Diese Privathaftpflichtversicherer empfehlen Makler am liebsten weiter

16.7.2024 – Der Interrisk und der VHV bringen unabhängige Vermittler die höchste Weiterempfehlungsbereitschaft in Sachen private Haftpflichtversicherung entgegen. An dritter Stelle folgt Neugeschäftsspitzenreiter die Haftpflichtkasse. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie Privates Schaden-/Unfallgeschäft 2024“.

In der Privathaftpflichtversicherung vermitteln Makler und Mehrfachvertreter das meiste Geschäft an die Haftpflichtkasse VVaG (VersicherungsJournal 5.7.2024). Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie Privates Schaden-/Unfallgeschäft 2024“ der BBG Betriebsberatungs GmbH.

Grundlagen und Methodik der Asscompact-Studie

Grundlage der Untersuchung ist eine im Mai unter Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 308 unabhängigen Vermittlern angegeben.

Knapp 90 Prozent der Befragten waren männlich, gut zehn Prozent weiblich. Sie haben 28,2 Jahre Berufserfahrungen bei einem Durchschnittsalter von 55,7 Jahren und wollen im Schnitt mit 67,5 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden.

Weiterempfehlungsbereitschaft der Vermittler

Erhoben wurde im Rahmen der Studie unter anderem auch die Weiterempfehlungsbereitschaft für die Anbieter von Privathaftpflichtschutz. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score herangezogen.

Die Untersuchung ergab, dass die Roßdorfer in dieser Rangliste auf dem dritten Platz landeten. Aus dem dritthöchsten Anteil an Promotoren (mehr als vier Fünftel) und dem drittniedrigsten Wert beim Detraktorenanteil von nur etwa einem Zwanzigstel errechnet sich ein NPS-Wert von 76,3.

Interrisk vor VHV

Am besten schnitt mit einem Wert von 81,8 die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group ab, die beim Neugeschäft an sechster Stelle positioniert ist. Sie hatte relativ gesehen die zweitmeisten Fürsprecher und kam als einziger Akteur unter den Testkandidaten mit mindestens 20 Bewertungsstimmen gänzlich ohne Kritiker aus.

Knapp dahinter liegt die VHV Allgemeine Versicherung AG. Dem höchsten Promotorenanteil von weit über vier Fünfteln stand der zweitniedrigste Detraktorenanteil von nur etwa einem Vierzigstel gegenüber.

Auf NPS-Werte von über 50 kamen ansonsten nur noch die Neugeschäftsvierte Alte Leipziger Versicherung AG und die einen Platz davor liegende Axa Versicherung AG. Bei den Kölnern fiel der Kritikeranteil mit einem guten Elftel um fast drei Prozentpunkte höher aus als bei dem Wettbewerber. Dafür hatte die Alte Leipziger relativ gesehen etwas mehr Fürsprecher (Anteil: knapp zwei Drittel).

Ein Blick auf die Dienstleistungsqualität

Konkrete Gründe für die stark voneinander abweichenden Bewertungen sind der Untersuchung nicht zu entnehmen. Allerdings zeigt ein Blick in die Bewertung der Dienstleistungsqualität der Wohngebäudeversicherer, die in der Studie ebenfalls untersucht wurde, einen Erklärungsansatz für die Differenzen bei den NPS-Werten.

So sind die Makler und Mehrfachvertreter mit der Haftpflichtkasse und der VHV auch insgesamt zufriedener als mit den anderen Marktteilnehmern. Bei der Gesamtzufriedenheit erzielten beide 93 von 100 möglichen Punkten.

Die Stärken der Spitzenreiter

Die Roßdorfer schafften in jedem der 13 abgefragten Zufriedenheitskriterien mehr als 90 Punkte. Dabei reichte es bei der Courtageausgestaltung zum geteilten Spitzenrang. An jeweils zweiter Stelle sehen die Vermittler den Anbieter in Sachen Neugeschäftsabwicklung, Digitalisierungsgrad und zentrale Vertriebsunterstützung. In den übrigen Segmenten liegt der Akteur in unmittelbarer Schlagdistanz zu den Bereichsspitzenreitern.

Die Hannoveraner konnten vor allem mit Topplatzierungen bei Neugeschäftsabwicklung, Angebotsunterlagen, Tarifflexibilität und zentrale Vertriebsunterstützung punkten. Hinzu kamen zweite Ränge in den beiden für die Maklerzufriedenheit wichtigsten Kriterien Produktqualität und Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Interrisk schaffte zwar sechs Top-Drei-Platzierung und ließ im K.o.-Kriterium Produktqualität alle Wettbewerber hinter sich. Hinzu kamen weitere (geteilte) Spitzenpositionen in Sachen Schadenregulierung, Bestandskundenservice und Angebotsrechner. Deutlich Luft nach oben besteht aus Vermittlersicht allerdings beim Digitalisierungsgrad (drittschlechteste Beurteilung) sowie bei der Courtageausgestaltung (zweitletzter Platz).

Die 543-seitige „Marktstudie Privates Schaden-/Unfallgeschäft 2024“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und zur Vermittlerzufriedenheit auch eine Analyse der Top-Anbieter. Der Berichtsband kann für 2.950 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.