Diese Tierversicherer gelten als besonders kompetent

13.8.2025
Auch in diesem Jahr haben die Servicevalue GmbH und die Zeitschrift Focus Money wieder ermittelt, wie kompetent verschiedene Handels- und Dienstleistungsunternehmen sind. Die Untersuchung „Höchste Kompetenz 2025“ basiert auf einer Onlinebefragung von Verbrauchern. In deren Rahmen kamen über 189.000 Mandantenurteile zu rund 1.000 Unternehmen aus 46 Branchen zusammen. Darunter waren auch zahlreiche Testkandidaten aus der Assekuranz in rund einem Dutzend Sparten.
Zur Bewertung stand den Interviewten eine fünfstufige Skala von „1 = stimme voll zu“ bis „5 = stimme nicht zu“ zur Verfügung. Für die Auswertung wurde der Mittelwert der abgegebenen Stimmen errechnet. Der Mittelwert ist umso besser, je niedriger er ausfällt. Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern aus der Assekuranz hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 26.5.2025).
In der Kategorie Tierversicherer wiederholte (24.5.2025) die Agila Haustierversicherung AG den Branchensieg – mit einem Mittelwert von aktuell 2,46. Auf dem Siegertreppchen landeten auch die Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G. (2,47) mit der Silber- sowie der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. und die VHV Allgemeine Versicherung AG mit der geteilten Bronzewertung (je 2,48).
Die drei vorgenannten Akteure dürfen sich mit dem Prädikat „höchste Kompetenz“ schmücken, weil sie den Durchschnittswert in der Sparte besonders deutlich unterboten. Dies gelang auch den Anbietern
Die vollständige Ergebnisliste kann auf dieser Internetseite eingesehen werden. Dort sind elf weitere Marktteilnehmer aufgeführt, die besser als der Branchenschnitt abschnitten und die Auszeichnung „hohe Kompetenz“ bekamen.
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.