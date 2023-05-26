Diese Krankenkassen empfehlen Verbraucher besonders gerne weiter

7.8.2025

Die Servicevalue GmbH und die Redaktion der Zeitschrift Focus Money wollten wissen, mit welchen Anbietern Verbraucher so zufrieden sind, dass sie die Unternehmen in ihrem privaten Umfeld tatsächlich weiterempfehlen. Die Untersuchung basiert nach Angaben der Meinungsforscher auf einer zwischen April und Mai durchgeführten Onlinebefragung, in deren Rahmen rund 553.000 Kundenurteile zu 1.622 Anbietern in 80 Kategorien zusammenkamen.

Weitere Details zur Methodik und die Sieger in den 19 Segmenten mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 24.6.2025). In der Kategorie Krankenkassen setzte sich erneut (28.6.2024) die AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse gegen die Wettbewerber durch. Sie erhielt mit einem Empfehlungsscore von 25,6 Prozent die Auszeichnung „höchste Weiterempfehlung“.

Auf dem Siegertreppchen landeten zudem die AOK Nordost – Die Gesundheitskasse (24,9 Prozent) sowie die AOK Plus – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen (24,5 Prozent). Vier weitere Körperschaften dürfen sich wie die beiden vorgenannten Akteure mit dem Prädikat „hohe Weiterempfehlung“ schmücken. Das vollständige Branchenranking ist hier einsehbar.

Bei den überregionalen Krankenkassen schaffte die Vorjahresdritte IKK Classic den Sprung an die Spitze (26,0 Prozent; „höchste Weiterempfehlung“). Den Silberrang sicherte sich die Mobil Krankenkasse (25,9 Prozent). Bronze ging an die Vorjahressiegerin Barmer (25,5 Prozent). Wie die beiden zuletzt genannten Körperschaften erhielten 14 weitere Akteure die Auszeichnung „hohe Weiterempfehlung“. Das vollständige Branchenranking ist auf dieser Internetseite zu finden.