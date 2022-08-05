WERBUNG

Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVertrieb & Marketing

Diese Versicherer-Apps bieten den höchsten Mehrwert

23.2.2026 – Servicevalue hat Kunden befragt, welche Unternehmen mit ihren Apps einen besonders hohen, über die Grundfunktionen hinausgehenden Mehrwert bieten. Neun Versicherer, zwei digitale Versicherungsexperten und sieben Krankenkassen hoben sich deutlich vom Markt ab. Sieger wurden Ergo, Clark und die Techniker Krankenkasse.

Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit dem SZ-Institut der Süddeutschen Zeitung Media GmbH untersucht, welche Anwendungen aus Nutzersicht einen besonders hohen Mehrwert mit sich bringen.

Für die Studie „Mobile Apps mit Mehrwert 2026“ wurden in einer zwischen Dezember 2025 und Januar 2026 durchgeführten Onlinebefragung unter sogenannten Panelisten 79.527 Urteile zu 708 Apps aus 57 Kategorien eingeholt.

Hintergründe zur Methodik

Die Umfrageteilnehmer erhielten eine überschaubare Auswahl von Unternehmen und Marken zur Beurteilung. Teilnahmevoraussetzung war, dass die Applikation in den letzten zwölf Monaten tatsächlich genutzt wurde. Gewertet wurden nur Firmen, für die mindestens 100 Kundenurteile gesammelt werden konnten.

Die konkrete Fragestellung lautete: „Inwieweit stimmen Sie aus eigener Erfahrung zu, dass die Nutzung folgender Mobile-Apps vorteilhaft ist und demzufolge einen Mehrwert liefert? Bitte geben Sie Ihr Urteil in Bezug auf die in Klammern […] angegebene Kategorie ab.“

Die Antwortmöglichkeiten reichten auf einer fünfstufigen Skala von „1 = nicht nützlich“ bis „5 = nützlich“. Anhand der ungewichteten Mittelwerte wurden Ranglisten für die einzelnen Branchen erstellt. Dabei gilt die Faustformel: Je höher der Wert, desto besser.

Anwendungen, die besser als der Branchendurchschnitt bewertet wurden, erhielten die Auszeichnung „hoher Mehrwert“. Apps, die über dem Durchschnitt dieser Gruppe liegen, bekommen die Auszeichnung „sehr hoher Mehrwert“. Der Branchensieger erhielt das Prädikat „höchster Mehrwert/Nummer 1“.

WERBUNG

Clark gewinnt bei den Insurtechs, Ergo bei den Versicherern

In der Kategorie „digitalen Versicherungsexperten“ gewann mit einem Mittelwert von 3,50 die Clark Germany GmbH mit ihrer App (Prädikat „höchster Mehrwert/Nummer 1“). Einen „sehr hohen Mehrwert“ bietet die Applikation der Getsafe Insurance AG (3,44). Nicht überdurchschnittlich bewertet wurden die Anwendungen der Ottonova Krankenversicherung AG und der Blau direkt GmbH („Simplr“).

In der Rubrik „Versicherer Kundenportal (oder Rechnung)“ schnitt die „Ergo APP“ der Ergo Versicherungen am besten ab. Ein Mittelwert von 3,53 bedeutet die Auszeichnung „höchster Mehrwert/Nummer 1“. Zur Spitzengruppe mit dem Prädikat „sehr hoher Mehrwert“ gehören

Der Branchenmittelwert wird mit 3,38 angegeben. Das vollständige Branchenranking mit 21 weiteren Testkandidaten, acht davon mit überdurchschnittlicher Bewertung, kann auf dieser Internetseite eingesehen werden.

Krankenkassen: TK-App mit dem höchsten Mehrwert

In der Rubrik Krankenkassen gewann erneut die „TK-App“ der Techniker Krankenkasse (Mittelwert: 3,72) und darf sich mit dem Prädikat „höchster Mehrwert/Nummer 1“ schmücken. Sechs weitere Körperschaften erhielten für ihre Offerte das Siegel „sehr hoher Mehrwert“. Zu dieser Gruppe gehören

Der Branchenmittelwert wird mit 3,46 angegeben. Auffällig ist, dass alle vorgenannten Apps der Krankenkassen besser abschnitten als die Ergo-Offerte im Segment Versicherer.

