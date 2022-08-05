Diese Versicherer-Apps bieten den höchsten Mehrwert

23.2.2026 – Servicevalue hat Kunden befragt, welche Unternehmen mit ihren Apps einen besonders hohen, über die Grundfunktionen hinausgehenden Mehrwert bieten. Neun Versicherer, zwei digitale Versicherungsexperten und sieben Krankenkassen hoben sich deutlich vom Markt ab. Sieger wurden Ergo, Clark und die Techniker Krankenkasse.

Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit dem SZ-Institut der Süddeutschen Zeitung Media GmbH untersucht, welche Anwendungen aus Nutzersicht einen besonders hohen Mehrwert mit sich bringen.

Für die Studie „Mobile Apps mit Mehrwert 2026“ wurden in einer zwischen Dezember 2025 und Januar 2026 durchgeführten Onlinebefragung unter sogenannten Panelisten 79.527 Urteile zu 708 Apps aus 57 Kategorien eingeholt.

Hintergründe zur Methodik

Die Umfrageteilnehmer erhielten eine überschaubare Auswahl von Unternehmen und Marken zur Beurteilung. Teilnahmevoraussetzung war, dass die Applikation in den letzten zwölf Monaten tatsächlich genutzt wurde. Gewertet wurden nur Firmen, für die mindestens 100 Kundenurteile gesammelt werden konnten.

Die konkrete Fragestellung lautete: „Inwieweit stimmen Sie aus eigener Erfahrung zu, dass die Nutzung folgender Mobile-Apps vorteilhaft ist und demzufolge einen Mehrwert liefert? Bitte geben Sie Ihr Urteil in Bezug auf die in Klammern […] angegebene Kategorie ab.“

Die Antwortmöglichkeiten reichten auf einer fünfstufigen Skala von „1 = nicht nützlich“ bis „5 = nützlich“. Anhand der ungewichteten Mittelwerte wurden Ranglisten für die einzelnen Branchen erstellt. Dabei gilt die Faustformel: Je höher der Wert, desto besser.

Anwendungen, die besser als der Branchendurchschnitt bewertet wurden, erhielten die Auszeichnung „hoher Mehrwert“. Apps, die über dem Durchschnitt dieser Gruppe liegen, bekommen die Auszeichnung „sehr hoher Mehrwert“. Der Branchensieger erhielt das Prädikat „höchster Mehrwert/Nummer 1“.

WERBUNG

Clark gewinnt bei den Insurtechs, Ergo bei den Versicherern

In der Kategorie „digitalen Versicherungsexperten“ gewann mit einem Mittelwert von 3,50 die Clark Germany GmbH mit ihrer App (Prädikat „höchster Mehrwert/Nummer 1“). Einen „sehr hohen Mehrwert“ bietet die Applikation der Getsafe Insurance AG (3,44). Nicht überdurchschnittlich bewertet wurden die Anwendungen der Ottonova Krankenversicherung AG und der Blau direkt GmbH („Simplr“).

In der Rubrik „Versicherer Kundenportal (oder Rechnung)“ schnitt die „Ergo APP“ der Ergo Versicherungen am besten ab. Ein Mittelwert von 3,53 bedeutet die Auszeichnung „höchster Mehrwert/Nummer 1“. Zur Spitzengruppe mit dem Prädikat „sehr hoher Mehrwert“ gehören

Der Branchenmittelwert wird mit 3,38 angegeben. Das vollständige Branchenranking mit 21 weiteren Testkandidaten, acht davon mit überdurchschnittlicher Bewertung, kann auf dieser Internetseite eingesehen werden.

Krankenkassen: TK-App mit dem höchsten Mehrwert

In der Rubrik Krankenkassen gewann erneut die „TK-App“ der Techniker Krankenkasse (Mittelwert: 3,72) und darf sich mit dem Prädikat „höchster Mehrwert/Nummer 1“ schmücken. Sechs weitere Körperschaften erhielten für ihre Offerte das Siegel „sehr hoher Mehrwert“. Zu dieser Gruppe gehören

Der Branchenmittelwert wird mit 3,46 angegeben. Auffällig ist, dass alle vorgenannten Apps der Krankenkassen besser abschnitten als die Ergo-Offerte im Segment Versicherer.

Das vollständige Branchenranking mit 15 weiteren Testkandidaten, fünf davon mit überdurchschnittlicher Bewertung, kann hier eingesehen werden. Die Ergebnisse der Untersuchung mit den Rankings aller 57 Kategorien sind auf dieser Internetseite zu finden.