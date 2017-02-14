Diese Krankenzusatzversicherer empfehlen Makler (nicht) weiter

20.2.2026 – Der Universa und der Allianz bringen Versicherungsmakler laut einer Asscompact-Untersuchung die höchste Weiterempfehlungsbereitschaft in der Krankenzusatzversicherung entgegen. Dahinter folgen der Arag, Signal Iduna und Concordia. Erst an sechster Stelle liegt mit der Barmenia der Spitzenreiter beim Geschäftsanteil.

In der privaten Krankenzusatzversicherung vermitteln Makler das meiste Geschäft an die Barmenia Krankenversicherung AG. Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-Marktstudie „Kranken- und Pflegeversicherung 2026“ (VersicherungsJournal 6.2.2026).

260 Versicherungsvermittler gaben Antwort

Grundlage der Untersuchung ist eine im November und Dezember 2025 unter Versicherungsmaklern durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 260 Personen angegeben.

Rund 89 Prozent der Befragten waren männlich, knapp elf Prozent weiblich. Sie haben 30,1 Jahre Berufserfahrung bei einem Durchschnittsalter von 57,6 Jahren und wollen im Schnitt mit 68,3 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden.

Weiterempfehlungsbereitschaft der Vermittler

Ermittelt wurde im Rahmen der Studie unter anderem auch die Weiterempfehlungsbereitschaft für die Anbieter von Ergänzungsschutz in der privaten Krankenversicherung (PKV). Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score (NPS) herangezogen.

Ergebnis: Die Barmenia liegt in Sachen NPS nicht auf den vorderen Plätzen. Bei den Wuppertalern steht dem vierthöchsten Wert beim Detraktorenanteil (fast ein Siebtel) der immerhin fünfhöchste Wert beim Promotorenanteil (52 Prozent) gegenüber. Daraus errechnet sich ein NPS von 38,4. Dies reichte für den vierten Rang.

Universa bei der Krankenzusatzversicherung auf der Spitzenposition

Den Spitzenplatz in der Weiterempfehlungsrangliste sicherte sich die beim Geschäftsanteil lediglich an zehnter Stelle rangierende Universa Krankenversicherung a.G. Sie hat relativ die zweitmeisten Fürsprecher (knapp zwei Drittel Anteil) und die viertwenigsten Kritiker (ein Neuntel Anteil). Daraus errechnet sich ein NPS von 51,9.

Nur einen Zähler dahinter folgt – wie beim Geschäftsanteil auf dem Silberrang – die Allianz Private Krankenversicherungs-AG. Sie kam zwar auf den höchsten Promotorenanteil (zwei Drittel), aber auch auf einen sehr hohen Detraktorenanteil (ein Sechstel). Nur drei Testkandidaten schnitten noch schlechter ab.

Arag auf Platz drei

An dritter Stelle (wie auch in punkto Geschäftsanteil) sortiert sich die Arag Krankenversicherungs-AG ein. Mehr als sechs von zehn Vermittlern zählen zu den Fürsprechern (Position drei), knapp jeder siebte zu den Kritikern (Platz neun). Der NPS liegt bei 48,0.

Dahinter folgen mit Werten zwischen 40,6 und 38,2 die Signal Iduna Krankenversicherung a.G., die Concordia Krankenversicherungs-AG, die Barmenia und die Continentale Krankenversicherung a.G. Die Promotorenanteile liegen zwischen 54,1 Prozent (Barmenia) und 50,0 Prozent (Continentale). Der Detraktorenanteil beträgt bestenfalls 11,8 Prozent (Continentale) und schlechtestenfalls 13,7 Prozent (Barmenia).

Am anderen Ende der Weiterempfehlungs-Rangliste findet sich die Hallesche Krankenversicherung a.G. wieder. Bei ihr war der Fürsprecheranteil mit 18,2 Prozent so niedrig ausgeprägt wie bei keinem anderen Testkandidaten. Dafür kam sie auf den mit Abstand höchsten Kritikeranteil von fast einem Drittel. Der NPS wird mit minus 13,6 angegeben.

Ein Blick auf die Dienstleistungsqualität der Krankenversicherer

Konkrete Gründe für die stark voneinander abweichenden Bewertungen sind der Untersuchung nicht zu entnehmen. Allerdings zeigt ein Blick auf die Bewertung der Dienstleistungsqualität der Marktteilnehmer, die in der Studie ebenfalls untersucht wurde, einen Erklärungsansatz für die NPS-Werte.

Die Hallesche erhielt in der Zufriedenheitswertung lediglich 85 von 100 möglichen Punkten, das sind sieben Punkte weniger, als der führende PKV-Anbieter erhielt. Die Hallesche schaffte es in keinem der 14 unterschiedlich gewichteten Zufriedenheitskriterien unter die Top-Drei-Anbieter.

In drei der für die Vermittlerzufriedenheit (Produktqualität, Preis-Leistungs-Verhältnis und Digitalisierungsgrad) wichtigsten Aspekte gehört das Unternehmen zu den drei am schlechtesten bewerteten Gesellschaften. Dies gilt auch für Leistungsfallabwicklung.

Zufriedenheit: Universa mit der höchsten Punktzahl

Die Universa, die mit 92 von 100 möglichen Punkten in der Zufriedenheitswertung am besten abschnitt, schaffte es in zwölf der 14 abgefragten Kriterien in die Top Drei. Zehnmal schnitt kein Prüfling besser ab.

Darunter waren neben dem zweitwichtigsten Aspekt Preis-Leistungs-Verhältnis unter anderem auch die Neugeschäftsabwicklung, die Leistungsfallabwicklung und der Bestandskundenservice. Etwas Nachholbedarf sehen die Interviewten lediglich bei den Angebotsunterlagen (drei Zähler Rückstand auf die Top Drei) und beim Digitalisierungsgrad (ein Punkt Rückstand auf die Top Drei).

Die 345-seitige „Marktstudie Kranken- und Pflegeversicherung 2026" enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und der Vermittlerzufriedenheit in der Vollversicherung auch eine Analyse der Top-Anbieter. Untersucht wurden neben der Krankenzusatz- auch die Segmente Krankenvoll und Pflegezusatz.