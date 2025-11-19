Diese Krankenzusatzversicherer bieten den besten Kundenservice

28.11.2025

Die Servicevalue GmbH und die Tageszeitung „Die Welt“ wollten auch in diesem Jahr wieder wissen, wie Verbraucher den erlebten Kundenservice in 426 verschiedenen Wirtschaftszweigen bewerten. Die Untersuchung „Service-Champions 2025“ basiert auf einer im Sommer 2025 durchgeführten Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen mehr als zwei Millionen Kundenurteile zu 5.517 Unternehmen zusammen.

Basis der Untersuchung ist der „Service Experience Score“ (SES), der den Angaben zufolge die Messung des erlebten Kundenservices ermöglichen soll. Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern in den 16 Branchen mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in separaten Artikeln vorgestellt (VersicherungsJournal 14.10.2025, 15.10.2025).

In der Kategorie Krankenzusatzversicherer kletterte die Arag Krankenversicherungs-AG auf die Spitzenposition. Mit einem SES von 65,8 Prozent darf sich das Unternehmen mit dem Prädikat „Service-Champion Nr. 1 der Krankenzusatzversicherer“ schmücken. Für den Gesamtrang 172 gab es zusätzlich das Siegel „Service-Champions Gold“. Dieses wurde an die Top-700-Testkandidaten vergeben. „Gold“ ging auch an

„Silber“, das den Positionen 701 bis 1.400 im Gesamtranking vorbehalten ist, erhielten unter anderem der Debeka Krankenversicherungsverein a.G. (63,3 Prozent, an 780. Stelle), die Hansemerkur Krankenversicherung AG (63,2 Prozent; Rang 895) und die Gothaer Krankenversicherung AG (62,3 Prozent; Platz 1.100).

Ebenfalls mit „Silber“ bedacht wurden die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK; 62,3 Prozent; Position 1.117), die Provinzial Krankenversicherung Hannover AG (62,1 Prozent; an 1.229. Stelle) und die DFV Deutsche Familienversicherung AG (61,5 Prozent; Rang 1.357). Zwei Akteure schafften „Bronze“ (Voraussetzung: Platz 1.401 bis 2.100). Das vollständige Branchenranking kann auf dieser Internetseite eingesehen werden. Die Ranglisten aus allen Segmenten sind hier zu finden.