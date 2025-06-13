Diese Reiseversicherer bieten den besten Kundenservice

7.1.2026

Die Servicevalue GmbH und die Tageszeitung „Die Welt“ wollten wissen, wie Verbraucher den erlebten Kundenservice in 426 verschiedenen Wirtschaftszweigen bewerten. Die Untersuchung „Service-Champions 2025“ basiert auf einer im Sommer 2025 durchgeführten Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen mehr als zwei Millionen Kundenurteile zu 5.517 Unternehmen zusammen.

WERBUNG

Basis der Untersuchung ist der „Service Experience Score“ (SES), der den Angaben zufolge die Messung des erlebten Kundenservices ermöglichen soll. Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern in den 16 Branchen mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in separaten Artikeln vorgestellt (VersicherungsJournal 14.10.2025, 15.10.2025).

In der Kategorie Reiseversicherer sicherten sich die Ergo Versicherungen die Spitzenposition. Mit einem SES von 66,5 Prozent darf sich die Unternehmensgruppe mit dem Prädikat „Service-Champion Nr. 1 der Reiseversicherer“ schmücken. Für den Gesamtrang 98 gab es zusätzlich das Siegel „Service-Champions Gold“. Dieses wurde an die Top-700-Testkandidaten vergeben.

„Gold“ erhielten neben der in den beiden Vorjahren in dieser Kategorie siegreichen (12.10.2023, 14.1.2025) Allianz Direct Versicherungs-AG (65,9 Prozent; Gesamtplatz 156) auch

Eine „Silber“-Auszeichnung, die den Positionen 701 bis 1.400 im Gesamtranking vorbehalten ist, bekamen fünf weitere Anbieter. „Bronze“ (Voraussetzung: Rang 1.401 bis 2.100) wurde zweimal vergeben. Das vollständige Ranking der Reiseversicherer kann auf dieser Internetseite eingesehen werden. Die Ranglisten aus allen Segmenten sind hier zu finden.