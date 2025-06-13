Diese Tierversicherer bieten den besten Kundenservice

13.11.2025

Die Servicevalue GmbH und die Tageszeitung „Die Welt“ wollten auch in diesem Jahr wieder wissen, wie Verbraucher den erlebten Kundenservice in 426 verschiedenen Wirtschaftszweigen bewerten. Die Untersuchung „Service-Champions 2025“ basiert auf einer im Sommer 2025 durchgeführten Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen mehr als zwei Millionen Kundenurteile zu 5.517 Unternehmen zusammen.

Basis der Untersuchung ist der „Service Experience Score“ (SES), der den Angaben zufolge die Messung des erlebten Kundenservices ermöglichen soll. Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern in den 16 Branchen mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in separaten Artikeln vorgestellt (VersicherungsJournal 14.10.2025, 15.10.2025).

In der neuen Kategorie Tierversicherer sicherte sich Figo, eine Marke der Tiergarant Versicherungsdienst GmbH, den Spitzenplatz. Mit einem SES von 65,3 Prozent darf sich das Unternehmen mit dem Prädikat „Service-Champion Nr. 1 der Tierversicherer“ schmücken. Für Gesamtrang 261 gab es zudem das Siegel „Service-Champions Gold“. Dieses erhielten die Top-700-Testkandidaten.

„Gold“ erhielt ansonsten nur noch die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt; 64,1 Prozent; Gesamtplatz 571). Eine „Silber“-Auszeichnung, die den Positionen 701 bis 1.400 im Gesamtranking vorbehalten ist, bekamen

Neun weitere Akteure erhielten „Bronze“ (Voraussetzung: Platz 1.401 bis 2.100). Das vollständige Branchenranking kann auf dieser Internetseite eingesehen werden. Alle Rankings sind hier zu finden.