Diese Unternehmen erfüllen Kundenwünsche besonders gut

30.1.2026 – Welche Akteure die Bundesbürger die Kundenwünsche am besten erfüllen, haben Servicevalue und Deutschland Test in einer Untersuchung mittels Social Listening ermittelt. Branchensieger wurden die Debeka (Versicherer), S-Direkt (Direktversicherer), die Helmsauer-Gruppe (Versicherungsmakler) und die MLP (Finanz- und Anlageberater).

Welche Unternehmen und Marken stehen in dem Ruf, die Wünsche ihrer Kunden besonders vorbildlich zu erfüllen? Dieser Frage ist die Servicevalue GmbH zusammen mit Deutschland Test, einer Marke der Burdaverlag Data Publishing GmbH, Deutsches Institut für Qualität und Finanzen nachgegangen.

Zweistufiges Webmonitoringverfahren

Die Studie „Vorbildlich erfüllte Kundenwünsche 2026“ basiert auf den Daten eines Social Listenings. Methodisch griffen die Analysten dabei auf ein zweistufiges Webmonitoringverfahren zurück. In der ersten Stufe des Verfahrens, dem sogenannten Crawling, wurden zwischen dem 1. Dezember 2023 und dem 30. November 2025 mehrere 100 Millionen öffentliche deutsche Internetquellen durchsucht.

In der zweiten Stufe, dem Processing, wurden die im Crawling gesammelten Daten mit Hilfe künstlicher Intelligenz ausgewertet und analysiert. Für jedes Unternehmen wurde für jeden Eventtyp die Tonalität anhand von Textfragmenten dahingehend untersucht, ob die Erwähnungen als positiv, negativ oder neutral einzustufen sind, wird erläutert.

In die Punktwerte eines Unternehmens floss neben der Tonalität auch die Reichweite ein. Dabei wurde zunächst die Differenz von positiven und negativen Fragmenten für jeden Eventtyp be- und anschließend ein Gesamtreichweitenwert errechnet.

Auszeichnung erfolgt branchenspezifisch

Es wurden drei Eventtypen berücksichtigt. Dies waren „Sichtbarkeit“, „Informationsabdeckung“ und „Leistungserfüllung“. Der erstgenannte Punkt stellt die Anzahl der Gesamtnennungen dar und ging mit 20 Prozent Gewichtung in die Wertung ein. Die anderen beiden Aspekte wurden mit jeweils 40 Prozent gewichtet.

Während es bei „Informationsabdeckung“ um die Bereiche Service und Kundenberatung ging, beinhaltete das dritte Segment die Aspekte Qualität, Vertrauen, Weiterempfehlung und Kundenzufriedenheit.

Schließlich wurden die ermittelten Punktwerte für alle Unternehmen branchenbezogen normiert, wobei das beste Unternehmen jeder Branche mit 100 Punkten den Benchmark bildet. Der Beste jeder Kategorie darf sich mit dem Prädikat „Branchensieger“ schmücken. Alle weiteren Testkandidaten mit einer überdurchschnittlichen Punktzahl erhielten die Auszeichnung „Sieger“.

S-Direkt gewinnt bei den Direkt-, Debeka bei den Versicherern

Insgesamt kamen im Rahmen der Untersuchung rund 69 Millionen Nennungen zu etwa 17.000 Unternehmen aus 250 Branchen zusammen. Unter den Wirtschaftszweigen waren auch einige mit Versicherungsbezug.

Bei den Direktversicherern setzte sich die Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt) gegen die Wettbewerber durch. 100 normierte Punkte bedeuten die Auszeichnung „Branchensieger“. In die Siegerliste trugen sich fünf weitere Marktteilnehmer ein. Dieses Quintett besteht aus

Branchensieger in der Kategorie „Versicherer“ wurden die Debeka Versicherungen (100 Punkte). Zu den 17 Akteuren mit dem Prädikat „Sieger“ gehören

Helmsauer und FVB siegen bei den Vermittlern

In der Rubrik „Versicherungsmakler“ behielt die Helmsauer-Gruppe die Oberhand. Sie schnitt mit normierten 100 Punkten ab und darf sich mit dem Prädikat „Branchensieger“ schmücken. Folgende sieben Unternehmen schnitten überdurchschnittlich ab und gehören zu den „Siegern“:

Eine weitere Kategorie mit Finanzbezug war „Finanz- & Anlageberater“. In diesem Segment ließ die MLP SE (normierte 100 Punkte) alle Wettbewerber hinter sich und wurde Branchensieger.

Die Sieger in der Kategorie Finanz- & Anlageberater

In die Siegerliste trugen sich unter anderem die Global-Finanz AG (98,8) und die Telis Finanz AG (97,6) ein. Dahinter folgt die OVB Vermögensberatung AG (95,2 Zähler). Sie besitzt laut ihrem Internetimpressum neben der Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler (§ 34f Absatz 1 GewO) auch eine Erlaubnis als Versicherungsmakler (§ 34d Absatz 1 GewO).

Die dahinter platzierte Formaxx AG (93,5) besitzt laut Internetimpressum Erlaubnisse als Versicherungsmakler, als Finanzanlagen- sowie als Immobiliardarlehensvermittler (§ 34i GewO). Nach welchen Kriterien die Studienautoren die Einordnung in die Kategorien „Versicherungsmakler“ oder „Finanz- und Anlageberater“ vorgenommen haben, ist nicht bekannt. Zur Gruppe der „Sieger“ bei Letzteren gehören ferner