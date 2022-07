Diese privaten Pflegeversicherer empfehlen Makler am ehesten weiter

6.7.2022 – Der Universa bringen unabhängige Vermittler laut einer aktuellen Asscompact-Untersuchung die höchste Weiterempfehlungs-Bereitschaft in der Pflegezusatz-Versicherung entgegen. Knapp dahinter folgt die Ideal. An dritter Stelle liegt die Barmenia.

Das meiste Pflegezusatz-Geschäft vermitteln unabhängige Vermittler an die Allianz Versicherungen und die Ideal Versicherungen. Dies ist ein Ergebnis der im Frühjahr veröffentlichten Asscompact-Marktstudie „Private Kranken- und Pflegeversicherung 2022“ (VersicherungsJournal 23.2.2022). In der Untersuchung wird keine Trennung nach Kranken- und Lebensversicherung vorgenommen.

Basis der Untersuchung der BBG Betriebsberatungs GmbH ist eine im November und Dezember 2021 unter Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 267 Personen angegeben.

Weiterempfehlungs-Bereitschaft der Vermittler

Ermittelt wurde im Rahmen der Studie unter anderem auch die Weiterempfehlungs-Bereitschaft für die Anbieter von Ergänzungsversicherungen. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score (NPS) herangezogen.

Ergebnis: Die beiden Vorgenannten liegen auch in Sachen NPS auf den vorderen Plätzen. Die Ideal sicherte sich mit dem zweithöchsten Anteil an Promotoren und einem der niedrigsten Detraktorenanteile von nicht einmal einem Fünfundzwanzigstel den Silberrang (NPS: 66,7).

Bei der Allianz stand dem vierthöchsten Fürsprecheranteil von fast zwei Dritteln ein vergleichsweise hoher Kritikeranteil von einem Zehntel gegenüber. Ein NPS von 51,8 bedeutet Position fünf.

Universa an erster Stelle

Den Spitzenplatz belegen die Universa Versicherungen (71,5), die beim Geschäftsanteil nur an achter Stelle landeten. Über drei Viertel der Befragten gehören zu den Promotoren, jeder 14. zu den Detraktoren.

Auf den Plätzen drei und vier liegen die Barmenia Versicherungen und die Hallesche Krankenversicherung a.G. mit NPS-Werten von knapp über beziehungsweise unter 60. Bei beiden Akteuren „outete“ sich kein Vermittler als Kritiker.

Die Ergebnisse der drei letztgenannten Anbieter sollten nicht überbewertet werden, da sie auf nur wenigen Bewertungsstimmen beruhen. Bei der Barmenia waren es elf, bei der Universa 14 und bei der Halleschen 17.

Bei den Continentale Versicherungen und bei der DFV Deutsche Familienversicherung AG hielten sich die Kritiker und die Fürsprecher die Waage. Auch hier gilt: Dies sollte wegen geringer Fallzahlen (neun beziehungsweise 15 Bewertungen) nicht überinterpretiert werden.

Ein Blick auf die Dienstleistungsqualität

Konkrete Gründe für die stark voneinander abweichenden Bewertungen sind der Untersuchung nicht zu entnehmen. Allerdings zeigt ein Blick in die Bewertung der Dienstleistungsqualität der Marktteilnehmer, die in der Studie ebenfalls untersucht wurde, einen Erklärungsansatz für die NPS-Werte.

So sind die Makler und Mehrfachvertreter etwa mit der DFV insgesamt deutlich weniger zufrieden als mit den Spitzenreitern. Bei der Gesamtzufriedenheit beträgt der Rückstand zehn Punkte – maximal sind 100 Zähler möglich. Die DFV, die insgesamt nur auf 77 Punkte kommt, gehört in zwölf der 14 abgefragten Zufriedenheitskriterien zu den drei schlechtesten Anbietern.

In Sachen Image, finanzielle Stabilität, dezentrale Vertriebsunterstützung ist das Unternehmen Schlusslicht. Die führende Gesellschaft ist bis 26 Zähler entfernt. Die einzige Stärke sehen die Vermittler bei der Neugeschäftsabwicklung. Hier ließ die DFV alle Wettbewerber hinter sich.

Die Stärken der Spitzenreiter in der Zufriedenheitswertung

Andererseits landeten die Unternehmen mit hohen Weiterempfehlungs-Werten auch in der Zufriedenheitswertung auf den vorderen Plätzen. Die Ideal bekam 87 und die Universa 85 Punkte. Die Berliner gehören in zehn Kriterien zur Top Drei aus Vermittlersicht, darunter auch in den drei für die Maklerzufriedenheit wichtigsten Aspekten Produktqualität, Abwicklung im Leistungsfall und Bestandskundenservice.

In den beiden wichtigsten Aspekten verwies das Unternehmen die Konkurrenz auf die Plätze. Dies gilt auch für Tarifflexibilität, die Angebotsrechner und -unterlagen, den Digitalisierungsgrad und die zentrale Vertriebsunterstützung. In den vier übrigen Kriterien ist die Top Drei höchsten drei Punkte entfernt.

Die Universa gehört ebenfalls zehnmal zum Spitzentrio. Dabei landete die Gesellschaft in drei Aspekten auf dem zum Teil geteilten ersten Platz (Preis-Leistungs-Verhältnis, Abwicklung im Neugeschäft und Courtageausgestaltung).

Deutlichen Verbesserungsbedarf sehen die Befragten einzig beim Digitalisierungsgrad. Hier reichte es mit 77 Zählern nur zum drittschlechtesten Wert (Rückstand auf die Spitze: 13 Punkte).

Weitere Studiendetails

Die 419-seitige „Marktstudie Private Kranken- und Pflegeversicherung 2022“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und der Vermittlerzufriedenheit im Bereich Pflegezusatz auch eine Analyse der Top-Anbieter. Untersucht wurden zudem die Krankenvoll- (4.2.2022, 8.2.2022) und die Krankenzusatz-Versicherung (11.2.2022, 18.2.2022).

