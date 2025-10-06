Diese Krankenkassen bieten den besten Kundenservice

22.1.2026

Die Servicevalue GmbH und die Tageszeitung „Die Welt“ wollten wissen, wie Verbraucher den erlebten Kundenservice in 426 verschiedenen Wirtschaftszweigen bewerten. Die Untersuchung „Service-Champions 2025“ basiert auf einer im Sommer 2025 durchgeführten Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen mehr als zwei Millionen Kundenurteile zu 5.517 Unternehmen zusammen.

Basis der Untersuchung ist der „Service Experience Score“ (SES), der den Angaben zufolge die Messung des erlebten Kundenservices ermöglichen soll. Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern in den 16 Branchen mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in separaten Artikeln vorgestellt (VersicherungsJournal 14.10.2025, 15.10.2025). Die Ranglisten aus allen Segmenten sind hier zu finden.

In der Kategorie Krankenkassen (regional) sicherte sich die AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse die Spitzenposition. Mit einem SES von 66,9 Prozent darf sich die Körperschaft mit dem Prädikat „Service-Champion Nr. 1 der Krankenkassen (regional)“ schmücken. Für den Gesamtrang 74 gab es zusätzlich das Siegel „Service-Champions Gold“. Dieses wurde an die Top-700-Testkandidaten vergeben.

„Gold“ erhielten auch die AOK Bayern – Die Gesundheitskasse (66,4 Prozent; Gesamtplatz 107), die AOK Plus – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen (65,5 Prozent; insgesamt an 231. Stelle) und die AOK Nordost – Die Gesundheitskasse (65,3 Prozent, Gesamtposition 243). Das Branchenranking kann auf dieser Internetseite eingesehen werden.

Bei den überregionalen Krankenkassen landete die Kaufmännische Krankenkasse – KKH auf dem Spitzenplatz (68,0 Prozent; „Service-Champion Nr. 1 der Krankenkassen (überregional)“). In die Branchen-Top-Ten mit einer „Gold“-Auszeichnung schafften es auch

Die vollständige Rangliste der überregionalen Kassen ist hier zu finden.