der Prokundo GmbH) mit 78 Punkten und die Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG mit 77 Zählern. Beide hatten im Vorjahr gemeinsam mit 77 Punkten die Führungsposition belegt.

Zum dritten Mal: Gold-, Silber- und Bronze-Ränge

Mit der Auflage 2022 der „Makler-Champions“ hatte Servicevalue ein neues Rangsystem eingeführt und dazu ausgeführt: „Die Top Ten der Versicherer mit den aus Maklersicht besten Servicewerten je Sparte werden ab diesem Jahr in Medaillenränge überführt.“ Auf Anfrage hatten die Marktforscher zur Funktionsweise erläutert:

„Die Einteilung in Gold, Silber und Bronze erfolgt innerhalb der Top Ten jeder Sparte anhand von Terzilen mit Nachkommastellen. Es wird also die Spanne des Servicewerts ‚P‘ zwischen dem Erstplatzierten und dem Unternehmen auf dem zehnten Platz berechnet und in drei gleich große Spannen für die drei Auszeichnungskategorien aufgeteilt. Somit spiegeln sich die Abstände gut wider.“

Die Versicherungsgruppe die Bayerische gewann die Allspartenwertung und ergatterte dabei vier Gold-Ränge (Kranken, Leben, Schaden und Gewerbesach). Jeweils einmal gelang dies den Lebensversicherern Standard Life und WWK, dem Krankenversicherer Münchener Verein, den Schadenversicherern Ammerländer, Ergo, Itzehoer und NV, den Rechtsschutzversicherern Auxilia und Deurag sowie dem Gewerbesachversicherer Nürnberger.

Die 267-seitige Studiendokumentation „Makler-Champions 2024“ im PDF-Format kann zum Preis von 2.915,50 Euro einschließlich Mehrwertsteuer per E-Mail bestellt werden.