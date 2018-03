Diese Versicherer bieten den besten Maklerservice

23.3.2018 – Den besten Service aus Maklersicht bieten die Helvetia (Leben), die Universa (Kranken), die Itzehoer (Schaden) und die KS/Auxilia (Rechtsschutz). Das zeigt die aktuelle Untersuchung von Servicevalue und Versicherungsmagazin zu den „Makler-Champions 2018“. Diese basiert auf rund 2.250 Maklerurteilen.

Einmal im Jahr ermitteln die Zeitschrift Versicherungsmagazin und die Servicevalue GmbH, wer aus Maklersicht die servicestärksten Versicherungs-Gesellschaften in der Lebens-, Kranken-, Schaden- und Rechtsschutz-Versicherung sind.

So wurde bewertet

Basis der Untersuchung „Makler-Champions 2018“, der mittlerweile achten dieser Art, ist eine zwischen September und Dezember 2017 durchgeführte Online-Umfrage unter Versicherungsmaklern. Die Befragung hat zu einer Rekordzahl von insgesamt 2.257 Vermittlerurteilen geführt.

Die Makler hatten die Versicherer getrennt nach den Zweigen Lebens-, Kranken-, Schaden- und Rechtsschutz-Versicherung in bis zu 26 geschlossenen Service- und Leistungskriterien zu bewerten. Diese waren in die drei Teilkategorien „Integration“, „Befähigung“ und „Zusatznutzen“ gegliedert.

Während unter Integrationsleistung abgefragt wird, ob die vom Versicherer gebotenen Serviceleistungen mit den Strukturen und Prozessen des Maklers kompatibel sind, ist unter Befähigungspotenzial zu verstehen, ob die Leistungen einen entscheidenden Beitrag zum Vertriebserfolg des Maklers liefern. Zusatznutzen meint, ob die Versicherer einen echten Mehrwert für den Makler schaffen.

Die drei Teilkategorien wurden in einem weiteren Schritt zum sogenannten Servicewert „P“ zusammengeführt, der maximal 100 Punkte erreichen kann. Ab 76 Punkten gilt dieser Wert als „ausgezeichnet“, während es von 51 bis 75 Punkten ein „sehr gut“ gibt.

Gesamtbeurteilung: Aufwärtstrend setzt sich fort

Aktuell gab es eine weitere Verbesserung der Servicebeurteilung – der Servicewert „P“ liegt auf einem neuen Fünf-Jahres-Höchststand von 69 Punkten. Am besten kommen die Schadenversicherer weg (72 Punkte), bei denen es zwischen 2014 und 2018 eine positive Entwicklung gab.

Fast kontinuierlich aufwärts ging es auch für die Lebensversicherer (auf aktuell 71 Punkte). Ein Aufwärtstrend war auf Fünf-Jahressicht zwar auch bei den Kranken- und den Rechtsschutz-Versicherern zu beobachten. Diese werden allerdings mit aktuell 65 beziehungsweise 67 Punkten weiterhin nur unterdurchschnittlich bewertet.

Leben: Helvetia erneut an der Spitze

In der Lebensversicherung verteidigte die Helvetia Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland die Spitzenposition. Der Servicewert „P“ fiel mit 86 Punkten um einen Zähler höher aus als im Vorjahr (VersicherungsJournal 20.3.2017). Eine Steigerung um zwei Punkte gab es im Teilbereich „Zusatznutzen“.

Dahinter folgt mit unverändert 82 Punkten die Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG (die Bayerische), die an der Universa Lebensversicherung a.G. vorbeizog. Letztere büßte erneut vier Punkte in der Maklergunst ein und liegt nur noch an dritter Stelle. Vor zwei und vor drei Jahren hatte die Universa noch den Spitzenrang belegt (VersicherungsJournal 9.3.2016, 5.3.2015).

Auf den Plätzen vier bis sieben landeten dicht beieinander die WWK Lebensversicherung a.G., die Nürnberger Lebensversicherung AG, die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) und die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland. Der Rückstand auf die Helvetia beträgt aber doch schon zwölf beziehungsweise 13 Punkte. Marktführer Allianz Lebensversicherungs-AG konnte sich nicht in der Top-Ten platzieren.

