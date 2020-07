Diese Privathaftpflicht-Anbieter empfehlen Makler weiter

22.7.2020 – Der Haftpflichtkasse bringen unabhängige Vermittler laut der „Marktstudie Privates Schaden-/Unfallgeschäft 2020“ die höchste Weiterempfehlungs-Bereitschaft in der Privat-Haftpflichtversicherung entgegen. Ein sehr niedriger Wert steht vor allem für die Gothaer zu Buche.

In der Privat-Haftpflichtversicherung vermitteln Makler und Mehrfachvertreter das mit Abstand meiste Geschäft an die Haftpflichtkasse VVaG (VersicherungsJournal 16.7.2020). Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie Privates Schaden-/Unfallgeschäft 2020“.

Die Untersuchung wurde von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführt. Grundlage war eine im März unter Versicherungsmaklern, Kapitalanlage-Vermittlern und Mehrfachvertretern durchgeführte Onlineumfrage.

Die Größe der Nettostichprobe wird mit 308 unabhängigen Vermittlern angegeben. 93 Prozent der Befragten sind männlich und sieben Prozent weiblich. Sie haben 25,7 Jahre Berufserfahrung bei einem Durchschnittsalter von 54,2 Jahren.

Weiterempfehlungs-Bereitschaft der Vermittler

Erhoben wurde im Rahmen der Untersuchung unter anderem auch die Weiterempfehlungs-Bereitschaft für die Produktanbieter. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score herangezogen.

Auch in dieser Rangliste schneidet die Haftpflichtkasse am besten ab. Das Unternehmen aus Roßdorf kommt auf einen sehr niedrigen Kritikeranteil von nur etwa einem Zwanzigstel. Da mehr als vier von fünf Vermittlern zu den Fürsprechern zählen, wird in der Studiendokumentation ein NPS-Wert von rund 78 ausgewiesen.

Adcuri und Dema hinter der Haftpflichtkasse

Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Adcuri GmbH und die Dema Versicherungsmakler AG. Beide Anbieter gehören zu den wenigen Gesellschaften, die komplett ohne Kritiker sind. Bei Promotoren- Anteilen von jeweils rund drei Vierteln errechnen sich NPS-Werte von 77 (Adcuri) beziehungsweise 75 (Dema).

Knapp dahinter liegen die AIG Europe Limited, Direktion für Deutschland und die Ammerländer Versicherung VVaG. Bei diesen beiden Unternehmen liegt der Fürsprecheranteil jeweils bei etwa vier Fünftel. Den Kritikern ist nur etwa jeder Vierzehnte zuzurechnen.

Die Werte der vier letztgenannten Anbieter sollten angesichts geringer Fallzahlen (zwischen zwölf und 15 Stimmen) nicht überinterpretiert werden. Allerdings landete die Dema hinsichtlich der Weiterempfehlungen auch in Hausrat ganz weit vorne (13.7.2020). Beim Geschäftsanteil reichte es jedoch nur zu Platzierungen im Mittelfeld, wenn auch meist mit Tendenz nach oben.

Auch bei der VHV deutlich mehr Fürsprecher als Kritiker

Bei der VHV Allgemeinen Versicherung AG, die beim Geschäftsanteil an zweiter Stelle liegt, sind die Promotoren ebenfalls deutlich in Überzahl. Deren Anteil beträgt annähernd zwei Drittel. Andererseits zählt nicht einmal jeder zwanzigste Vermittler zu den Detraktoren. Mit einem NPS von 62 belegt das Unternehmen Position neun in Sachen Weiterempfehlungs-Bereitschaft.

Bei der Axa Versicherung AG (Rang drei beim Geschäftsanteil) zählt zwar jeder zweite Befragte zu den Fürsprechern. Da aber auch jeder Fünfte den Kritikern zuzurechnen ist, errechnet sich ein NPS von 29. Dies reicht nur für eine Platzierung im unteren Mittelfeld.

Auf einen sehr niedrigen Wert unter den Gesellschaften ab 19 Stimmen kommt die Gothaer Allgemeine Versicherung AG, die beim Geschäftsanteil nicht auf den vorderen Plätzen landete. Aus identischen Fürsprecher- und Kritikeranteilen von jeweils einem guten Viertel errechnet sich ein NPS-Wert von Null.

Schwächen und Stärken

Konkrete Gründe für die deutlich auseinandergehenden Beurteilungen sind der Untersuchung zwar nicht zu entnehmen. Anhaltspunkte für die abweichenden NPS-Werte offenbart ein Blick auf die Bewertung der Dienstleistungsqualität. So liegt etwa die Gothaer in der Gesamtzufriedenheits-Wertung zwölf Punkte hinter dem Spitzenreiter zurück und damit nur an drittletzter Stelle.

Die Kölner gehören in drei der fünf wichtigsten Zufriedenheitskriterien (Schadenregulierung, Neugeschäftsabwicklung und Tarifflexibilität) zu den drei am schlechtesten beurteilten Unternehmen. Nur im wichtigsten Kriterium Produktqualität sowie beim Image beträgt der Rückstand auf die führende Gesellschaft weniger als zehn Punkte. In der Spitze sind es rund 20 Punkte (Vertriebsunterstützung).

Andererseits kommt die Haftpflichtkasse auch bei der Gesamtzufriedenheit auf die höchste Punktzahl. In sieben der zwölf abgefragten Segmente reichte es für eine Topbewertung. In fast allen übrigen Kriterien liegen die Roßdorfer auch Tuchfühlung zur Spitzengruppe. Einzige Ausnahme ist die nur durchschnittliche dezentrale Vertriebsunterstützung.

Weitere Studiendetails

Die 663-seitige „Marktstudie Privates Schaden-/Unfallgeschäft 2020“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und zur Vermittlerzufriedenheit auch eine Analyse der Top-Anbieter.

Der Berichtsband kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.