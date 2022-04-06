Diese Lebens- und Krankenversicherer bieten den besten Maklerservice

27.3.2026 – Den besten Service aus Sicht von Versicherungsmaklern liefern in Leben die Bayerische und die WKK. In der Sparte Kranken liegen der Münchener Verein und die Universa vorn. Dies zeigt eine aktuelle Untersuchung zu den „Makler-Champions 2026“, die von Servicevalue in Kooperation mit dem Versicherungsmagazin durchgeführt wurde. Sie basiert auf gut 1.100 1.000 Vermittlerurteilen.

Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit dem Versicherungsmagazin zum inzwischen 16. Mal ermittelt, wer aus Maklersicht die servicestärksten Versicherungsgesellschaften in verschiedenen Bereichen sind. Dazu gehören unter anderem die Sparten Lebens- und Krankenversicherung.

Basis der Untersuchung „Makler-Champions 2026“ ist eine zwischen September 2025 und Januar 2026 durchgeführte Onlineumfrage unter Versicherungsmaklern. Die Befragung hat zu insgesamt 1.124 Vermittlerurteilen geführt.

So wurde der Maklerservice der Versicherer bewertet

Die Teilnehmer hatten die Produktgeber getrennt nach Sparten in bis zu über zwei Dutzend geschlossenen Service- und Leistungskriterien aus den drei Teilkategorien „Integration“, „Befähigung“ und „Zusatznutzen“ zu bewerten.

Unter Integrationsleistung wird ermittelt, ob die vom Versicherer gebotenen Serviceleistungen mit den Strukturen und Prozessen des Maklers kompatibel sind. Unter Befähigungspotenzial ist zu verstehen, ob die Leistungen einen entscheidenden Beitrag zum Vertriebserfolg des Geschäftspartners liefern. Zusatznutzen meint, ob die Versicherer einen echten Mehrwert für den Vermittler schaffen.

Zu Bewertung stand den Interviewten eine fünfstufige Skala zur Verfügung. Diese reichte von 1 = „ausgezeichnet“ über 2 = „sehr gut“, 3 = „gut“ und 4 = „mittelmäßig“ bis 5 = „schlecht“. Die drei Teilkategorien wurden in einem weiteren Schritt zum sogenannten Servicewert „P“ zusammengeführt, der maximal 100 Punkte erreichen kann.

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Zum fünften Mal: Gold-, Silber- und Bronze-Ränge

Die Ranglisten in den einzelnen Sparten orientieren sich an ebendiesem Servicewert „P“. Die konkreten Punktwerte und damit auch die konkreten Platzierungen sind allerdings nicht mehr zur Veröffentlichung freigegeben.

Ersatzweise haben die Studienautoren vor einigen Jahren ein neues Rangsystem eingeführt und dazu ausgeführt: „Die Top Ten der Versicherer mit den aus Maklersicht besten Servicewerten je Sparte werden […] in Medaillenränge überführt.“ Auf Anfrage hatten die Marktforscher zur Funktionsweise erläutert:

„Die Einteilung in Gold, Silber und Bronze erfolgt innerhalb der Top Ten jeder Sparte anhand von Terzilen mit Nachkommastellen. Es wird also die Spanne des Servicewerts ‚P‘ zwischen dem Erstplatzierten und dem Unternehmen auf dem zehnten Platz berechnet und in drei gleich große Spannen für die drei Auszeichnungskategorien aufgeteilt.“ Somit spiegelten sich die Abstände gut wider (VersicherungsJournal 28.3.2022).

Lebensversicherung: „Gold“ für die Bayerische und die WWK

In der Lebensversicherung konnten die Versicherungsgruppe die Bayerische und die WWK Lebensversicherung a.G. ihre Gold-Ränge aus dem Vorjahr (18.3.2025) bestätigen.

Die Bayerische schnitt in Sachen Zusatznutzen und Befähigung erneut am besten ab, während es im Teilbereich Integration nur zur dritten Position reichte. Die WWK schaffte zwei zweite Plätze, landete beim Zusatznutzen aber nur an vierter Stelle.

Anders als im Vorjahr wird die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. nicht mehr auf einem „Gold“-Rang geführt. Sie bekam aktuell nur noch „Bronze“, und das zusammen mit den beiden neu in der Top Ten platzierten Wettbewerbern Ergo Versicherungen und Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) sowie den bereits im Vorjahr mit „Bronze“ bedachten Akteuren Stuttgarter Lebensversicherung a.G. und Swiss Life Lebensversicherung SE.

Auf einen „Silber“-Rang schafften es aktuell erneut die Dela Lebensversicherungen Zweigniederlassung Deutschland und neuerdings die Universa Lebensversicherung a.G. (Vorjahr: „Bronze“) sowie die VPV Lebensversicherung a.G. (Neueinsteiger in die Top Ten). Nicht mehr ausgezeichnet wurde nach „Silber“ im Vorjahr die Helvetia Schweizerische Lebensversicherung AG, Direktion für Deutschland.

Münchener Verein und Universa holen „Gold“ in Kranken

In der Kategorie Krankenversicherung holte die Münchener Verein Krankenversicherung a.G. erneut „Gold“. Dies gelang aktuell auch der vor Jahresfrist mit „Silber“ bedachten Universa. Der Münchener Verein kam in allen drei Teilbereichen am besten weg und konnte die Wettbewerber vor allem in Sachen Befähigung und Zusatznutzen (jeweils sechs Zähler Vorsprung auf den ärgsten Verfolger) distanzieren. Die Universa rangiert in allen Segmenten an zweiter Stelle.

Die im Vorjahr noch auf einem „Gold“-Rang liegenden Akteure die Bayerische und die Nürnberger Krankenversicherung AG mussten sich aus der Top Ten verabschieden und gingen 2026 leer aus.

„Silber“ für Allianz, Alte Oldenburger, BBKK/UKV und Concordia

„Silber“ wurde viermal vergeben, unter anderem an die beiden im Vorjahr nicht zu den zehn Besten gehörenden Anbieter Allianz Private Krankenversicherungs-AG und Alte Oldenburger Krankenversicherung AG.

Während die zusammen bewerteten Produktgeber UKV – Union Krankenversicherung AG und die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG (BBKK) ihre Vorjahresnote wiederholten, verbesserte sich die Concordia Krankenversicherungs-AG um eine Bewertungsstufe.

„Bronze“ erhielten neben den beiden neuerdings ausgezeichneten Anbietern Hansemerkur Krankenversicherung AG und Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) erneut die Continentale Krankenversicherung und die Hallesche Krankenversicherung a.G. Keine Auszeichnung mehr bekam die Arag Krankenversicherungs-AG.