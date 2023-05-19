Diese privaten Pflegeversicherer behandeln ihre Kunden am fairsten

6.1.2026 – Servicevalue und die Redaktion der Zeitschrift Focus Money wollten von Kunden von privaten Pflegeversicherern wissen, wie fair sie sich von den Gesellschaften behandelt fühlen. Am besten schnitten Allianz, Arag, Debeka, DKV/Ergo, Hansemerkur, Generali, Huk-Coburg, LVM, R+V und Vigo ab. Zum vierten Mal in Folge die Top-Note „sehr gut“ erhielten Allianz, DKV/Ergo, Huk-Coburg und LVM.

Die Servicevalue GmbH hat auch in diesem Jahr wieder in Kooperation mit der Zeitschrift Focus Money untersucht, von welchen privaten Pflegeversicherern sich die Kunden am fairsten behandelt fühlen. Dabei wurde nicht unterteilt, ob die Absicherung nach Art der Lebens- oder nach Art der Krankenversicherung konzipiert wurde.

Die Studie basiert auf einer im Oktober durchgeführten Onlinebefragung von Verbrauchern. Diese konnten bis zu zwei Anbieter bewerten, bei denen sie in den vergangenen 24 Monaten eine private Pflegeversicherungspolice abgeschlossen haben. Insgesamt kamen im Rahmen der Umfrage 2.730 Urteile von 2.405 Kunden zu 29 Unternehmen zusammen.

So wurde die Fairness ermittelt

Um das virtuelle Konstrukt „Fairness“ mess- und damit steuerbar zu machen, wurde der Begriff den Angaben zufolge durch die folgenden drei Teildimensionen mit insgesamt elf Leistungsmerkmalen parametrisiert:

faires Produktangebot (Passgenauigkeit der Produkte, verständliche Versicherungsbedingungen, angemessene Gesundheitsprüfung, Flexibilität des Produkts vor Eintritt des Pflegefalles, Flexibilität des Produkts nach Eintritt des Pflegefalles);

faire Kundenberatung (Kompetenz der Mitarbeiter, Beratungsqualität, Berücksichtigung der Lebenssituation);

faires Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis-Leistungs-Verhältnis, Kostentransparenz, Beitragsbefreiung bei Eintritt des Pflegefalls).

WERBUNG

Vierstufige Bewertungsskala

Zur Bewertung stand den Verbrauchern eine vierstufige Skala zur Verfügung („trifft voll und ganz zu“ (1), „trifft eher zu“ (2), „trifft eher nicht zu“ (3), „trifft überhaupt nicht zu“ (4)). Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit: „Die Teildimensionen ergeben sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien […].

Die Auszeichnung ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, erhalten ein ‚sehr gut‘.“

Die fairsten privaten Pflegeversicherer aus Kundensicht

In der Gesamtwertung, in welche die drei Dimensionen zu gleichen Teilen eingingen, erhielten zehn (Vorjahr: neun) Gesellschaften die Höchstnote „sehr gut“. Hierzu gehören (in alphabetischer Reihenfolge)

Im Vergleich zur vorangegangenen Untersuchung (VersicherungsJournal 19.12.2024) schafften die Generali, die R+V und die Vigo den Aufstieg in die Spitzengruppe. Nicht mehr dazu gehören die Signal Iduna Versicherungen und die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK). Die beiden letztgenannten Akteure bilden zusammen mit sechs weiteren Wettbewerbern die achtköpfige „gute“ Verfolgergruppe.

Immerhin sieben der vorgenannten Testkandidaten schafften in allen drei Bewertungssegmenten ein „sehr gut“. Dies waren Allianz, Debeka, DKV/Ergo, Hansemerkur, Huk-Coburg, LVM Versicherung und R+V.

Vier Akteure zum vierten Mal in Folge „sehr gut“

Mit der Allianz, der DKV/Ergo, der Huk-Coburg und dem LVM gehören vier Marktteilnehmer zum vierten Mal in Folge zur „sehr guten“ Spitzengruppe (9.1.2023).

Jeweils dreimal gelang dies der Arag, der Debeka und der Hansemerkur (jeweils nicht 2022) sowie der SDK (nicht 2026). Zweimal unter die Topanbieter schaffte es die Signal Iduna (2023 und 2024/25).

Weitere Informationen zum Inhalt, zu Bezugsmöglichkeiten und zum Preis der Studie „Kundenurteil: Fairness von privaten Pflegeversicherern 2026“ können in diesem Studienflyer (PDF, 470 KB) nachgelesen werden.