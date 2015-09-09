Diese Pools und Verbünde bieten die beste digitale Vertriebsunterstützung

27.10.2025 – Die Vema und die Fonds Finanz bieten aus Sicht von unabhängigen Vermittlern die beste digitale Vertriebsunterstützung unter den Maklerpools und -verbünden. Dies zeigen die Asscompact Trends III/2025. Während es die Fonds Finanz am häufigsten in die Top Drei der Makler schaffte, wurde die Vema am häufigsten an erster Stelle genannt.

Im Sonderthema der Asscompact Trends III/2025 wurde die digitale Vertriebsunterstützung aus Maklersicht untersucht. Die quartalsweise von der BBG Betriebsberatungs GmbH durchgeführte Studie basiert auf einer standardisierten Onlinebefragung von jeweils mehreren Hundert unabhängigen Vermittlern zu diversen Vertriebsthemen.

Hintergründe zur Methodik

Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 303 unabhängigen Vermittlern angegeben. Durchgeführt wurde die Befragung im Juli 2025.

Rund 87 Prozent der Befragten sind männlich und etwa 13 Prozent weiblich. Sie haben im Mittel 30,5 Jahre Branchenerfahrung bei einem Durchschnittsalter von 58,3 Jahren. Im Schnitt wollen sie mit 68,5 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. Über 40 Prozent planen sogar, nicht vor Vollendung des 70. Lebensjahres aufzuhören.

/Unter anderem sollten die Interviewten im Rahmen der Umfrage diejenigen drei Versicherungsunternehmen benennen, die ihnen am besten digital im Vertriebsalltag zur Seite stehen. Am besten schnitten insgesamt die VHV Versicherungen ab, gefolgt von den Allianz Versicherungen und die Haftpflichtkasse VVaG (VersicherungsJournal 16.9.2025).

Digitale Unterstützung: Die Favoriten unter den Pools und Verbünden

Ermittelt wurde auch, welche Pools und Verbünde in Sachen digitale Vertriebsunterstützung den besten Job machen. An erster Stelle landete hinsichtlich der Nennungen insgesamt die Fonds Finanz Maklerservice GmbH. Bei weit über der Hälfte der Befragten gehört die Gesellschaft zum Spitzentrio.

Position zwei belegt die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft eG, die mehr als jeder dritte Umfrageteilnehmer nannte. Den Bronzerang teilen sich die DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH und die Blau direkt GmbH, die jeweils rund jeder sechste Befragte zu seinem Favoritentrio zählt.

Am häufigsten (von fast jedem Vierten) an erster Stelle genannt wurde die Vema. An zweiter Stelle folgt die Fonds Finanz mit einem Anteil von gut einem Sechstel. In einem engen Rennen um den Bronzerang setzte sich die DEMV (sieben Prozent) gegen die gleichauf an vierter Position liegenden Blau direkt und BCA AG durch (jeweils sechs Prozent).

Der 167-seitige Berichtsband der Asscompact Trends III/2025 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.