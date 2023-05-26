Diese Krankenkassen empfehlen Verbraucher besonders gerne weiter

7.8.2025
Die Servicevalue GmbH und die Redaktion der Zeitschrift Focus Money wollten wissen, mit welchen Anbietern Verbraucher so zufrieden sind, dass sie die Unternehmen in ihrem privaten Umfeld tatsächlich weiterempfehlen. Die Untersuchung basiert nach Angaben der Meinungsforscher auf einer zwischen April und Mai durchgeführten Onlinebefragung, in deren Rahmen rund 553.000 Kundenurteile zu 1.622 Anbietern in 80 Kategorien zusammenkamen.
Weitere Details zur Methodik und die Sieger in den 19 Segmenten mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 24.6.2025). In der Kategorie Krankenkassen setzte sich erneut (28.6.2024) die AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse gegen die Wettbewerber durch. Sie erhielt mit einem Empfehlungsscore von 25,6 Prozent die Auszeichnung „höchste Weiterempfehlung“.
Auf dem Siegertreppchen landeten zudem die AOK Nordost – Die Gesundheitskasse (24,9 Prozent) sowie die AOK Plus – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen (24,5 Prozent). Vier weitere Körperschaften dürfen sich wie die beiden vorgenannten Akteure mit dem Prädikat „hohe Weiterempfehlung“ schmücken. Das vollständige Branchenranking ist hier einsehbar.
Bei den überregionalen Krankenkassen schaffte die Vorjahresdritte IKK Classic den Sprung an die Spitze (26,0 Prozent; „höchste Weiterempfehlung“). Den Silberrang sicherte sich die Mobil Krankenkasse (25,9 Prozent). Bronze ging an die Vorjahressiegerin Barmer (25,5 Prozent). Wie die beiden zuletzt genannten Körperschaften erhielten 14 weitere Akteure die Auszeichnung „hohe Weiterempfehlung“. Das vollständige Branchenranking ist auf dieser Internetseite zu finden.
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.