Universa in Kranken top

Die Universa Krankenversicherung a.G. erhielt in der KV-Sparte erneut die beste Maklerbewertung. Zwar fiel das Vermittlerurteil etwas schlechter aus, was die Kompatibilität der vom Versicherer angebotenen Serviceleistungen mit den Strukturen und Prozessen des Maklers betrifft. Im Gegenzug fiel aber die Bewertung für die Bereiche „Befähigung“ und „Zusatznutzen“ etwas besser aus, so dass es insgesamt wieder 79 Punkte gab.

Erneut einen Platz nach oben – jetzt auf den Silberrang – ging es für die Münchener Verein Krankenversicherung a.G. Der Servicewert „P“ fiel mit 75 Punkten um vier Punkte besser aus als im Jahr zuvor. In allen drei Teilbereichen steigerte sich das Unternehmen deutlich.

Die gute Bewertung für den Münchener Verein durch die unabhängigen Vermittler führt Ingo Buschmann unter anderem auf die Angebots-Software „MV-Mobilrechner“ (VersicherungsJournal 30.6.2015) zurück. Ein gutes Feedback der Vertriebspartner bringe zudem die Möglichkeit, Produkte online abzuschließen, stellte der Leiter der Maklerorganisation des Versicherers (VersicherungsJournal 25.3.2010) fest.

Die Nürnberger Krankenversicherung AG rutschte von der zweiten auf die dritte Position ab (minus zwei auf 73 Punkte). Von sechs auf vier aufwärts ging es hingegen für die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG, die besonders stark in Sachen „Zusatznutzen“ zulegte.

Itzehoer gewinnt in Schaden

In der Schadenversicherung setzte sich erneut die Itzehoer Versicherung/ Brandgilde von 1691 Versicherungsverein a.G. gegen die Konkurrenz durch. Das Unternehmen konnte sein Standing bei den Maklern in allen Teilbereichen wie auch insgesamt leicht ausbauen (81 Punkte). Dicht dahinter folgt die Bayerische Beamten Versicherung AG (die Bayerische), die ebenfalls zulegen konnte, vor allem im Bereich „Zusatznutzen“

Auf dem geteilten dritten Platz liegen mit jeweils 77 Punkten die Barmenia Allgemeine Versicherung AG, der NV-Versicherungen VVaG und die Nürnberger Allgemeine Versicherung AG. Während es für die Nürnberger um einen Rang abwärts ging, verbesserte sich die Barmenia um eine und die NV sogar um vier Positionen.

KS/Auxilia ist Makler-Champion in Rechtsschutz

Vergleichsweise eng ging es in der Rechtsschutz-Versicherung zu. Die ersten sieben Anbieter liegen gerade einmal drei Punkte auseinander. Der Spitzenplatz geht trotz einer leichten Verschlechterung auf 69 Punkte auch in diesem Jahr an die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG (KS/Auxilia).

Den Silber-Rang teilen sich die NRV Neue Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft AG, die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. und die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG (jeweils 68 Punkte). Für die Concordia ging es um drei Punkte und sechs Plätze nach oben, während sich der Roland mit der gleichen Punktzahl wie im Vorjahr um einen Rang verbesserte. Die NRV verlor zwar einen Punkt, erreichte aber die gleiche Platzierung wie im Vorjahr.

Die 218-seitige Studiendokumentation „Makler-Champions 2018“ im PDF-Format kann zum Preis von 2.320,50 Euro einschließlich Mehrwertsteuer per E-Mail oder per Fax unter 0221 67786719 bestellt werden.

Die Dokumentation enthält unter anderem eine laut Servicevalue umfassende Darstellung der Gesamtergebnisse über einen Dreijahreszeitraum. Zudem werden die Einzelergebnisse für die zehn besten Versicherungs-Unternehmen in den einzelnen Sparten aufgeführt.