Das vollständige Branchenranking mit 15 weiteren Testkandidaten, fünf davon mit überdurchschnittlicher Bewertung, kann hier eingesehen werden. Die Ergebnisse der Untersuchung mit den Rankings aller 57 Kategorien sind auf dieser Internetseite zu finden.

Björn Wichert

Schlagwörter zu diesem Artikel
App · Gesetzliche Krankenversicherung · Gesundheitsreform · Insurtech
 
Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Diese Versicherer bieten mit ihren Kunden-Apps den größten Vorteil
19.2.2025 – Viele Marktgrößen spielen auch bei der mobilen Ansprache ganz vorn mit. Aus Sicht der Kunden werden die besten Apps jedoch nicht von den privaten Akteuren oder den Insurtechs aufgelegt. Krankenkassen schneiden mit ihren mobilen Angeboten noch besser ab. (Bild: Pixabay CC0/Geralt) mehr ...
 
App-Award 2026: Das sind die Sieger aus der Versicherungsbranche
19.1.2026 – Disq und N-TV haben in einer Verbraucherumfrage ermittelt, welche Apps besonders von den Nutzern geschätzt werden. Drei der 48 Kategorien hatten Assekuranzbezug. Welche Versicherer – ganz allgemein sowie im Gesundheitsbereich – und Krankenkassen besonders hervorstechen. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Warum Vermittler Vertriebsstrategien je nach Altersgruppe brauchen
25.11.2025 – Steigende Lebenserwartungen – niedrige Geburtenraten: Die deutsche Bevölkerungspyramide steht Kopf. Die wichtigsten Folgen für Anbieter und Vermittler von Versicherungen stellen Dorthe und Björn Käding von Forvis Mazars in ihrem Gastbeitrag vor. (Bild: Forvis Mazars) mehr ...
 
Das sind die leistungsstärksten Krankenkassen laut „Handelsblatt“
12.11.2025 – Das DFSI und das Handelsblatt haben die 95 deutschen Krankenkassen einem Leistungsvergleich unterzogen. Obwohl viele Grundleistungen vorgegeben sind, wurden große Unterschiede festgestellt. Drei GKV-Anbieter konnten besonders bei den Zusatzleistungen punkten. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Onlineabschluss: Größte Bereitschaft bei Tieren und Reisen
5.8.2025 – Wie digital-affin die Deutschen sind, hängt von der Art der Versicherung ab. Welche entscheidende Rolle dabei die menschliche Beratung spielt, offenbart eine aktuelle Umfrage. (Bild: Bitkom) mehr ...
 
Diese Krankenversicherer liegen laut Chip bei der Digitalisierung vorn
2.7.2025 – Die Redaktion des Computermagazins hat wieder die elektronischen Angebote von Krankenkassen und privaten Krankenversicherern geprüft. Die PKV-Anbieter holen langsam auf, allerdings hinken einige immer noch der Entwicklung hinterher. (Bild: Chip) mehr ...
 
Diese Versicherer überzeugen mit ihren digitalen Kanälen
3.9.2024 – Die Redaktion der Zeitschrift Chip hat ermittelt, welche Unternehmen aus 14 Branchen das Internet am besten für die Kundenbindung nutzen. Zum Teilnehmerfeld gehörten auch zehn Krankenversicherer und 13 Direktversicherer. (Bild: Chip) mehr ...
 
Geschäft mit dem betrieblichen Krankenschutz wächst
1.11.2023 – Die Landeskrankenhilfe steigt in die bKV ein. DKV und Hallische melden Neuerungen bei den Budgettarifen, Axa, Advigon und Ottonova bei anderen Krankentarifen. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
PKV: Bei der elektronischen Patientenakte trennt sich die Spreu vom Weizen
5.8.2022 – Die privaten Krankenversicherer arbeiten hinter den Kulissen. Es geht darum, wer im Rennen um den Start der digitalen Anwendung vorne liegt. Einer von den Branchenschwergewichten kommt jetzt aus der Deckung, andere sind noch mit ihrer technischen Aufstellung beschäftigt. (Bild: Mcmurryjulie, Pixabay CC0) mehr ...