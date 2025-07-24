Diese Tierversicherer gelten als besonders kompetent

13.8.2025

Auch in diesem Jahr haben die Servicevalue GmbH und die Zeitschrift Focus Money wieder ermittelt, wie kompetent verschiedene Handels- und Dienstleistungsunternehmen sind. Die Untersuchung „Höchste Kompetenz 2025“ basiert auf einer Onlinebefragung von Verbrauchern. In deren Rahmen kamen über 189.000 Mandantenurteile zu rund 1.000 Unternehmen aus 46 Branchen zusammen. Darunter waren auch zahlreiche Testkandidaten aus der Assekuranz in rund einem Dutzend Sparten.

Zur Bewertung stand den Interviewten eine fünfstufige Skala von „1 = stimme voll zu“ bis „5 = stimme nicht zu“ zur Verfügung. Für die Auswertung wurde der Mittelwert der abgegebenen Stimmen errechnet. Der Mittelwert ist umso besser, je niedriger er ausfällt. Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern aus der Assekuranz hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 26.5.2025).

In der Kategorie Tierversicherer wiederholte (24.5.2025) die Agila Haustierversicherung AG den Branchensieg – mit einem Mittelwert von aktuell 2,46. Auf dem Siegertreppchen landeten auch die Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G. (2,47) mit der Silber- sowie der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. und die VHV Allgemeine Versicherung AG mit der geteilten Bronzewertung (je 2,48).

Die drei vorgenannten Akteure dürfen sich mit dem Prädikat „höchste Kompetenz“ schmücken, weil sie den Durchschnittswert in der Sparte besonders deutlich unterboten. Dies gelang auch den Anbietern

Die vollständige Ergebnisliste kann auf dieser Internetseite eingesehen werden. Dort sind elf weitere Marktteilnehmer aufgeführt, die besser als der Branchenschnitt abschnitten und die Auszeichnung „hohe Kompetenz“ bekamen.